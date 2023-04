Macron přece neřekl nic překvapivého. O politice strategické nezávislosti na USA mluví Francie už dlouho

Od českých politiků a komentátorů i od politiků na východním křídle NATO to Macron většinou schytal. Pokusme se ale tady o tzv. second thoughts. Asi mohl mluvit jinde a jinak, volit jiná slova, jinou příležitost a jiný formát, ale na podstatě toho, co Macron řekl nebo říká, není přece nic překvapivého.

Řekl provokativně to, co všichni francouzští prezidenti občas říkají, a něco, co je koneckonců v souladu s desítkami let dlouhou tradicí francouzské politiky v Evropě, tedy i v rámci EU a v NATO.

Pojďme to zkusit obráceně.