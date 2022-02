Zdá se, že zima pomalu končí a vzhledem ke geopolitické situaci máme štěstí, že měla velice lehký průběh. Evropa těsně unikla výpadku dodávek plynu, platí to pro Českou republiku i pro Německo. Každopádně Berlín se nyní snaží udělat vše pro to, aby se taková situace už nikdy neopakovala, příští zima by jinak mohla být velmi krutá.