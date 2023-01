Ukrajinské tajné služby počítají s tím, že další odvody umožní Rusku poslat na frontu během roku další dva miliony vojáků a obnovit ofenzivu. A ukrajinský prezident Zelenskyj varuje před dalším ruským pokusem zmocnit se Kyjeva.

Rachman ale píše, že ani eventuální masivní průlomy na bojišti nepomohou Rusku dosáhnout trvajícího vítězství. Zkusme si představit, že by opravdu k ošklivému zázraku došlo, Rusko by porazilo Ukrajinu a svrhlo Zelenského vládu. Co by bylo potom?