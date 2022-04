Všechny tyto varianty rozebírá v nové eseji pro Bloomberg hvězdný skotský historik Niall Ferguson. Není to tedy moc povzbudivé čtení.

Z dlouhého textu vybíráme to, co se nám zdá nejdůležitější. Současná situace bývá srovnávána se 70. léty. Ruský útok na Ukrajinu lze srovnávat s invazí arabských zemí do Izraele v roce 1973 nebo se sovětskou invazí do Afghánistánu v roce 1979. Tehdy také rostla inflace a vysoké ceny energií hrozily stagflací.