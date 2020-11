MACHÁČEK: Seznamy Trumpových spolupracovníků a požehnaný Senát

Zvolený americký prezident Joe Biden má pravdu v tom, když říká, že pokud Trump nepřizná prohru, bude to „ostuda“ a Trump prý pošlape svoje dědictví.

Je sice dojemné, že zrovna Biden má takovou starost o Trumpovo politické dědictví, je ale fakt, že Trumpovi hrozí, že vejde do dějin pouze jako egoista a narcis, který neuznal porážku, místo aby mu učebnice přiznaly úspěchy především v oblasti zahraniční politiky: tvrdý postoj vůči Číně a Íránu, smlouvy arabských států na Blízkém východě s Izraelem, klid na Korejském poloostrově, zastavení plynovodu Nord Stream 2 těsně před dokončením apod. Dalo by se pokračovat, ale nabízí se otázka proč, když samotnému Trumpovi je otázka jeho „legacy“ zjevně ukradená.



Argumenty z pravé části amerického politického spektra se v českých médiích moc nenosí, proto dnes dvakrát připomeneme deník The Wall Street Journal.

…

Joe Biden vyhlásil, že „Trumpovi podporovatelé nejsou naši nepřátelé“, a také vyzval k tomu, aby se Spojené státy zase „spojily“. V této souvislosti editorial deníku WSJ upozorňuje, že sekretář Demokratické strany Hari Sevugan tweetoval, že „budoucí zaměstnanci Bílého domu by si měli být vědomi, že ponesou důsledky, když přijmou kohokoli, kdo se podílel na Trumpových útocích na americké hodnoty“.

Za tímto účelem vytvořil stránku Trump Accountability Project (Projekt zúčtování s Trumpem). Kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová zase vyzvala na Twitteru k archivování jmen Trumpových podporovatelů, kdyby náhodou chtěli v budoucnu relativizovat nebo popřít svou spolupráci s Trumpem.

Čeští pamětníci normalizačních čistek a prověrek k tomuto asi nepotřebují nic dodat. Deník ale americkým čtenářům vysvětluje, že mnozí experti, úředníci a politici pracující pro Trumpa jsou patrioti. Pomohli dobrým výsledkům zahraniční politiky v Asii nebo na Blízkém východě. Pomohli nastartovat ekonomickou politiku tak, aby pomohla růstu, a to navzdory pandemii. A v kritických momentech zabrzdili nejhorší Trumpovy excesy. Američané by měli být rádi, že někdo takovou práci vůbec dělal a vzal.

Trumpa letos volilo 71 milionů lidí, v roce 2016 63 milionů lidí. Hlasování v takových počtech by mělo být zdrojem demokratické legitimity, kterou má americká levice respektovat. Nicméně deník konstatuje, že schopnost americké levice zastrašovat korporace, univerzity, neziskovky i média je už bohužel vyzkoušená. Leckdo nebude chtít leckoho zaměstnat, protože bude muset čelit revoltě mladých progresivních zaměstnanců.

…

Bobby Jindal, taktéž ve WSJ, konstatuje, že Senát ovládaný republikány je pro Bidena vlastně požehnáním. Bidenovy líbánky s progresivním jádrem vlastní strany nebudou trvat dlouho. Mladí pokrokáři nechali Bidena projít testem ideové čistoty jen proto, že na obzoru hrozil Trump. Teď když je Trump pryč, bude muset Biden, který je sám „starý bílý muž“ a nechrání ho identitární politika, na někoho svést, že pokrokářskou agendu neprosadí.

A Senát se nabízí. Na Senát Biden svede, že neprosadí levicovou environmentální politiku, radikální zvýšení daní a reformu zdravotnictví. I když to nemůže říci nahlas, měl by se Biden raději modlit, aby republikáni vyhráli v lednu senátní souboj v Georgii. Bude to pro něj jednodušší než přesvědčovat některé spíše konzervativně založené jižanské senátory za Demokratickou stranu, aby hlasovali pro silně progresivní agendu.

Senát zabrání tomu, aby prezident Biden mohl napakovat nejvyšší soud progresivními soudci. Proces potvrzování ministrů v Senátu zabrání tomu, aby se levicová guru Elizabeth Warrenová stala ministryní financí a Bernie Sanders ministrem práce.

Sám Biden v kampani tvrdil, že nechce zakázat frackování, že je proti tzv. novému zelenému údělu, že zachová určité snížení daně pro korporace. Odmítl rabování i snižování fondů pro policii. Pravicový Senát mu tak ušetří bolestivou bitvu ve vlastní straně.