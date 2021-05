MACHÁČEK: Svět podle Zelených. Vize německé strany se blíží prioritám Bidenova kabinetu

Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že Zelení budou v Německu od podzima vládnout, je nejvyšší čas se zajímat o to, co od toho čekat.

Všeobecně se ví, co Zelení reprezentují v ekologických tématech, průmyslu či energetice. Pro nás je ale stejně důležitější vědět, jaké mají představy v zahraniční politice, geopolitice a ohledně obrany a bezpečnosti.



Nutno říci, že se s těmito tématy Zelení nijak neschovávají. V rozhovoru pro deník FAZ se kandidátka na kancléřku Annalena Baerbocková vyslovila pro užší partnerství mezi EU a USA, hlavně za účelem vytvoření systémové konkurence vůči Číně.

Otázka vztahu k autoritářským režimům bude prý pro Zelené stěžejní. Vůči Rusku se má kombinovat „dialog s tvrdostí“.

Nemoderní dvě procenta HDP?

Baerbocková ale odmítá dvě procenta HDP výdajů na obranu. Prý tento cíl už není šit na moderní dobu. Evropa musí dělat víc, musí svoje vojenské projekty více integrovat, aby se zabránilo plýtvání a duplikacím. Utráty na obranu se mají spojovat s konkrétními schopnostmi armád a nikoli s numerickými cíly.

V programu zveřejněném před měsícem Zelení slibují aktivnější zahraniční politiku: dosud bylo prý Německo jen moderátorem, ale když přišlo na rozhodování, tak buď váhalo, nebo se schovalo.

Zelení chtějí, aby se Německo stalo „formativní silou zahraniční politiky“, především v EU a v OSN. EU musí být podle této strany lépe vybavena na řešení krizí. Musí lépe chránit kritickou infrastrukturu a veřejné statky a musí bránit univerzální lidská práva. Strana žádá reformu OSN a právo veta v Radě bezpečnosti zrušit. Má rozhodovat jen všeobecné shromáždění kvalifikovanou většinou.

Kooperace s USA se má opírat především o boj s klimatickou změnou, digitalizaci, obchod a zdravotnictví. Amerika se bude více soustředit na Pacifik a evropské státy se musí stát více zodpovědné za obrannou a bezpečnostní politiku, a to i na východním křídle NATO, v Polsku a v Pobaltí.

Jeff Rathke z amerického Institutu pro německá studia konstatuje, že vize Zelených se blíží prioritám Bidenovy administrativy a pro atlantické vztahy je dobrá. Poněkud se ale zužuje výběr koaličních partnerů. Německá Levice (die Linke) už Zelené napadla za „válečnickou rétoriku“, něco podobného lze čekat od SPD. Liberálové z FDP žádají ještě více evropské obranné integrace a „evropské armády“ než Zelení.

„Coming out“ německých Zelených v zahraniční politice dobře rozebral na Twitteru německý bezpečnostní analytik a atlantista Ulrich Speck. Upozorňuje na to, že prioritou Zelených je zelená transformace ekonomiky, ne zahraniční politika. V koalici budou chtít ministerstva, které jim plnění priorit umožní: finance, infrastrukturu apod. Německá zahraniční politika bude muset i nadále vyvažovat zájmy průmyslu a byznysu, pořád to bude „německá“ zahraniční politika.

Vedení strany se v zahraniční politice posunulo směrem k realismu, ale základna strany je stále velmi pacifistická, skeptická k NATO, jaderným zbraním apod. Zelení jsou podle Specka ovládaní moralismem a moralizováním. To může limitovat strategický přístup. Etika založená na přesvědčení bude omezovat etiku založenou na odpovědnosti.

Zelení se – věrni svým tradicím – budou dívat na zahraniční politiku perspektivou lidských práv a disidentů (v Turecku, Rusku, Číně a Bělorusku). Je to důležitý element strategické zahraniční politiky, je ale třeba mít na paměti i jiné aspekty. Je tu velké riziko, že Zelenými řízená nebo významně ovlivňovaná zahraniční politika bude velmi silná v různých vyjádřeních a o to slabší v uskutečňování toho, o čem se mluví, především co se tvrdé síly týče.

Povzbudivé je, že Baerbocková vystudovala London School of Economics, má zkušenost i z Evropského parlamentu a má nastaven kompas, který se rýmuje s tím, co chce Joe Biden: také si přeje strategické soutěžení demokracií a autoritářských režimů.

Jádro zelené politiky

Tolik poznámky Ulricha Specka. Potíž je s těmi dvěma procenty HDP na obranu – rušit je bez jiného konkrétního plánu je hazard a nezodpovědnost. Ta dvě procenta jsou jako demokracie, je to strašné, ale nic lepšího nikdo nevymyslel. Navíc je to přehledné a jednoduché. Bez toho bude z NATO galimatyáš. Faktem ale je, že ani současná velká koalice ty dvě procenta seriózně nebrala.

Je hezké, že se o obranu Pobaltí a Polska má místo USA starat více Evropa, ale myslím, že to v těcho zemích moc nechtějí a možná jim ani nedělá radost vůbec o tom mluvit. Tyto země na druhou stranu potěší, že jsou Zelení proti Nord Stream 2. Tady je ale záhadou samo jádro zelené politiky. Když jsou proti uhlí, jádru a dokonce i plynu, tak se bude, paní učitelko, topit a svítit čím? Kdo to, milé děti, ví?

Největší dopad na Česko je do budoucna stejně v otázce jádra. Zelení v německé vládě si prostě najdou cestu, jak rozvoj jaderné energetiky u sousedů zastavit. A když se dostanou do vlády naši zelení pod jménem Piráti, tak bude už úplně vymalováno.

Autor je předseda správní rady IPPS.