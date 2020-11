MACHÁČEK: U souboje Trump-Biden se odehrála velká prohra sociologických firem

Souboj je velmi těsný, ale už nyní můžeme konstatovat, že průzkumy veřejného mínění byly, co se týče podpory pro Donalda Trumpa, úplně vedle. Sice už v posledních průzkumech bylo jasné, že Trump náskok Joea Bidena zkracuje, ale že budou síly těsně vyrovnané, nepředvídal skoro nikdo.

Už nyní se ví, že co se týče lidového hlasování v celé federaci, získal Trump o hodně více hlasů než minule. Celkově se odehrála velká prohra profesionálních sociologických firem.

V případě prezidenta, který obhajuje v ekonomické krizi, je to něco historicky naprosto jedinečného. Propad ekonomiky jasně smetl po prvních termínech Herberta Hoovera v roce 1932, Jimmyho Cartera v roce 1979 a George H. W. Bushe v roce 1992. Trump navíc obhajoval v trojité krizi (ekonomika, covid a rasové tenze a pouliční nepokoje, které ale už na počátku září de facto skončily).

Je to už skoro klišé, ale hluboké rozdělení Ameriky pokračuje, ale možná nejde tolik o Trumpovu osobnost, rozložení červených a modrých států je prostě stará vesta, kterou známe už několik dekád. V bitevních či rozhoupaných státech, kterých je několik, volí Bidena města a aglomerace, Trumpa ten všechen venkovský a maloměstský zbytek.

Co se zatím rýsuje, jsou takové technikálie. Trump podcenil Arizonu a Minnesotu, naopak se mu skvěle povedla Florida, Ohio a asi i Michigan, Wisconsin a Pensylvánie. O Texasu se spekulovalo, ale nakonec tam Trump zvítězil přesvědčivě.

Potvrdilo se, že poštovní hlasování a masové předčasné hlasování jsou pěkný nesmysl a potenciálně velmi nebezpečný a destabilizující faktor. Proč může Florida počítat rychle a Pensylvánie jako někde ve středověku? Kdyby tedy ve středověku byly volby. Tohle se děje v zemi, která je technologickým lídrem světa? Z federální úrovně s tím nelze ale asi nic dělat. Výběr volitelů a administrativa systému sboru volitelů jednotlivých států není federální legislativa.

Demokraté o Trumpovi před volbami šířili, že nebude chtít přiznat porážku. No a kdyby náhodou zase rozhodoval nejvyšší soud jako v roce 2000 a počítaly se hlasy do Vánoc či do ledna, uvidíme, jak pak svou případnou porážku přijmou progresivní aktivisté. Aby to náhodou nakonec nebyli oni, kdo se s nepříjemným výsledkem nebude chtít smířit.