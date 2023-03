Kdo odpálil plynovody? Prokáže-li se, že za útokem nebyli Rusové, může to mít dalekosáhlé následky

„Kde se informace objevily, na kterých mediálních platformách, ve kterých státech a odkud tyto informace mohly pocházet? Myslím, že je velmi nebezpečné, že některá nezávislá média podnikají takové kroky. To je špatně, jen to hraje Rusku do karet,“ uvedl.

Tolik zpravodajství. Je vcelku logické, že se ukrajinský prezident takto vyjádřil, je to prostě jeho role. Čeká snad někdo, že kdyby za útokem opravdu byla nějaká podzemní ukrajinská nebo proukrajinská skupina, že se k tomu bude ukrajinský prezident otevřeně hlásit, když nejsou zveřejněny žádné přímé důkazy, ale pouze stopy či indicie?

A kdyby za útokem byla přímo ukrajinská vláda, je důvodů, aby se k tomu hlásil, ještě méně. Ukrajina byla napadena, je ve válce a propaganda a informace jsou normální a legitimní zbraň.

Komu tím prospějete?

Na druhou stranu se nemůže Zelenskyj divit, že zrovna v Česku působí jeho napomínání poněkud úsměvně, protože zde máme zlidovělé repliky z filmu Pelíšky v rámci známé scény s nerozbitnou skleničkou z RVHP, která se rozbije. „A komu tím prospějete? Druhé straně?“ zuří ve filmu herec Donutil.

Zelenskyj kritizuje americký deník The New York Times a seriózní německá média. Na Ukrajině nyní mediální svoboda a pluralita není a ani být nemůže, země je ve válečném konfliktu, a ne ledajakém. Všichni víme, že jde o nejbrutálnější a největší konflikt od druhé světové války. V EU ani v USA ale válka není a snad ještě platí, že média hledají fakta, a nikoli to, komu jejich zveřejnění slouží.

Co tedy v médiích proběhlo? Americký investigativní novinář Seymour Hersh přišel v lednu s příběhem, že za výbuchem stojí zvláštní jednotky amerického námořnictva, které jednaly na rozkaz amerického prezidenta Joea Bidena. Na akci se měly podílet i norské jednotky a tajné služby. Potíž s Hershovým článkem je, že používá jenom jeden anonymní zdroj. Sám autor má za sebou celou řadu legendárních investigativních úspěchů, ale i nějaké střely vedle.

Částečný průlom

Minulý týden přišel německý Die Zeit s jinou verzí příběhu. Týdeník kooperoval s dvěma německými televizními stanicemi a reportuje, že němečtí vyšetřovatelé dosáhli částečného průlomu. Výbušniny dovezla na místo jachta, která byla pronajatá od firmy registrované v Polsku. Firma je vlastněna dvěma Ukrajinci.

Operaci provedl tým šesti lidí, šlo o pět mužů a jednu ženu. Jednalo se konkrétně o kapitána, dva potápěče, dva asistenty potápěčů a lékaře, který měl na starosti i výbušniny. Národnost týmu je zatím neznámá. Všichni prý měli falešné pasy. Výbušniny do přístavu dovezla dodávka. Jachta vyplula 6. září z německého přístavu Rostock, poté zamířila kolem Rujany k dánskému ostrovu Christianso blízko Bornholmu. Vyšetřovatel má jachtu k dispozici a našel stopy výbušnin.

Nezdá se ale být moc uvěřitelné, že by nějaká nezávislá undergroundová skupina bez napojení na nějakou vládu dokázala uskutečnit takovou operaci. Kdo by to například celé financoval? Co se zdá být uvěřitelné, je naopak způsob dovezení výbušnin na místo.

Operace pod ukrajinskou, anebo cizí vlajkou?

Ukrajina podobnou kapacitu a schopnost nepochybně má, dokázala na podzim vyhodit do povětří část mostu přes Kerčskou úžinu, to asi také nebyla nějaká nezávislá skupina nadšenců.

Co naopak logické není, je načasování výbuchu na 26. září. V té době už Rusko snížilo dodávky svého plynu do Německa na minimum a německá vláda už sama naplánovala odříznutí od ruského plynu. Skoro to vypadá, že akci někdo naplánoval už loni na jaře nebo před válkou a pak běžela samospádem.

Německý ministr obrany Boris Pistorius minulou středu řekl, že se neví, zda ukrajinské komando bylo opravdu ukrajinské, zda jednalo s vědomím ukrajinské vlády, anebo se jednalo o operaci pod cizí vlajkou. Zajímavé je, že možnost ukrajinské účasti ostřeji nevyloučil.

Záhad je spousta. Když někdo má přístup ke stovkám kilogramů výbušnin a profesionálně zfalšovaným pasům, těžko bude nějaký amatér. Vysloveně podivné ale je, že někdo vystopoval, že majitelé jachty jsou Ukrajinci. V Baltu jsou stovky jachet, které si lze pronajmout. Proč by někdo zanechával tak jasnou stopu?

Pokud se opravdu prokáže, že za výbuchem nebyli Rusové, může se německé veřejné mínění, které už dnes není nakloněné dodávkám zbraní na Ukrajinu, dále výrazně posunout.