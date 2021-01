MACHALICKÁ: Černá labuť nesmí být podle aktivistů ta zlá. Závadný je asi i ‚bělošský‘ balet Louskáček

PRAHA Začala dvacátá léta. Jaká asi budou? Nezdá se, že by mohla navázat na stejné desetiletí před sto lety, které bylo uvolněné, až bláznivé. Svět si oddechl po válce, padala tabu a v umění nastal ohňostroj invence a svobodné tvořivosti, to v dalším desetiletí se už zase pomalu, ale jistě začalo připozdívat. Nejsme po válce, jen úpěnlivě vyhlížíme konec pandemie a víme hlavně o ztrátách, které přivodila.

Mohou vůbec vzejít z této šílené situace pozitiva? Neplánovaně se zlepšilo životní prostředí a naddimenzovaný turismus vzal za své, ale že by se lidé poučili, to nevypadá, naopak čím déle pandemie trvá, tím víc vyplouvá na povrch hloupost a především nechuť k omezování se.

Právě teď neurvalost a ignorance vybublaly na českých horách, které vzali útokem zřejmě ti, kteří jinak tráví svůj volný čas v nákupních střediscích, nyní zavřených. Podnikaví sportsmani si bryskně poradili s vleky mimo provoz – vozili se autem po silnici a pak kopec sjížděli. Úžasné, a co si ho vyšlápnout? To asi ne, těmhle o sport nejde. A ještě lépe se předvedli rodiče s dětičkami na zavřených sjezdovkách, kašlali na všechna bezpečnostní nařízení a zanechali po sobě spoušť jako stádo mamutů.

Arogance vyvrcholila tím, že si stovky lidí udělaly kluziště na Čertově a Černém jezeře, kde jsou ekosystémy s chráněnými živočichy. Těm, kteří je volali k pořádku, sprostě nadávali… Další důkaz zmatení pojmů a výkladu slova demokracie, motto těchto lidí zní: mě nikdo omezovat nebude, budu si dělat, co chci, a kdo mi říká, že ne, je diktátor z časů totality.

Jenže skutečné totalitní manýry se projevují úplně jinde než v nařízeních proti covidu. A když byla na začátku řeč o tvůrčí svobodě let dvacátých, tak nás spíš čeká velké sešněrovávání. Přichází novodobé tmářství, cenzura a hony na čarodějnice jak z 50. let minulého století. Nad svazáckým prohlášením Alexandra Neefa, nově instalovaného ředitele Pařížské opery, který přišel z Kanady, tuhne krev.

Aby se zavděčil všem, kteří v jeho podniku nejsou bílí a cítí se být diskriminováni, ohlásil, že se nebude hrát Labutí jezero ani Louskáček a další rasistické kusy. Prý je to dědictví poznamenané estetickými možnostmi Rudolfa Nurejeva, uměleckého šéfa v 80. letech. Kdo by nevěděl, oč jde, tak zlá labuť podle hnutí Black Lives Matter nesmí být černá a jeden vánoční dárek v Louskáčku je figurka černouška. A to, že klasický balet vymysleli běloši, je taky špatně a je třeba s tím skoncovat.

Proč jenom všichni tihle svazáci vždy chtějí přepisovat a falšovat dějiny podle svého konceptu. Neef s touhle pitomostí přece jen částečně narazil, a i když 400 členů souboru (z 1895) sepsalo manifest, v němž chce otevřít rasový problém v divadle, nakonec zacouval a pravil, že odstranění titulů by bylo zbytečné, pokud se nepoučíme z historie.

K dosažení toho, aby v opeře za deset let správně fungoval princip rozmanitosti a menšiny byly lépe zastoupeny, je prý ale třeba skutečné reflexe. Hm, jak asi ta reflexe bude vypadat, když už i pohádky jsou teď „entartete Kunst“. O tom, že si extrémní pravice na těchto nesmyslech okamžitě začala přihřívat politickou polévku, ani nemluvě.