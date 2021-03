MACHALICKÁ: Cochcárna a politické vlivy. O zajištění kvalitní České televize vůbec nejde

Požadavek odbornosti a nestrannosti je zřejmě to poslední, co zajímá výběrčí kandidátů do Rady České televize. Poslední vybraná dvanáctka, z níž se má rekrutovat nová čtveřice radních, je toho důkazem.

Hlasování ukázalo, že jde stále o politické čachry, a ne o snahu zajistit kvalitní veřejnoprávní televizi. Vše nasvědčuje tomu, že v těchto intrikách se účelově spojuje SPD, KSČM a ANO a jistě v nich má svůj podíl i prezident Zeman. A tahle parta si umí pohlídat, aby dostala své kandidáty tam, kam potřebuje. Údajně situaci ovládá zejména SPD, což je tedy vzhledem k tomu, že má ve volebním výboru dva členy, husarský kousek. Kdo ale ví, co bylo zač vyhandlováno.

Každopádně se daří prosazovat kandidáty, kteří touží zlikvidovat ředitele Petra Dvořáka. Že si někteří z nových uchazečů představují následné potopení investigativních pořadů ČT a konkrétních novinářů jako Hurvínek válku, je jiná věc, viz například adept Pavel Černocký, který prohlašuje, že mu vadí nejenom ředitel, ale také velká většina redakce zpravodajství a těší se na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wollner a Rosí. Pan Černocký se také nechal slyšet, že demokracie pro něj není modlou a na jeho kontě jsou i jiné úchvatné výroky.

Skoro každá akvizice do mediálních rad znovu otevírá otázky po jejich smyslu a účinnosti a vypadá to, že odborník je v nich sprosté slovo. Excesů je stále dost, jako třeba aféra, kterou v rozhlasové radě v minulosti rozpoutal radní Tomáš Kňourek. Ohlásil, že penis je sprosté slovo, a rozpoutal tak neskutečný cirkus s údajnými vulgaritami, které se vysílají na Vltavě. Nakonec se to smetlo ze stolu, ale touto absurditou se vážně zabývalo dost lidí a řešila se v médiích.

Stačí se jen podívat, kdo kandidoval do televizní rady a kdo byl a nebyl shledán způsobilým. Bylo by hezké dozvědět se, jaké odborné kvality prokázaly obskurní existence jako Pavel Černocký, Jaroslav Kravka či Zdeněk Pernes. Čím převálcovali třeba Adama Černého, Michala Dočekala, Lídu Rakušanovou, Jana Svačinu, Jiřího Šestáka, Jaromíra Volka a další skutečné odborníky.

Petr Dvořák je dnes označován za ředitele na odstřel a radní už udělali krok k jeho odvolání. Prosadili usnesení, že porušil povinnosti stanovené zákonem, a vpálili mu střet zájmů, neboť si jeden divák měl stěžovat, že Česká televize propaguje Leicu Gallery, kterou vede Dvořákova žena. To je absurdní obvinění, protože Leica je dobrá galerie, a jestli se o ní mluví v kulturním zpravodajství, je to v pořádku, jenže jak vidět posloužit může leccos. Další, co se mu vytýká, je, že SPD nemá v ČT patřičný prostor, což je další nesmysl, ale otázka vyváženosti je ve veřejnoprávním médiu smrtící.

Aby bylo jasno: hájit Dvořáka neznamená souznít s jeho kroky a názory, ale hájit nezávislost médií a svobodu slova. Politikům nevyhovuje, že jsou v médiích kritizovaní, a tak i když byl způsob volby dnešních mediálních rad výdobytek televizní krize, stal se nakonec karikaturou toho, jak by to mělo vypadat a co se při vzniku rad deklarovalo. Tedy že půjde o orgány, které budou mimo dosah politiků a exekutivy dohlížet na to, aby média veřejné služby byla skutečně nezávislá a aby nad nimi veřejnost měla určitou kontrolu, radní jsou tedy jejími zástupci. V praxi ale všechno vypadá jinak, jako stará dobrá cochcárna, a ještě pod taktovkou politických stran.