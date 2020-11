MACHALICKÁ: Covidem rozklížená společnost

Jak covid vznikl, je stále předmětem spekulací, ale ono je v podstatě jedno, jestli unikl z laboratoře, kde se bůhvíco vyvíjelo, nebo se tak stalo vinou špatných hygienických návyků. V každém případě Číňané světu a zejména zpovykané Evropě dali pěknou dardu.

Asi na to nevymřeme, ale účinek viru na společnost je přímo katastrofický, negativní emoce prudce vybublaly. Už předtím byla rozhádanost značná a teď se vše rozklížilo ještě víc a vyžadovat od takové society solidárnost a empatii a disciplinu jde ztuha. A není to jen česká specialita, je to tak v celé Evropě.

Naše vláda v tom plave a dělá seky, opozice je stejně neschopná a jen kritizuje. Jak se říká, po bitvě každý generál, a když premiér ve jménu populismu odrážel potřebné restrikce, opozice nijak významně neprotestovala, že? A měl mnoho zastánců, kteří ho dnes za to samé mají za lucifera.

My Češi jsme zvyklí stále hledat viníka za své průšvihy, ale nikdo nezačne u sebe. Opravdu potřebuje inteligentní člověk návod od vlády, jak se chovat v situaci, kdy všude hrozí nákaza? Jsme zpovykaní a jen křičíme, že máme na něco nárok. Máme nárok na absolutní ochranu našeho zdraví, ale že bychom měli něco obětovat, to ani náhodou, ani tu pitomou dovolenou u moře.

A k tomu si ještě sebemrskačsky libujeme v tom, jak je to u nás nejhorší, jak to ti politici dovedli k apokalypse. Jako by probíhala hitparáda o nejděsivější titulek a zprávu, teď kupříkladu se mrtví počítají po týdnu, aby se Česko dostalo na první místo. Co se asi bude psát, až bude z tohoto místa sesazeno, a když vidíme rostoucí čísla v zemích kolem nás, je to jen otázka dnů. A do maléru rychle spějí i ty úžasně poučené země z první vlny, co tam měly roušky i přes léto. Hlavně že máme hodně odborníků a názorů, každý si může vybrat.

Na jaře se vyděšení lidé přece jen dokázali semknout, zatímco teď chodí demonstrovat, nu demokracie nebrání nikomu, aby své oslovství předváděl veřejně, a myslí-li si třeba Ilona Csáková, že se jí pomocí testu na covid do hlavy dostane Bill Gates (ten by asi chudák viděl guláš), asi s tím nic nenaděláme. V těchto hloupých postojích se také odráží to, že vláda je nedůvěryhodná a opozice nemá žádný plán, ale na jaře si lidé aspoň uvědomovali, jak přetížení jsou zdravotníci, a byli jim vděční, zatímco dnes se mnozí chovají zpupně a vděku aby jeden pohledal.

Sestra v nemocnici pracuje osm hodin v roušce a příchozí pacientka udělá scénu, že ona si ji nasazovat nebude, to je obrázek z doby před měsícem, dnes se zase jakýsi šmírák potuluje kolem špitálu a fotí, jak vyšetřují těhotnou pacientku venku. Načež se zvedne vlna hysterických útoků na nemocnici a vzápětí se ukáže, že si to přála sama pacientka. Opravdu hezký dárek světu poslali čínští soudruzi, ale to, jak se nemálo lidí tváří v tvář tomuto ohrožení chová, s Číňany nesouvisí.