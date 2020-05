MACHALICKÁ: Fellini a Svoboda. Chceš muzeum slavného předka? Postarej se, rodinko

Praha Před sto lety, v roce 1920, se narodili dva mágové – jeden svou fantazii dal do služeb filmu a stal se slavným filmovým režisérem. A ten druhý s neztenčenou imaginací převratným způsobem spojil umění a technologii a svými geniálními vynálezy posunul divadlo k multimediálním formám.

Ten první je Federico Fellini, ten druhý český scénograf Josef Svoboda. Jistěže Fellini je světovější, ale i Svoboda si od dob, kdy okouzlil svět Laternou magikou, získal slávu a divadelníci po celé Evropě se hlásí k jeho odkazu. Skutečně zásadně reformoval pojetí scény, zejména pak světla v jevištním díle, a to, co nám dnes připadá samozřejmé, jsou všechno Svobodovy vynálezy.

České divadlo nesmírně proslavil, jeho jméno a jméno Otomara Krejči má v Evropě ještě stále svůj zvuk. A to, že adept o studium DAMU při přijímacích zkouškách na dotaz „Svoboda“ napíše „český prezident“, je ostuda nás všech. My totiž neumíme odkaz svých slavných fruktifikovat, my totiž hlavně řešíme, jak moc si zadali s režimem, případně kolik si museli „venku“ nadělat peněz.

Že by třeba v Čáslavi bylo muzeum Josefa Svobody, jež by mohlo být vizuální atrakcí, po čemž dnešek tak prahne, zní jako dobrá fantasmagorie, vždyť přece nejsou peníze – a teď v koronavirové krizi tuplem, že? Chceš muzeum slavného předka? Postarej se, rodinko. Takhle vydupala ze země Muzeum Karla Zemana jeho agilní dcera, bez jejího přínosu a organizačních schopností by sotva vzniklo.

A co Fellini? Právě teď jeho rodné Rimini navzdory nedobrému stavu italských financí spustilo přeměnu riminského Castel Sismondo z 15. století na muzeum Federica Felliniho, jež se propojí s dosavadním muzeem v Palazzo Valloni. Akci s rozpočtem dvanáct milionů eur financuje italské ministerstvo kultury v rámci tzv. velkých kulturních projektů. Použitá bude nejmodernější technologie: audiovizuální instalace umožní návštěvníkům doslova se procházet Felliniho filmy od Sladkého života až třeba po Amarcord.

Místnosti budou instalované dle filmů či témat a k vidění budou i kostýmy z jeho snímků, třeba úchvatná módní církevní přehlídka z Romy. Počítá se s interaktivními multimediálními archivy dokumentů a fotografií, s knihovnou, studovnou a v Palazzo Valloni vznikne kino identické se starým bijákem Fulgor, kde se mají nepřetržitě promítat Felliniho filmy.

Pro Rimini je projekt prioritní – a my si můžeme povzdychnout, že takové řešení, jak přilákat lidi, má smysl, ne monstrózní stezky v mracích a podobné koniny, které ještě devastují přírodu.

Když si pročítám, jak bude riminské muzeum vypadat, říkám si, že právě tvorba Josefa Svobody je pro multimediální instalaci jako stvořená. Laterna magika, jeho jedinečný světelný design, jednoduché, a přitom působivé výtvarné gesto by tak znovu ožily a my bychom zase jednou mohli ukázat světu, že máme být na co pyšní. Ale halt nejsou peníze...