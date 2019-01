MACHALICKÁ: Jak se dobrat pravdy. Ministr Staněk si tříbí názory s komunisty

PRAHA Komunistický poslanec Miroslav Grebeníček vydal spisek „Ve znamení kříže“, v němž brojí proti církevním restitucím. Na obálce knihy stojí servilně čeští politici před papežem a jeden mu v předklonu líbá ruku, což má naznačovat, kdo komu slouží proti národním zájmům.

Páně Grebeníčkova propagandistická slátanina se ovšem tváří jako historické dílo, které seriózně analyzuje. Těžko říci, zda se nad jeho vědeckými vývody smát, nebo brečet. Kupříkladu rozkradení církevního majetku, zavírání a vraždění kněží po roce 1948 bylo prý aktem buržoazně demokratické revoluce, nikoliv důsledkem komunistického puče. Nejdřív ze všeho člověka napadne, že je to od autora nebetyčná drzost. I když samozřejmě nemůže za svého otce, sadistického bachaře, který byl obávaným mučitelem v komunistických věznicích, o svém tatínkovi čile lhal a mlžil.

Na druhé straně to, co Grebeníček sepsal, je jen bolševický folklór, který KSČM produkuje odjakživa. Mnohem víc zaráží, že křest knihy, který se stylově konal na vánočním večírku této partaje, ozdobil svou účastí sociálnědemokratický ministr kultury Antonín Staněk. Ten se ovšem vymlouval, že nic nekřtil a že přece jde o to, konfrontovat různé úhly pohledu a názory, jedině tak se prý můžeme dobrat k pravdě. Podle této rétoriky je popírání holokaustu třeba také jeden z možných úhlů pohledu, o kterém se má diskutovat.

V demagogii jsou komunisté odjakživa kadeti, však si Grebeníček Staňka pochvaluje, jak se s ním v kulturní oblasti dobře spolupracuje. Přítulnost ke komunistům ministr osvědčil opakovaně, už dřív plédoval za normalizačního veršotepce Karla Sýse. Jeho veřejná vystoupení se dosud týkala jeho zápletek s komunisty anebo se vyjadřoval o grantovém systému, přičemž je zjevné, že o tom, jak to v jeho úřadě funguje, nemá reálnou představu. Chtěl by zpřehledňovat a zjednodušovat a pak vše převést na Stání fond kultury. To je sice hezká myšlenka, ale postavit takový orgán, to je práce pro odborníky na pět let. Pan ministr si ovšem myslí, že se to provede mávnutím proutku. Možná by se měl raději s problematikou blíže seznámit než chodit na vánoční večírky ke komunistům.