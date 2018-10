MACHALICKÁ: Když Michal David, proč ne třeba Jiřina Švorcová?

Zpráva, že prezident Zeman ocení státním vyznamenáním zpěváka Michala Davida, není vůbec překvapivá. Je to především doklad, že prezident udělá všechno proto, aby nakrknul kulturní obec, které nejapně říká pražská kavárna. Člověka pak při takovém oznámení napadají různé konotace, třeba proč nedat cenu in memoriam Jiřině Švorcové, vždyť i ona jistě byla umělkyní, která pracovala celý život a stejně jako David „svým uměním zlepšila život národa“.

Lid při pohledu na ni v Ženě za pultem jistě zapomněl na ohavnou socialistickou realitu. Spílat prezidentovi za jeho volbu nemá žádný smysl, nejlepší by bylo si „toho“ nevšímat, protože on jen čeká, jak část veřejnosti, která mu pije krev, dá svému rozhořčení průchod. A moc dobře ví, jak přestřeluje. A těší ho to.

Jenže jeho postoj má další neblahé souvislosti, i když si můžeme říkat, že je to především jeho vizitka. Michal David cenu dostane, protože prý celý život zpívá milionům lidí. To je tedy nekompromisní kritérium asi jako jáma vybagrovaná buldozerem. Prezidentovi nevadí, že se chlapec zařídil v každém režimu. Nevadí mu, že bolševikovi ochotně sloužil a že spoluvytvářel Potěmkinovu vesničku v podobě šťastného života mladých v socialismu, a to v dobách, kdy režim represe ještě stupňoval.

Ne, on ho naopak za to dekoruje, protože pěl lidu, a zlepšoval mu tak život. No jak komu, že. Vždyť dělal ten nejprůměrnější popík pro nejširší publikum, doslova kazil vkus. A je úplně jedno, že má na svém kontě vyprodané haly, vysoké náklady desek a podobně, to je zase jen důkaz komerční úspěšnosti.

Prezident Zeman ovšem soudí, že takovým lidem patří státní ceny a ne těm, jejichž tvorba má přesah a posouvá umělecký vývoj. Zeman vlastně státní cenu degraduje dvojím způsobem – jednak je pro něj prostředkem, jak naštvat své oponenty, a jednak všechny laureáty ponižuje, neboť je staví do tohoto zoufalého kontextu.

A v souvislosti s tímto úpadkem cen nadělovaných prezidentem se znovu otevírá kauza s básníkem Hruškou, který před časem vystoupil na protest proti současné vládě z komise cen ministerstva kultury, které se udělují ve více kategoriích. Další porotci ho následovali a výsledkem tohoto sporného gesta je fakt (ostatně očekávaný), že letošní laureát cenu nechce. A aby toho nebylo málo, tatáž cena v oblasti kinematografie a audiovize měla připadnout Evaldu Schormovi in memoriam, rodina ji však nepřevezme.

V oficiálním stanovisku komise se ovšem tajuplně praví, že ze závažných důvodů, na jejichž zveřejnění má právo jen ona. Komise se prý nad rámec svých povinností s vědomím rodiny dohodla s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů že tato cenu převezme a její předseda a uloží ji do archivu asociace. Pak se ovšem do této kauzy vložil ministr kultury Staněk, který se „domákl“ , že režisérova rodina cenu nepřevezme z politických důvodů. Jak to zjistil se v memorandu komise nepraví. A oznámil, že Schormovi nic nedá, načež komise uvedla, že odstupuje. Čím dál tím líp.

Ministerské ceny byly odjakživa apolitické, rozhodovali o nich odborníci z příslušných oborů a dostávali je skutečné osobnosti, takže nezbývá než poděkovat všem těm, kteří je torpédují. Aby předvedli sami sebe, poukázali na své vysoce mravní postoje, vydobývají si ostruhy právě na těchto cenách, což je naprosto nemístné.

A hrozná je i situace, v níž se již delší dobu ocitáme: ani ti, kteří by se měli domluvit, protože jim jde o stejnou věc, toho nejsou schopni. Všichni se chtějí jen hádat, „štajfovat“, urážet, zabývat se nepodstatnými záležitostmi až do úplného vysílení a hlavně se přebíjet, kdo je morálnější. A Miloš Zeman na tomto stavu společnosti má lví podíl.