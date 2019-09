MACHALICKÁ: Ministr hasič. Šéf resortu kultury jmenoval garanční radu pro NG

Lubomír Zaorálek se za poměrně krátkou dobu ukázal jako šéf resortu kultury, který uvažuje v souvislostech a s vizí do budoucna. Zatím sice jen napravuje paseku, kterou spáchal jeho předchůdce, ale postupuje směrem, který kulturní obec od politiků na všech úrovních zatím jen marně požadovala.

Náprava trapných kroků ministra Staňka začala už v Muzeu umění Olomouc a nyní se zaměřil na Národní galerii. Všechny konflikty a odvolávání ředitelů a následná instalace nových jsou v polistopadové době spojené s tím, že zřizovatel neví, jak by se měla instituce, pro kterou shání ředitele, profilovat. To pak souvisí s nesmyslnou představou otevřeného výběrového řízení, do kterého se může přihlásit každý. Takové řízení je jen ztráta času a jeho často roztodivní účastníci se jen strefují do neexistujícího zadání.

Zaorálek se tedy spolehl na odborníky z oboru a s nimi společně chce redefinovat zadání pro Národní galerii jako špičkovou instituci s vazbami na evropskou scénu. A pak teprve pro takový podnik hledat ředitele. Po všech kotrmelcích poslední doby tento postup přináší úlevu. A také otazníky.

Proč jsme museli absolvovat neskutečnou misi Antonína Staňka, který svými výroky a znalostmi už od počátku budil nedůvěru či spíš údiv? Proč pokaždé strany hauzírují s pretendenty na ministerské posty podle momentální politické potřeby a ne podle schopností? Vždyť si už mockrát mohli ověřit, jakým malérem to končí. Sociální demokracie se Staňkem pohořela, šlo prokazatelně o člověka, který se v kultuře neorientoval, navíc podléhal tlakům a animozitám. Ale přesto vytáhla z klobouku dalšího kandidáta takřka stejného ražení, který by asi nebyl tak zpupný a nechal by si poradit, ale kompetentní byl stejně.

Zaorálek nyní musí především napravovat a hasit maléry, nemohl tedy být ministrem kultury od počátku vlády? Opravdu jsme si nemohli celou kalvárii s odvoláváním ředitelů a šéfů a rušením památkové ochrany ušetřit? V čem partajní šéfové viděli přínos neřízené střely Staňka, bůh suď.