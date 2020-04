MACHALICKÁ: Místo pandy luskoun

Nová výstavba na barrandovském kopci a jeho celková rekonstrukce nabývá definitivní podoby, ale žádný potěšující pohled neskýtá. Kompaktní masa apartmánového domu kopírující podélně terén nad bývalým lomem nemá žádnou lehkost, natož aby byla architektonicky zajímavá, prostě plní zadání potřebné kapacity, aby se investorovi oprava vyplatila.

Zdejší genius loci je v čudu, ale to byl už předtím kvůli vybudování Barrandovského mostu, nárůstem dopravního provozu na důležité jihozápadní výpadovce. Místo pohledu na řeku, na její pravý břeh a panorama za ním se návštěvník může pokochat leda tak pankráckými mrakodrapy a paneláky v přilehlých končinách. A řeka nese ruch dopravního provozu natolik, že na kopci občas není slyšet vlastního slova.

Tohle všechno ale bylo známo léta před rekonstrukcí. Barrandovské terasy jako vyhledávané místo celebrit skončily už v závěru 40. let, kdy je komunistický režim ukradl Havlově rodině. Znárodnění znamenalo také konec péče a počátkem 80. let, po uzavření Trilobit baru, začala jejich zkáza – a nepomohla ani památková ochrana. Kouzlo komplexu podle projektu Maxe Urbana spočívalo právě v lehkosti, s níž se spojovalo exteriérové řešení otevřených teras s funkcionalistickou stavbou s vyhlídkovou věží.

Nové uspořádání tento základní vtip totálně ruší, a i když zadarmo ani kuře nehrabe, a zvlášť ne dnes, obnova je to sporná. Prodej byl asi způsob, jak aspoň něco zachránit, ale Barrandovské terasy už to nejsou. Vše je pryč, vlastně zbyla jen Urbanova budova a vedle ní zabetonovaný monolit, kde kvůli hluku pomalu nepůjde ani otevřít okno…

Ale koho dnes zajímá, jak budou vypadat Barrandovské terasy, teď všichni řešíme jen koronavirus, svět se zastavil, jenom v Číně už to prý šlape. Nejlepší je asi zprávám z Číny nevěřit nebo je aspoň řádně filtrovat. A vzpomenout si, že právě Václav Havel Číňanům až jasnozřivě viděl do karet a odmítal se s nimi paktovat a podlézat jim, což jeho nástupce činí tak aktivně.

Jiří Ornest v této souvislosti před třemi lety v rozhovoru pro LN hovořil o myšlení vracejícím se ke komunismu. Tehdy řekl: „Pamatuji si, že lidé, kteří byli v KSČ a měli svá teplá místa a výhody, se vždycky tvářili, že vědí něco víc. A kdybychom to také věděli, tak pochopíme, proč se tak chovají. A teď mám podobný pocit, oni se také tváří, že vědí něco víc. Že třeba bude třetí světová, a když se nebudeme držet Číny a Ruska, tak na to strašně doplatíme.“

Kdo ví, třeba je celou dobu prezident Zeman jen jasnozřivý a věděl, co na svět Čína uvalí, ať už jí to odněkud uteklo, nebo ne, a že tedy je lépe s ní být zadobře. A taky někdejší pražští radní se hodně snažili a dělali všelijaké kejkle. Za to pak měli od Číňanů dostat roztomilou pandu ku potěše Pražanů. Ale nevyšlo to, dostali jsme ošklivého luskouna i s koronáčem navrch. A nejenom v Praze.