MACHALICKÁ: Některé kojící matky se chovají jako fanatičky

Za normálních okolností znamená kojení dítěte krmení potomka. Není na tom pochopitelně nic obskurního ani pohoršlivého. Miminko, které se narodilo nebo je mu pár měsíců, se musí kojit v krátkých pravidelných intervalech a jeho matka se kvůli tomu nezavře doma.

Neumím si představit, že by to mohlo někoho popudit. Ono ale vždycky jde o empatii k druhým, protože jak známo, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.



bezpečnostní agenti se mnohdy chovají neurvale a v posledním případě, který rozvířil diskusi o kojení na veřejnosti, tomu jistě nebylo jinak. Ovšem sdružení s názvy Laktační liga a Kojící guerilla, které i hned nastoupily jako pomstychtivé fúrie, ve mně vzbuzují nelibé pocity. Zavánějí fanatismem, v lepším případě přepjatou demonstrací mateřství.

Jedna z aktivistek, sedminásobná matka, se dala slyšet v tom smyslu, že ten, komu není pohled na obnažený prs nalitý mlékem příjemný, má problém sám se sebou a měl by se zamyslet. Stydět se nesmí, protože by byl zpátečník, prý je to stejné, jako kdyby přišel do restaurace a dělalo se mu špatně z toho, že tam lidé jedí. U těchto hlasatelek jednoduchých pravd vždycky fascinuje, jak vědí, co ti druzí smí dělat, ba dokonce co si smí anesmí myslet.



Kojení je poměrně intimní záležitost mezi matkou a dítětem, rozumné ženy svá robátka nestrkají před sebou jako rukojmí v rámci svatého boje za práva matek. Když kojí na veřejnosti, v zájmu sebe a svého mimina jdou tam, kde je nebude nikdo rušit. Ale i tak mě napadá, že je to celé komická tahanice, která je všem ukradená, ostatně demonstračního kojení v bance se zúčastnilo pouze šest matek. Nakonec zaplaťpánbu za tyhle starosti...