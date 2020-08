MACHALICKÁ: Nezapomínejme na 21. srpen

Smutné výročí 21. srpna letos minulo celkem bez většího zájmu, máme halt jiné starosti, straší nás covid, ekonomická krize a tak podobně. Možná je to i dobře, protože „komouši“ se ve slavení výročí přímo vyžívali, rok byl podle nich rozparcelovaný od Vítězného února až po Den znárodnění, což byla krycí šifra pro vznik Československa, protože ani minulý režim si netroufl tohle výročí zrušit, a tak ho alespoň překryl.

Ale zpátky k 21. srpnu, ať už byl předvídatelný, nebo ne, nešlo jej prožít bez traumatu na celý život, a to ani v dětském věku. Na vojáky na nábřeží s namířenými kvéry a na československou vlajku vymáchanou v krvi zapomenout nelze.

Každá generace 20. století v této zemi „v srdci Evropy“ měla svůj úraz, moje máma nikdy nezapomněla na březen 1939 (o srpnu 1968 nemluvě) a Němce prostě ráda neměla. Já zase Rusy, i když vím, že je to pošetilé, ta emoce se nedá vymazat. A přitom mám tak ráda ruské klasiky. Měla bych vlastně být okupantům z roku 1968 vděčná, protože rázem byly věci jasné.

Režim dbal na indoktrinaci dětí od nejútlejšího věku a proti tomu šlo špatně bojovat – zkuste vysvětlit malé holce, proč by neměla být jiskřička (pro ty mladší: to byl předstupeň Pionýra), když tam jsou všechny holky ze třídy a soudružka vedoucí má namalované řasy a stříbrné kozačky. V těchto letech je takový myšlenkový horizont úplně normální. Jenže přijely tanky a nikdo nechtěl být jiskřička, natož pionýrka. A rodiče, kteří dosud spíš bezmocně přihlíželi, jak se dětem blbnou hlavy, si mohli oddychnout.

Ani na školáky už bolševická propaganda dalších let, která mlela o internacionální pomoci, nezabírala. Viděli všechno na vlastní oči, a že pak mnozí utilitárně vlezli do strany, je zase jiná kapitola s názvem kariérismus.

Kolega Petráček nedávno připomněl, že vedle Havlova zelináře máme nyní další alegorickou postavu, a sice uklízečku děkana FF UK Pullmanna. Ta prý netoužila do Alp, ani nevěděla, kde leží. Petráček k tomu trefně dodává, že srovnatelným svinstvem bylo, když pro občany ČSSR byla zapovězená velká část vlastní země.

Toto území se táhlo podél našich západních hranic a vydat se tam po roce 1989 bylo smutné dobrodružství. Vidět zbořené kostely, vesnice vysídlené a zničené od vojáků, kteří si zde dělali manévry a v pohraničních, „zašpérovaných pásmech“ byli neomezenými pány. Mohli klidně zdevastovat kostel v Hůrce na Šumavě, vytahat z tamější hrobky nebožtíky ze slavné sklářské rodiny, ožrat se při tom, tančit s nimi a pak je rozstřílet. A to byl jen vršek ledovce a srpen ’68 k tomu všemu dal nový placet, kostely i zbytky vesnic a usedlostí se bouraly znovu.

Zbytečně, a jak se říká s prasečí radostí, protože komunisti u nás odjakživa ničili s velkou chutí jen ze zášti. A 21. srpen je datum, které upomíná na to, co jsou zač a kam to „srdce Evropy“ voperovali.