MACHALICKÁ: Nová podoba Helfštýna je pádný argument pro ty, kdo rigidně žádají zakonzervování historie

Názor

Českou cenu za architekturu obdrželi Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z olomouckého atelier-r za návrh rekonstrukce hradu Helfštýn. A je to skutečně nádherný projekt, málokdo by si troufnul pustit se do něj tak radikálně a zároveň s citem pro původní prostor.