MACHALICKÁ: Petřín mají zhyzdit obří toalety

Plán pražské radnice vystavět v takzvané Velké strahovské zahradě obrovské betonové toalety se zázemím pro zahradníky stále naráží na odpor místních obyvatel. Obávají se, že je to krok k přetvoření místa v masivní turistickou atrakci. Petice, kterou sepsali, má přes 1200 podpisů a magistrát na ni nyní reagoval.

Vrch Petřín vždycky byl zelené útočiště uprostřed historického centra a i dnes, kdy se v Praze 1 domorodec těžko prodírá davy turistů, Petřín zůstává místem, které slouží starousedlíkům. Je velkou přírodní zahradou se vším, co k ní patří. Na razantní přestavby Petřína si netroufli ani komunisti a každý své cti dbalý památkář je musí smést ze stolu. Tím samozřejmě není řečeno, že minulý režim o Petřín skvěle pečoval.

Pražský magistrát přišel s plánem, který je v lokalitě zbytečný a nevhodný, ale především budí obavu, co z něj dál vzejde. Není těžké si představit, že je to jen nakročení k dalším změnám, které chtějí z Petřína udělat masovou atrakci – blízkost turisticky přeplněného Pražského hradu a Malé Strany, kde už není kam ustupovat, je víc než výmluvná. Tím spíše, že pokusy o stavbu restaurace tu v minulosti neprošly.

Jde o obrovitou stavbu veřejných záchodů a zázemí pro zahradníky ve Velké strahovské zahradě na severním úbočí kopce. A k tomu se ještě měla probourat zeď oddělující zahradu od ulice Úvoz, což je zvlášť skvělý nápad, protože tato zeď přežila všechno od třicetileté války, což lze dobře dokumentovat dobovými rytinami a grafikami. Stručně řečeno: dvanáct let starý projekt, ke kterému nikdo z minulých konšelů nesebral odvahu, nyní radnice oprášila a pustila se do jeho realizace. Každého, kdo se seznámí s vizualizací, ohromí jeho velikost a necitlivost k místu. Radnice je přesto odporem místních překvapená a včera vydala stanovisko, že se podrobně zabývala peticemi, které na úřad dorazily. V něm se píše, že projekt je v souladu s požadavky petentů, jde prý jen o důstojné toalety a zázemí pro zahradníky.

Všechny subjekty dotčené výstavbou včetně sester boromejek, jejichž nemocnice je v sousedství, jsou ze stavby záchodků štěstím bez sebe. Ale pozor – radnice prý petentům ustoupila a projekt bude zelenější, protože místo betonového chodníku bude cesta zatravněná. A vedení města prý průchod ve zdi z ulice Úvoz neprorazí, i když je dle ní historicky původní. Původnost se zřejmě určuje podle momentální potřeby a kromě toho přístupová cesta ke zdi je téměř vybudovaná.



Dále radnice konstatuje, že projekt byl řádně schválen, a to i památkáři, a také byl připomínkován, čímž se dává na vědomí, že je hotovo. Jenže stanovisko Národního památkového ústavu z března žádným nadšením neplane. Píše se v něm: „Prostor je návštěvnicky exponovaný a je zde přirozený tlak nabídnout komerční aktivity zaměřené na tyto návštěvníky. V minulých letech bylo v rámci tehdy projednávaného projektu zahradního zázemí (situovaného na jiném místě) prosazované zřízení restauračního zařízení. Podobné možnosti se otevírají i se stávajícím projektem.“ Ve stanovisku se uvádí, že jde o území s nejvyšší možnou památkovou ochranou v zemi. Ale přesto se tu budou stavět záchody jak na nádraží.

Památkáři mají i další výhrady, například náměstkyně sekce památkové péče NPÚ Alexandra Křížová připomíná, že Velká strahovská zahrada historicky souvisí s komplexem strahovského kláštera a spolu se sadovými a parkovými plochami hraje významnou roli v pražském panoramatu. Unikátní je i to, že se zachovala do současnosti, a tak jakákoli nová stavba v tomto prostoru ubírá zahradě na její výjimečné hodnotě. A ještě drobnička: toalety mají být bezbariérové, jenže tělesně postižení nedoporučili projekt z důvodu, že ze strahovské strany invalidní vozík neubrzdí a od nemocnice pod Petřínem zase nevyjedou.

Stavba obřích toalet (radnice se hájí, že budou částečně zapuštěné do země) je nesmyslná a lze se právem domnívat, že je to začátek většího developerského projektu, na jehož konci bude kýžená a již zamítnutá restaurace. Radnice má plány i s Lobkovickou zahradou, která je dnes spíš lesopark, ale je otázka, zda vybudování barokní zahrady je z ekologického hlediska vhodné. Projekt také ohrozí chráněné živočichy, nemluvě o tom, že opodál je památník Nicholase Wintona se sadem, pramenem a promenádou. Kromě toho dvě stě metrů od vytipovaného místa jsou dvě nefunkční toalety: u dětského hřiště a vstupu do Lobkovické zahrady. Stačilo by je opravit, pozemek je v majetku MČ Prahy 1, takže by tu šlo vybudovat i zázemí pro zahradníky.

Praha nejsou Zvonokosy a spor o obecní záchodky není žádná legrační žabomyší válka, v níž kverulanti z řad starousedlíků nechtějí pochopit pokrok a to, že jim radnice chce zlepšit životní prostředí. Jen se brání další komercionalizací míst, kde žijí. Je to jejich právo, nemá-li být historické centrum skanzen pro turisty, měl by jejich hlas mít váhu. Ostatně dnešní radní sedí v úřadě právě proto, že tuto ochranu slibovali. Projekt má stát šestnáct milionů a na Praze 1 jsou desítky míst, kde by se tato investice dala použít mnohem lépe. I na Petříně, protože tam se v poslední době budovalo, ale čím dál tím hůř – ruší se to, co bylo pro Pražany příjemné, ale nikomu neneslo zisk.

Zřejmě po dohodě se strahovským klášterem, který provozuje pivovar a další restaurační zařízení, magistrát a památkáři povolili zbourat velikou kamennou zeď, která oddělovala turistický prostor kolem petřínské věže s prostorem sadu, který byl odjakživa tichým a sympatickým místem. To skončilo. Vedle rozhledny vznikla z bývalé malé trafostanice další nevzhledná a obrovská restaurace. A přitom se zanedbává péče o petřínské prameny a spodní vody, jejichž údržba je pro kopec zásadní. Mají-li být takové stavební aktivity zlepšením životního prostředí, je to dost smutné.