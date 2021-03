MACHALICKÁ: Rozvedená Američanka č. 2

Praha Herečka béčkových filmů a xtý následník britského trůnu, i takhle neuctivě se zlí jazykové vyjadřovali o páru, který se rozhodl opustit britskou královskou rodinu. Dvojice proklamovala, že se vzdává příjmů plynoucích z jejich příslušnosti k privilegované „firmě“ a bude se živit sama.

Jak si to představují, právě předvedli, když poskytli rozhovor Oprah Winfreyové, ke kterému vysílací práva stála devět milionů dolarů, oni to také jistě nedělali zadarmo. Je to ale výdělek, o který se zasloužili svými schopnostmi a vědomostmi? Sotva.



Meghan by bez Harryho byla průměrná herečka, a kdyby Harry nepráskl dveřmi královského paláce, také by nebudil zvláštní pozornost. Meghan ze sňatku hodně profitovala, královskou svatbou počínaje, a nyní se stylizuje do postavení princezny Diany a snaží se budit dojem pronásledované ženy, kterou chtěli sešněrovat. Ona ale nebyla mladičká naivka, nýbrž rozvedená šestatřicátnice.

Zatímco nebohá Diana byla skutečně v zajetí falešných očekávání a nikdo ji zřejmě nepoučil, že být členkou královské rodiny je tvrdá státní služba. A asi by si ve své zamilovanosti stejně nedala říct. Meghan měla jiné postavení a méně povinností, a kdyby na sebe sama až tak neupozorňovala, pod lupou by nebyla.

Už se psalo, že pokud by se měly hledat analogie, tak je Meghan podobná jiné rozvedené Američance Wallis Simpsonové, kvůli níž abdikoval Edward VIII. a ona ho pak zatáhla až mezi nácky. Na to, kam Meghan zatáhne Harryho, si počkáme, zatím ho rozhádala s vlastní rodinou; sama má složité vztahy s tou svou, tak jí to nepřijde. V rozhovoru s Oprah vytáhla silné karty, od vlastní sebevraždy až po rasismus královské rodiny (jak jinak), které se prý nelíbila vyhlídka na „kakaové“ vnouče.

V životě je vždy něco za něco. Je příjemné nemít existenční starosti, vlastnit drahé róby, bouráky, sídla, služebnictvo. Ovšem cena za to je sebezapření a disciplína. Alžběta II. na rozdíl od svých potomků je statečný voják na poli povinností a v jejím životě byly vždy první zájmy koruny, pak ona sama. Byla tak vychovaná a tuto filozofii přijala. Dnes je to asi staromódní, ale svou váhu to má.

Alžběta je zosobněním britské tradice a národní identity a to jsou pojmy, které s trojčením americké herečky nesouvisejí. Královna také vždy uměla promluvit ke svému národu a zachovat si úroveň, jak to předvedla nyní v proslovu ke zdravotníkům. Nedávno byl k vidění dokument o její sestře, princezně Margaret, která také zlobila.

Závěrem tu rozmlouvají její přítelkyně aristokratky. Obě dámy se netajily konzervativními názory, ale byly šarmantní a vtipné. Nejsem příznivcem nerovných sňatků, je lepší, když si člen královské rodiny vezme někoho ze svých kruhů a pak ať si pořídí bokovku, pravila jedna z nich se zřejmým potěšením z toho, co říká. Jak pravdivé a jak osvěžující v dnešní hyperkorektní době.