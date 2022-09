Jenže co si doopravdy myslela a co cítila paní Windsorová, neví nikdo. Asi sotva měla nějakou kámošku, se kterou by si mohla podrbat, zanadávat na to, jak jí dětičky pijí krev. Jaký žila život, když si večer po všech oficialitách a povinnostech konečně sedla?