MACHALICKÁ: Tragikomický seznam. V Zemanově výběru laureátů lze těžko hledat smysl

PRAHA Seznam těch, které k letošnímu 28. říjnu ocenil prezident Zeman, je v podstatě takové tragikomické čtení. Vedle vojáků, kteří položili život ve službě, odbojářů, vědců a lékařů tvoří výběr laureátů z kulturní a umělecké sféry vskutku pozoruhodnou sestavu, které vévodí komunistický básník. V jeho záři bledne i hvězda Michala Davida.

Ocenění Karla Sýse znamená i selhání parlamentu, který návrh komunistů schválil. Sýsův životopis je věčná story oportunisty, který počátkem normalizace, kdy z literatury zmizela řada skutečných spisovatelů, nasál svou šanci. Jeho tvorba byla vždy ideologická a ve službách strany. Vydával své pochybné sbírky a také jako ochotný mouřenín byl vždy po ruce, když bylo třeba špinit ideové odpůrce režimu, kteří nemohli publikovat ani řádku. Samozřejmě, že byl funkcionářem KSČ, milicionářem a prominentem, který se vyvaloval na Dobříši a jezdil do zahraničí.



Poskok režimu byl pak změnou poměrů zaskočen a listopad roku 1989 považoval za zločin a tragédii, a také v tomto duchu básnil. Aby ne, privilegia, která mu zaručovala rodná partaj, byla tatam. Cena pro Sýse, to je skutečný výsměch a urážka desítek literátů, kterým za Husáka (ten Sýse též ocenil) zbyl jen samizdat nebo exil.

Jinak lze jen těžko hledat v Zemanově výběru laureátů z umělecké branže nějaký smysl. Co říct k ceně pro herce Jířího Krampola a Ivana Vyskočila? Krampol byl nesmírně talentovaný a podílel se na skvělé Grossmanově éře v Divadle Na zábradlí, je také výborný dabér, ale od 70. let svůj talent utrácel v lidových estrádách. A za ty především ho Zeman dekoruje, protože lidová zábava je jeho mantra. Ivan Vyskočil natočil několik pěkných bijáků v šedesátých letech, v divadle taky leccos odehrál. Ale jak známo, herců, ba i dobrých, je mnoho. A tak ti, kteří podporují prezidenta, mohou dostat metál. Ale za co asi dostává cenu Ondřej Hejma? Kdo ví, že by za nadstandardní vztahy k Václavu Klausovi?