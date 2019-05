MACHALICKÁ: V mlékárně nebo v památníku. Papalášským manýrám a protekcionismu se daří

Strž u Dobříše Vypadá to skoro neuvěřitelně: obsazení postu ředitele Památníku Karla Čapka na Strži se zjevně událo na základě protekce z politických míst. Že politické vlivy fungují v případě nejdůležitějších kulturních institucí, je špatné, ale nikoliv neuvěřitelné. Ale to, že politická hra se může rozehrát i kolem malého regionálního muzea, je děsivé.

Anebo to má svou hlubokou logiku – pro lid kulturní je Čapkův domek u rybníka místem, které má jedinečného genia loci a je navždy spojený s milovaným spisovatelem, dokonce s jeho posledními dny, zde se nejspíš při povodni nachladil a na následky své nemoci v prosinci 1938 zemřel. Jistě i proto, že byl psychicky oslabený nechutnou štvanicí českých pseudovlastenců a nácků, což jak uvidíme, má docela pikantní souvislost s posledním děním. Ale pro lid nekulturní je to nějaká nedůležitá díra za rybníkem. Zřejmě i pro středočeského radního pro školství Zdeňka Seidla, který si řekl, že by tam mohl v tichosti umístit svou snachu po mateřské. A tak se postaral.



Jenže ono to začíná celé dost páchnout a ukazuje se, že té zatracené kulturní obci vůbec není jedno, kdo Čapkův památník povede, protože je to místo pro naši literární historii zvlášť důležité. A vnímá výroky radního Seidla jako urážlivé a křupanské. Ten pro svou snachu na zasedání krajského zastupitelstva hlasoval, a když byl dotázán, jak to probíhalo, pravil, že ani neví, že tam hlasoval. Je prý to málo významná věc. Nová ředitelka Alice Seidlová se už ale v médiích stačila předvést jako odbornice vysoké kvality, o Čapkovi se prý učila ve škole. Jak trefně napsal novinář a historik Martin Groman, na Peroutku se raději nikdo neptal. Ale to nevadí, stud nad svou nedostatečností necítí, protože ředitelské místo je ředitelské místo, v mlékárně nebo v památníku.

Předchozí dlouholetá ředitelka Kristina Váňová v památníku vykonala obrovský kus práce a věnovala se jí s plným nasazením a také se zaujetím pro věc, což vůbec není zanedbatelné. Udělala hodně pro záchranu Strže po roce 1990, v roce 1997 otevřela novou expozici a pokračovala v dalších plánech. Její práce si vysoce považuje třeba Společnost Ferdinanda Peroutky a také otevřeným dopisem hejtmance Jaroslavě Jermanové protestuje proti instalaci nové ředitelky.

Instituce, do nichž je možné dosadit i exšéfa drůbežárny

Váňová svůj odchod plánovala na podzim a zřejmě předpokládala, že kraj ji popřeje sluchu a zváží její doporučení, pokud jde o nástupce. Jistě si nikdo nemyslí, že se její zástupkyně měla stát automaticky ředitelkou, ale je zjevné, že Tereza Todorová byla relevantní uchazečkou. Jenže z výběrového řízení, kterého se účastnily čtyři osoby, nakonec komise doporučila osobu bez odbornosti, o jejíž koncepci památníku se cudně mlčí.

K dispozici je ovšem perfektně a do detailu připravený plán rozvoje památníku do roku 2022 Terezy Todorové. Vyplývá z něj, že dotyčná má jasnou představu, přesně ví, jak jednotlivé segmenty činnosti rozvíjet, kde jsou slabiny, které je třeba v rámci možností eliminovat. Nad takovou analýzou stavu a vizí budoucnosti by každý své cti dbalý zřizovatel zajásal a byl by jenom rád, že má tak obeznámeného zájemce, v tomto případě navíc čapkovskou badatelku.

Seidlová, členka sociální demokracie a absolventka práv Západočeské univerzity v Plzni (v roce 2012 sic!), ovšem nedostatek odborných znalostí prý vyváží svými manažerskými schopnostmi. Klasická výmluva pro podobně dosazené osoby, které nic o příslušném oboru nevědí, ale je potřeba to nějak zakamuflovat. Zvláštní je, že nikoho nenapadne, že by třeba divadelní režisér, jinak ředitel velkého vícesouborového divadla, šel dělat ředitele Škodovky. Do kulturní instituce je ale vždy možné dosadit někdejšího ředitele drůbežárny, pekárny, dolů, strojíren.

Vydatně se košatící kauza

V tomto případě je to skoro komické, památník má pět a půl zaměstnance ve stálém pracovním poměru a ty je nutné zvlášť důmyslně „manažovat“. Paní Seidlová už bezpochyby začala novou propagační politiku a žhaví, co to dá. Nechala se vyfotit s Dagmar Havlovou, která památník navštívila, a hned fotku zavěsila na web. Jestlipak také návštěvě, kterou se tak chlubila, sdělila i něco o náckovských názorech svého manžela, s nímž se tak ráda fotí v různých legračních pozicích, případně mokrá v bahně. Ten má na svém Facebooku mimo jiné uvedeno, že Václav Havel a 17. listopad jsou vedle Bílé hory a německé okupace největší pohromou českého národa. Paní ředitelka se vůbec ráda fotografuje, nejlépe polonahá, nebo jak špulí zadek. Nikdo jí neupírá, že je hezká holka, a už vůbec nikdo netvrdí, že fešanda nemůže být ředitelkou veřejnoprávní kulturní instituce. Ale jistá kultivovanost, která vylučuje tuto veřejnou prezentaci, by v této funkci měla být podmínkou,. a hlavně je zapotřebí mít něco v hlavě, abychom to tak řekli polopatě.

Alice Seidlová, nová ředitelka Památníku Karla Čapka ve Strži u Dobříše.

Jak a kam může Alice Seidlová směřovat vývoj instituce, když nemá ponětí o Karlu Čapkovi, české literatuře a dalších kulturních souvislostech? Sotva ví něco o potřebách malého literárního muzea, jeho výstavní a sbírkové činnosti, o možnostech jeho rozvoje a financování. Dům má dnes čtyři majitele z rodiny Palivcových, kteří jej pronajímají Středočeskému kraji, což přináší problémy při zásadnějších opravách, neboť investice veřejných zdrojů do soukromého majetku má svá pravidla a mnoho prostoru se tu neotevírá. Takže výpady vůči bývalé ředitelce ze strany jednoho z majitelů Emila Palivce, který tvrdí, že nechala dům chátrat, jsou neadekvátní.

Na první pohled lokální kauza přinesla nepřehlédnutelnou zprávu o papalášských manýrech, protekci, politickém lobbování a neurvalém zacházení s odborníky. Jak vidno, v tom se vysoká politika od té komunální nijak neliší. Rychlá reakce hejtmanky Středočeského kraje Pokorné Jermanové je také trochu zvláštní. Zřejmě nemůže už docela vydatně se košatící kauzu přejít, ale její prohlášení, že by nová ředitelka nyní měla na jednání rady všechny její členy seznámit se svými záměry vedení Památníku Karla Čapka, působí jak z Marsu. Jak to, že se s nimi členové rady dosud neseznámili, když nová ředitelka je už od dubna ve své funkci? To zvedli ruku pro člověka, o jehož vizi nic nevěděli?