Dvojí metr, nebo jen správný názor? Jaký je rozdíl mezi výrazy „méněcenný“ a „dno společnosti“?

Když vládní politik Petr Macinka použil na adresu svých oponentů výraz „méněcenný“, následovala předvídatelná smršť odsudků. Četní komentátoři, influencerky a opoziční politici buráceli o nebezpečné rétorice. Středoevropské sociální sítě se plnily morálním rozhořčením a vznikal dojem, že česká demokracie právě přežila malý verbální puč.
Slovo „méněcenný“ bylo rozebráno na atomy, analyzováno psychology, sociology i samozvanými internetovými experty na lidskou důstojnost. Prý ho používali i nacisté, ale v němčině. Možná dokonce i Francouzi – francouzsky (mj. když kolonizovali třetinu Afriky).
Dno společnosti
Jenže téměř současně zazněl z opačné názorové strany jiný výrok. Jeden mediálně známý kněz a vysokoškolský pedagog označil voliče či představitele SPD za „dno společnosti“. A reakce? Potlesk. Obdiv. Pochvalné sdílení Halíkova výroku na sociálních sítích. Najednou se nehovořilo o nenávisti ani o rozdělování společnosti. Naopak, prý šlo o „odvážné pojmenování reality“.
Vsuvka: za „dno“ označil dnes (7.5.2026) vlivný pirátský exministr a nynější poslanec Ivan Bartoš stávající ministryni Zuzanu Mrázovou (hnutí ANO). Je vidět, že tento urážlivý obrat se začíná stále více chytat ve veřejném prostoru.
Člověk nemusí být lingvista, aby si položil jednoduchou otázku: jaký je vlastně praktický rozdíl mezi tvrzením, že někdo je „méněcenný“, a tvrzením, že představuje „dno společnosti“?
V obou případech jde o výraz pohrdání. V obou případech jde o pokus postavit určitou skupinu lidí níže než ostatní. V obou případech zaznívá sdělení: „Vy jste horší lidé.“ Jen slovník je trochu jiný. Jednou biologizující, podruhé sociologicky parfémovaný.
To podstatné, ale neleží ve slovech samotných. Leží v reakci publika.
Dnešní mediální a intelektuální prostředí totiž stále častěji neposuzuje výroky podle obsahu, nýbrž podle ideologické příslušnosti autora. Pokud „nevhodný“ výrok pronese člověk z vládního, konzervativního nebo dokonce národoveckého prostředí, nastává poplach. Pokud obdobně ostrou urážku použije člověk z tábora opozičního, kulturně progresivního, dostane nálepku statečného intelektuála.
Je to podobné, jako kdyby rozhodčí ve fotbale měřil ofsajd jen jednomu mužstvu. Pravidla existují, ale platí selektivně.
Dvojí morálka?
Právě tato selektivní morálka je možná nebezpečnější než samotné hrubé výroky. Společnost totiž nerozkládá jen vulgarita či politická agresivita. Rozkládá ji i pocit, že metr není stejný pro všechny.
A není divu, že část veřejnosti už médiím ani kulturním autoritám nevěří. Lidé totiž nejsou hloupí. Vidí, že jedni smějí říkat téměř cokoli, zatímco druzí jsou za podobné výroky okamžitě veřejně pranýřováni.
Demokracie přitom nestojí na tom, že budeme všichni jemní a laskaví. To vážně nikdy neplatilo. Ani za první československé republiky, ke které dodnes mnozí nekriticky vzhlížejí. Demokracie stojí na něčem jiném: že stejná pravidla budou platit pro všechny stejně!
Závěrem
Pokud tedy odsuzujeme výraz „méněcenný“, měli bychom stejně odmítat i označení „dno společnosti“. A pokud jedno omlouváme jako nadsázku či emocionální zkratku, pak buďme stejně velkorysí i u druhého výroku.
Jinak už totiž nejde o obranu slušnosti. Jen o obyčejný trapný dvojí metr.