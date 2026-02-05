Havlovy paradoxy, co vykouří Micinka a proč je hanebné, že ministr zahraničí chce jet do USA

● „Obstrukce ve Sněmovně jsou soubojem mezi demokratickými stranami a populisty. Opozice právo obstrukce zneužívá,“ řekl v březnu 2023 premiér Petr Fiala. Před dvaceti dny dostala vláda Andreje Babiše důvěru od 108 poslanců – po rekordním třídenním řečnickém martyriu, které trvalo 26 hodin. Ačkoli se za těch dvacet dní poměr sil nijak nezměnil, řečnění před hlasováním o nedůvěře vládě trvalo přes 22 hodin…
● „Arogance této vlády je bez hranic. Schůze svolaná kvůli ministrovi, který vydírá prezidenta. A Petr Macinka? Nepřijde,“ postěžoval si místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. S tím, že je to „hanebné“. Už když hlasování svolávali, museli dobře vědět, že má Macinka pozvánku do USA. Konkrétně přímo od Trumpova ministra zahraničí Marca Rubia. Dále se měl Macinka setkat třeba s několika kongresmany a šéfy největších amerických investorů v Česku či vedením trumpovských think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute.
Je fakt hanebné, že chce ministr zahraničí jezdit do zahraničí, zvlášť do tak nevýznamné země, jako jsou Spojené státy, když by měl sedět ve Sněmovně a poslouchat od Ženíška a spol., jak je hanebný. Macinkovi ale kvůli počasí zrušili ve Frankfurtu let, takže se musel vrátit do Prahy. „Jsem velmi rád, že nebude v USA dělat ostudu,“ komentoval to jeden z nejneviditelnějších ministrů Fialovy vlády Ženíšek.
● Když se v září 2022 na Václavském náměstí v Praze sešlo na protest proti vládě podle odhadu policie 70 tisíc lidí, prohlásil premiér Fiala, že je jasné, že se v Česku objevují dezinformační proruské kampaně a někdo jim podléhá. Jakmile se ale nyní sešlo dle odhadu organizátorů v centru Prahy 80 až 90 tisíc lidí, jednalo se nejen o podporu prezidenta Petra Pavla (kam a kdy zmizely demonstrace na podporu petice „S komunisty se nemluví“?), ale i o „vylepšení naší pověsti v zahraničí“. Tam se totiž prý o Česku psalo jen kvůli „proruským zahraničním krokům vládnoucí hnědé koalice“.
● Díky všem, kdo jste dnes přišli podpořit slušnou politiku, zdravil přímo z akce své příznivce šéf ODS Martin Kupka. „Byla jsem! S vděčností a hrdostí za Česko. Jen fakt nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč. Lekce! Velká! Díky za vás všechny, že držíte směr a hájíte normální svět a demokracii. Jsem s vámi,“ připsala za použití dvou emotikonů srdíček, jedné české vlajky a opičky se zakrytýma očima poslankyně ODS Eva Decroix. „S*áč – Ubožák. Klaus držtaška. – Čiči, jdi do pí*i. – Micinky se*ou do boxu, Macinka se*e všechny,“ přidali se s transparenty někteří účastníci demonstrace. A vůbec nejtajuplnější vzkaz měla na transparentu jedna mladá dívka: „Suck my Dick, Macinka!“
● Vláda nemá důvěru nejen Martina Kupky. Motoristé předvádějí politické mafiánství v plné kráse. Od ministra kultury Oty Klempíře se Kupka a spol. obávají „požadavků na odvolávání výroků demonstrujících umělců pod hrozbou zákazu umělecké činnosti“. Babiš je estébák a střídavě buď bezskrupulózní oligarcha, diktátor či zaklekávač, anebo naopak slaboch (což jde sice obojí těžko dohromady, ale nešť). O nahnědlé SPD rasisty Okamury se ani nemusíme bavit. S nikým z nich nikdo z demokratů vládnout nechce a nebude! Jenže ona ta „svoloč“ před čtyřmi měsíci vyhrála volby. Co s tím? Nejspíš nové volby a vyměnit lidi v Česku. Za ty, kteří se budou líbit Milionu chvilek pro demokracii a Štítu demokracie.
Ale stejně: jsou to paradoxy, co?