Petra Macinku stvořil svou arogancí ministr Hladík

Vrchnostenským, arogantním, protizákonným a šlendriánským přístupem, který byl objektivně zcela neúspěšný z hlediska ochrany přírody a řešení klíčových problémů, jako je adaptace na klimatickou změnu. Odpor místních včetně mě je hlavně odporem proti systémové aroganci. Se vším respektem k právu a výrokům soudů.
Od pirátských zástupců jsem se dokonce v reakci na článek Deníku N, který konstatuje pouze známá fakta o mém sponzorském daru, dozvěděl, že jsem škůdce přírody.
Tvrdá vyjádření a nálepky, které ale nevnímám ukřivděně. Naše výrobky denně po celém světě šetří tisíce kubíků vody, od Blízkého východu přes západní Evropu po Afriku. Výrobky nejvyšší kvality, se skvělým servisem, vyrobené v Česku, se zisky zde zdaněnými, v našem závodě poháněném z velké části obnovitelnými zdroji. Jsem škůdce přírody, který z vlastní vůle, za vlastní peníze – desítky milionů korun – obnovil krajinu, přivedl do ní zpět vodu, odstranil černé skládky, zasázel stromy.
Odborníci dnes v naší oboře Obelisk studují přírodu, unikátní úroveň biodiverzity, práci krajinářů i hnízdící druhy. Obnovit 600 hektarů lužní přírody nám trvalo dvě desetiletí a mimo jiné jsme s pár kolegy byli schopni vyjednat přes 1 000 smluv. Číslo uvádím pro dokreslení absurdity argumentu ministerstva, že při vyhlášení CHKO Soutok bylo 6 500 vlastníků, s nimiž měli projednat smluvní ochranu, příliš mnoho. Pro jednotlivce je 1 000 zvládnutelný, pouhý šestinásobek je ale pro 3 500 úředníků moc.
Potěšilo mě, že správa CHKO Soutok oznámila rekordní počet hnízdících orlů královských v našem kraji. Má to patrně ospravedlnit její činnost. Páry mimo jiné pravidelně hnízdí v Obelisku, kde mají potřebný klid. Nárůst tohoto vzácného dravce probíhá řadu let díky přičinění řady místních a bez potřebných razítek z posledního půlroku.
Ale zpět k Macinkovi – můj dar Motoristům je známý, veřejný zdůvodněný. Přírodě se věnuji denně, stejně i moji sousedé, kteří denně v krajině hospodaří. Řada z nich je ze strany „ochránců“ přehlížena či urážena.
Ve hře jsou posty
A spolu s možným jmenováním Macinky ministrem znovu. Bez ohledu na reálně odvedenou práci v ochraně přírody. Motivaci některých aktivistů a ochránců ale chápu, děje se to samé, co před vyhlášením CHKO Soutok – ve hře jsou posty a úřední místa, v budoucnu možná i zakázky plynoucí z úřední péče o přírodu. Ostatně, stejně jako jsou transparentní dary politickým stranám, jsou dohledatelné smlouvy Agentury ochrany přírody a krajiny. Věřím, že média k věci přistoupí stejně a porovnají zastánce CHKO s příjemci prostředků.
Petr Hladík selhal fatálně, jeho zápis v agendě životního prostředí je minusový, postavil proti sobě lidi, reálně nezachránil jediného živočicha. Vlajková loď jeho programu – dotační program na renovaci domů – selhává. Místo respektování soukromého vlastnictví a vstřícnosti k diskusi a dialogu nastavil na ministerstvu aroganci moci.
Po 30 letech od pádu komunismu jsem nečekal, že proti svým odpůrcům, tedy i mně, použije lživou a pomlouvačnou kampaň. Ze mě z rodiny utlačovaných udělá komunistického prominenta, z člověka, který zachránil přírodu a vrátil krajině její původní ráz, udělá škůdce, který brání ochraně přírody.
Ministerstvo životního prostředí za 30 let nebylo schopné takový unikátní projekt, jako je naše obora Obelisk, nikdy realizovat. Pane Hladíku, zaplaťpánbůh, že už budete pryč. Po vás zbudou jen nálepky, frustrace a klíčové zákony spadlé pod stůl. Neschopnost konsenzuálně prosadit klíčové normy, nalézt širokou podporu pro ochranu přírody a urážení celých profesí stvořilo Macinku s oprávněným zájmem o post ministra životního prostředí. Hladíka odmítla ve svém vedení i jeho mateřská lidová strana.
S radostí jsem zaznamenal sebereflexivní dopis Macinkovi od Jana Grolicha, ač dle mého přichází pozdě. Těžko lidé zapomenou na hon na podporovatele odporu k vyhlášení CHKO mezi akademiky. Těžko budeme hledat porozumění pro lži, že vysychání soutoku ministerstvo vyřeší razítkem nebo snad umělým zaplavováním.
Nechceme ani sledovat nekompetentnost některých úředníků, kteří invazivní druhy, se kterými tu denně bojujeme, vidí poprvé od nás a ještě neváhají pozorování a dokumentaci místních okamžitě ukrást pro svou prezentaci.
Autor je podnikatel, majitel obory Obelisk a sponzor Motoristů