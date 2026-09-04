Martinu Kupkovi leží na srdci též to, co si o nás na základě této „aféry“ budou myslet spojenci. A Matěj Ondřej Havel, předseda strany TOP 09, která už existuje pouze formálně, tvrdí, že si nemůžeme dovolit ministra zahraničí, kterého lze tak snadno obelstít. Přidal se též expremiér Petr Fiala, že prý mohl Petra Macinku někdo unést „na náměstí v Pchjongjangu“. Ne všichni sdílíme niterné fantazie Petra Fialy, ale i tak, podobné věty opozičních lídrů vypovídají především o nich samých.
Co lze k události říci? Tedy kromě rady, aby si opoziční činitelé dali křenovou placku na čelo, protože to občas pomáhá, by bylo záhodno poznamenat, že Petrovi Macinkovi se povedlo opoziční politiky řádně vytrolit. Ano, zachoval se dětinsky a provokoval, ale tak se chová od voleb, někteří novináři si ze sdělení, že politika Petra Macinky je nepřetržité trolení, udělali dokonce živnost, tak čemu se diví?
Otloukánek mainstreamu
Média se o bezpečnost politiků zajímají pouze v okamžiku, kdy je něco mimo normu. Třeba fotky bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského v přilbě při jeho cestách na Ukrajinu vzbudily jistou pozornost, ovšem nikoli proto, že by mu přilba zachránila život, ale protože v ní vypadal pozoruhodně.
Představme si na chvilku, že podobný kousek, jaký vyvedl Macinka, by učinil bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Nepochybně by dostal pochvalu od svých obdivovatelů, jaký je pankáč, jak se nenechá svázat oficiózností funkce, a jaký je demokrat, že se baví s kdekým. Jenže bývalý ministr zahraničí byl miláčkem médií, zatímco Petr Macinka je spíš otloukánkem mainstreamu. Přiznejme si, že politiky hodnotíme převážně na základě osobních sympatií a antipatií a nepředstírejme objektivitu.
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Každý ministr je pánem své ochranky, tedy je především na jeho odpovědnosti, kam jde, a je na kompetentních místech posoudit, zda někdo z ministrovy ochranky chyboval, nicméně ochranka za nic nemůže. Politik je odpovědný. Premiér Petr Nečas ochranku odmítal, navzdory tomu z něj nikdo nedělal vyvrhele, ale to se opět vracíme k současné kultuře lásky a nenávisti v politice.
Minimální efekt
Dnešní debata nám může připomenout podobně krátkodeché rozčilení, jež vyvolala umělecká skupina Ztohoven, když do vysílání ČT propašovala závěry jaderného výbuchu v Černém Dole v Krkonoších. Stalo se to v roce 2007 a mnozí se dožadovali příkladného potrestání provokatérů, nejlépe vězením.
Naštěstí soud konstatoval, že nešířili poplašnou zprávu a museli jen zaplatit pokutu ČT. Obávám se, že podobná provokace by byla dnes posuzována mnohem přísněji, možná jako zločin proti míru, a přinejmenším jako napomáhání Kremlu, a tudíž patrně i genocidě.
Každý je ve veřejném prostoru posuzován především podle prostoduchého kritéria, zda je „náš“, nebo cizí. Macinka je členem v médiích neoblíbené vlády, proto má dostat „nařezáno“ při každé příležitosti. S tím nikdo nehne, to je fakt. A když s tím ministr Macinka počítá a využívá toho, sklízí o to větší nenávist.
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Nezapomínejme, že reálný efekt podobných oslovin je minimální, příznivce i odpůrce jen utvrdí v jejich stereotypu. Petr Macinka není ani pašák, ani ostuda, provozuje politiku, kterou v posledku otaxuje volič, nikoli konkurenti.
Martina Kupku můžeme uklidnit, naši spojenci si o této události nemyslí nic, protože o ní ani nevědí. Paradoxní na celé situaci je skutečnost, že reálně toho Petru Macinkovi hrozí daleko víc při návštěvě jakéhokoli veřejnoprávního či mainstreamového média. Tamější osazenstvo na něj má většinovou alergii a nenávidí jej natolik, že mu nic dobrého nepřeje. V tomto případě je jakákoli ochranka k ničemu.