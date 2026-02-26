Groteska okolo Macinky, návrat TOP 09 do vlády a proč si Lipavský dává párek v rohlíku

Jakmile ale Macinka vyrazil do USA a dočkal se tam pochval ze všech stran včetně osobní od prezidenta Donalda Trumpa, začali jeho kritici zase s tím, kterak vlastně dnes USA nejsou tím správným partnerem, protože Trump… „Analytik: Macinka se stal nástrojem propagandy MAGA. A tu roli sehrál s chutí,“ zněl ještě ve středu titulek rozhovoru Českého rozhlasu s novinářem Hospodářských novin Martinem Ehlem.
Je to zajímavé. Loni po polovině října už bylo po tuzemských volbách a v Americe vládl deset měsíců prezident Trump. Dosluhující ministr zahraničí – bývalý pirát na kandidátce ODS – Jan Lipavský tehdy ještě vyrazil za oceán. „Ve Washingtonu, D. C., převzal novou budovu Velvyslanectví České republiky na prestižní Massachusetts Avenue a jednal s partnery o posilování bilaterálních vztahů, bezpečnostní spolupráci a viditelnosti Česka v USA,“ stojí v tiskové zprávě ministerstva zahraničí z té doby.
|
Fangličkování a mnichovská patálie aneb Jak si Trump všiml Macinky a kritici brali zpátečku
Následuje přímo citát Lipavského. „Po 56 letech se stěhujeme zpět do centra dění – blíž k Bílému domu, Kongresu i americkým partnerům. Je to praktický krok, který Česku usnadní každodenní diplomacii ve Washingtonu. Z toho bude Česko těžit ještě dlouho.“ A ještě jeden: „Pokud chceme být v Americe bráni vážně, musíme dál investovat do obrany a plnit naše alianční závazky. To je priorita, bez toho to nepůjde.“
Lipavského tehdy všichni opravdu vážně brali. Sice se tam s ním nikdo skutečně významný z americké administrativy nesetkal, zato však ministr na sociální sítě sdílel fotky, jak si pochutnává na donutech a párcích v rohlíku.
● No a podobně groteskní situace nastala nyní poté, co Macinka na Valném shromáždění OSN v New Yorku v projevu o situaci na Ukrajině jednoznačně odsoudil Rusko coby agresora. Přičemž to od něj nebylo – podobně jako to, co říkal v Mnichově – vůbec nic nového. Už loni v září před volbami na Aktuálně.cz vyšel text s titulkem „S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná“, v němž Macinka říkal jinými slovy to samé.
|
Nesnášíte Macinku? Přečtete-li si jeho projevy v OSN, můžete změnit názor
Přesto najednou jeho slova z OSN směřovaná nepřítomnému ruskému ministru zahraničí chválí například europoslankyně Danuše Nerudová či prezidentův „přítel po boku“ Petr Kolář. „S panem Macinkou se neshodneme téměř na ničem, ale za tenhle projev bych mu i zatleskala,“ napsala Nerudová. „Projev ministra zahraničních věcí ČR Petra Macinky na Valném shromáždění OSN v NY zaslouží uznání. Myslím to úplně vážně,“ poznamenal na sítích Kolář.
Jenže tentokrát to zase Macinka schytává z druhé strany. Šéf SPD Tomio Okamura sice do uzávěrky věc nekomentoval, zato jeho příznivci či obecně odpůrci Ukrajiny téměř všude. A tak, jak byste čekali. To je tak, když někdo neposlouchá, co politik dlouhodobě říká, ale projektuje si do něj svoje vlastní tužby a představy…
● Hlavně z tohoto důvodu přidejme autentický citát místopředsedy dvouprocentní TOP 09 Marka Ženíška. „Jakmile vrátíme topku do vlády, navyšování výdajů na obranu až do úrovně 5 % HDP bude naše klíčová priorita. Protože my chceme Česko, které drží slovo,“ uvedl exministr Fialovy vlády Ženíšek. Co se týče navyšování výdajů na obranu, můžeme tedy zřejmě zůstat v klidu…