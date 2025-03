Bezpečí Macronova deštníku. Byli by Francouzi ochotni vysílat jaderné rakety i na ochranu Rigy?

Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý večer vystoupil se svým dalším významným projevem k francouzskému národu. Opět mluvil brilantně, jak je u něho zvykem. A navíc překvapil tím, že byl věcný, vešel se do pouhé čtvrthodinky, což se předtím ještě nikdy nestalo. Přišel s nabídkou, že jeho země by mohla poskytnout svůj jaderný odstrašovací potenciál svým evropským spojencům. To samo o sobě není ničím zásadně novým, o této otázce už se diskutovalo třeba před čtyřiceti lety.

Francouzské ambice vymezil už velký Charles de Gaulle, zakladatel páté Francouzské republiky a také duchovní otec francouzské jaderné strategie. Jasně říkal, že Francie chce být první mocností za dvěma velkými supervelmocemi, kterými v té době byly USA a Sovětský svaz. Ta druhá už neexistuje, její místo zaujala Ruské federace, která se mezitím hodně propadla, ale právě na jaderném poli si svoji pozici globální dvojky nadále udržuje. Někdy se sice říká, že Rusko je taková Horní Volta s jadernými zbraněmi, ale to nijak nesnižuje jeho ničivou jadernou sílu.

Navíc Charles de Gaulle jasně říkal, že Francie nemá na to, aby velkou jadernou supervelmoc porazila, ale jejím cílem je, aby byla schopna jí urvat paži, a právě tím ji odstrašit od pokušení zaútočit. A na de Gaulla pak navázal jeho v pořadí třetí nástupce, François Mitterrand. Ten říkal, že Francie musí mít schopnost přehradit válce řeku, ještě když je jenom potůčkem, a nedovolit, aby se z ní stal ničivý veletok, který už nikdo nedokáže zastavit. Jindy zase mluvil o schopnosti rozdrtit válku, ještě když je vajíčkem ve skořápce, a nedovolit, aby se z něj vylíhl dravý útočný pták, kterého pak už nikdo nezvládne.

Francouzské trumfy

A z výše citovaných státníků vyplývá i první zásadní otázka: má Francie dostatečnou sílu a schopnost, aby svoje jaderné záruky mohla, byť ve spolupráci s Velkou Británií, nabídnout ostatním evropským zemím? Vždyť dnes má necelé tři stovky jaderných hlavic, z toho téměř stovka je na jaderných ponorkách třídy SNLE.

Francouzské jaderné ponorky jsou bezesporu velice impozantní, každá z jejich hlavic má ničivou sílu v ekvivalentu 10 hirošimských pum, mají dolet až na vzdálenost 8 000 kilometrů a rychlost 19 000 kilometrů za hodinu. Jenomže zatímco Francie má celkem čtyři takové ponorky, Rusko jich má čtyřikrát více. Navíc má Rusko šest pluků ze země odpalovaných strategických jaderných raket, jichž je přes tři stovky, a každá z nich má obrovskou ničivou sílu. Nejobávanějšími mezi nimi jsou rakety Topol.

A pro případ boje na evropském válčišti může Francie nabídnout necelé dvě stovky hlavic zavěšených pod nadzvukovými letouny Rafale. To jsou nádherná letadla s vynikajícími manévrovacími schopnostmi, ale může taková troška do mlýna stačit na to, aby poskytla bezpečnostní záruky Německu, Polsku, pobaltským a černomořským státům?

A to ani nemluvíme o zemích skandinávských. Navíc je tu skutečnost, že Spojené státy mají své jaderné bomby B 61 na území čtyř evropských států: Německa, Belgie, Holandska a Turecka. Řekl už někdo v USA, že se odtamtud budou stahovat? Vyhlásil už někdo explicitně, že Amerika je rozhodnuta vycouvat z Evropy? A navíc, je Francie schopná ji nahradit?

A velmi důležitá je statutární úloha francouzských jaderných zbraní. O jejich případném nasazení může rozhodnout výlučně prezident republiky, nikdo jiný. A trvale se přitom zdůrazňuje, že Francie v tomto rozhodování trvá na své vlastní autonomii a také na nepředvídatelnosti svého rozhodování. Kategoricky se vylučuje, že by je Francie sdílela s nějakou zemí. Ostatně i současný francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu vyhlásil, že se nic nemění na tom, že jeho země nebude s žádnou jinou zemí sdílet svoje jaderné zbraně. A z toho vyplývají další naléhavé otázky.

Krvácet za Rigu

Může nabídka Francie jejím spojencům stačit jako věrohodná záruka jejich bezpečnosti? A kdo vůbec dá třeba pobaltským zemím NATO ujištění, že pokud by je hypoteticky Rusko napadlo pouze za použití konvenčních zbraní, pak Francie odpálí své jaderné zbraně a podstoupí riziko boje proti mnohonásobné přesile? To všechno se, jen v jiném geopolitickém rozestavení, diskutovalo už v první polovině 80. let minulého století a tyto otázky zůstaly otevřené. Určitě se o tom bude jednat i ve dnech a měsících příštích.

Shrnuji: mnohé nasvědčuje tomu, že prezident a viceprezident USA svými vyhlášeními vypustili jakési testovací balónky, aby čekali, kdo neodolá pokušení a vystřelí na ně jako první. Asi je vůbec nepřekvapilo, že to byl právě Emmanuel Macron. Vždyť jeho postavení doma neustále slábne, a tak se uchyluje na pole zahraniční politiky, a dokonce vojenské doktríny.

Víme, že před pár dny amerického prezidenta přesvědčil, aby v Bílém domě přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jak to dopadlo, to viděl celý svět v přímém přenosu. A svým úterním projevem otevřel Macron řadu velice složitých otázek, na které bude muset hledat věcné odpovědi. A to rozhodně nebude mít lehké, protože ve hře je dlouhá řada neznámých.

Autor je politolog a vysokoškolský učitel, Ústav mezinárodních vztahů.