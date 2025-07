Uznal by Napoleon Palestinu? Teď to udělá Macron a Hamás mu tleská

Komentář 15:00

Dokážete ukázat Stát Palestina přesně na mapě? Jeho hranice, hlavní město, všechny atributy státu, jaké má třeba Česko? To asi těžko. Palestinci považují za svou metropoli Jeruzalém, ale jejich vláda (samospráva) sídlí v Ramalláhu. Považují za své území i Gazu, ale do ní, do areálu ovládaného Hamásem, se žádný úředník samosprávy (sekulárního Fatahu) neodváží. Teď za války ani nesmí.