Macron versus Meloniová. Kdo prosadí svou vizi poválečné Ukrajiny?

Jasné ovšem je, že jedním z klíčových bodů jsou momentálně bezpečnostní garance pro Ukrajinu, které by měly sloužit jako kompenzace za část území, jež by byl Kyjev nucen v nastalém řešení odevzdat. Víme dále, že ještě před příjezdem evropských lídrů do Washingtonu existovaly v zásadě dvě koncepce.
Italská premiérka Giorgia Meloniová razila myšlenku bezpečnostních garancí po vzoru článku 5 Severoatlantické smlouvy, aniž by ovšem Ukrajina byla členem NATO. Jinými slovy, Kyjev by se mohl spolehnout na ozbrojenou pomoc evropských států (a snad i USA) pro případ, že by se ruská agrese měla opakovat.
Naopak francouzský prezident Emmanuel Macron prosazoval myšlenku mírového sboru, který by se nepochybně rekrutoval primárně (nebo zcela) z evropských vojáků a na Ukrajině by střežil současnou linii dotyku. Spor obou státníků se projevil i v tom, že zatímco Meloniová pro nadcházející trilaterální summit Trump-Putin-Zelenskyj navrhovala Řím, Macron tlačil švýcarskou Ženevu.
Nutnost praktické hrozby
Větší smysl by dávala Macronova verze, praktickou šanci na prosazení ale má spíš Meloniová. Co si budeme povídat, takzvané garance nemají v krizové situaci o mnoho větší cenu než papír, na kterém jsou napsány. Pokud Putin nebude vidět, že za teoretickými sliby stojí i praktická hrozba, žádné garance jej od dalšího dobrodružství na Ukrajině neodradí.
Historických příkladů je spousta, v našich zeměpisných šířkách stojí za zmínku 15. březen 1939, proti kterému Prahu teoreticky měly bránit britské a francouzské garance dané československým zástupcům v Mnichově. Jak to ale dopadlo, víme všichni z učebnic dějepisu.
Macronovy jednotky přímo na Ukrajině (“boots on the ground“) jsou rozhodně lepší variantou, ale politicky bude obtížnější je prosadit. Rusko v minulosti přítomnost evropských jednotek na Ukrajině několikrát vyloučilo a objevují se signály, že na této podmínce nadále trvá (i přes pocukrovaná slova na Aljašce). Problémem jsou i počty. Evropské státy nemají pozemních sil nazbyt a 1300 kilometrů dlouhá hranice představuje pro reálnou obranu značný oříšek.
Zatím pouze odstrašení
USA sice slíbily, že jsou ochotny poskytnout vzdušnou podporu, ale pozemními silami takřka jistě nepřispějí. Ještě v únoru se objevila trochu méně velkolepá verze: evropské jednotky (Britové a Francouzi) by střežily Kyjev, a tím by uvolnily ruce ukrajinským zálohám, které by se mohly přesunout na východní hranice.
Nebylo by na to potřeba tolik evropských „boots“ a efekt na čáře dotyku by byl stejný, nebo podobný. Tento scénář ale už nikdo neskloňuje, takže pravděpodobně vzal za své.
Pro dlouhodobé, neřkuli trvalé zajištění míru na Ukrajině, však bude důležité ještě něco jiného. Bude Rusko ochotno upustit od své teze, že ruský a ukrajinský národ jedno jsou? Zřekne se svojí touhy po jejich opětném sjednocení mírem nebo válkou? Žádné náznaky tohoto vývoje jsme zatím neviděli. Do té doby, než se tak stane, se budeme bavit pouze o více či méně efektivních principech odstrašení.
Pokud by Moskva měla zájem na opravdu trvalém mírovém řešení – jak opakovaně ujišťuje amerického prezidenta –, musela by slevit z této své základní ahistorické teze a smířit se s tím, že Ukrajinci v jejím mocenském orbitu žít nechtějí. Pak by bylo možné Putinovi věřit, že to se svými slovy o míru myslí vážně, a nečeká jen na další příležitost k útoku.