Pád „Mozarta finančnictví“. Jak se Francie pod Macronem stala politickým Kocourkovem

Emmanuel Macron zemi za dobu svého vládnutí zásadně nereformoval, naopak ji ještě více zadlužil, protože v době krizí se řídil nepsaným krédem „ať to stojí, co to stojí“. Když proti němu například povstalo hnutí žlutých vest, prezident vytáhl šekovou knížku, aby si koupil klid protestujících. Tato a jiné štědré politiky zatížily veřejné finance obřími deficity a navýšily dluh země o více než 1000 miliard eur. Finanční agentury nedávno symbolicky snížily hodnocení Francie a potvrdily hospodářský marasmus, do něhož se země dostala. Ironií osudu je, že Macronovi se kdysi, ještě před jeho vstupem do politiky, přezdívalo „Mozart finančnictví“ podle úspěchů, kterých prý dosáhl ještě jako bankéř.
V posledním roce navíc prezident uvrhl zemi do politické krize, jakou dnešní republika ještě nezažila. Francouzi tradičně volí parlament dva měsíce po prezidentských volbách, aby se zajistila politická soudržnost mezi exekutivní a legislativní mocí. Jinak řečeno, Francouzi nemají čas si znechutit prezidenta a dají mu většinu. Macron však tuto tradici porušil, když po katastrofálním výsledku své strany v evropských volbách vyhlásil předčasné parlamentní volby, aby, jak řekl, „vrátil lidem možnost si vybrat politické směřování“. Francouzi v nich ale nedali jasnou většinu nikomu. Krajní pravice posílila, ale ne tolik, aby mohla vládnout sama. To samé platí pro levicový blok. A uprostřed stojí Macronovo oslabené hnutí a zbytek pravice. Tři bloky, které spolu odmítají vládnout.
Macron se situaci snaží řešit tak, že tvrdošíjně jmenuje premiéra za premiérem a všem dává nemožný úkol: sestavit většinu v roztříštěné dolní komoře. Marně. Nedávno si vybral nového kandidáta, dlouholetého ministra obrany Lecornua. Ten však krátce nato podal demisi, protože stejně jako jeho předchůdci nenašel většinu. Macron ho ale nakonec přemluvil, znovu ho nominoval a poslal ho znovu vyjednávat. Někteří komentátoři už otevřeně mluví o grotesce a banánové republice.
Rozkol mezi Macronem a národem
Jmenování premiéra je ve Francii totiž výlučnou kompetencí prezidenta. Na rozdíl od české ústavy však není nijak omezené, kandidát nemusí být vítězem voleb. Francouzi tak vtipkují, že Macronovi brzy dojdou kandidáti a bude muset chodit po ulici a ptát se kolemjdoucích, zda to nechtějí zkusit. Prezident je prostě toxický a málokdo chce být spojován s jeho upadající hvězdou či být vnímán jako jeho nominant. Navíc poslancům se nově vydobytá role na úkor prezidenta začíná zjevně líbit.
Francouzská ústava přitom měla zemi před podobnou situací chránit. Dnešní podoba republiky vznikla z pera Charlese de Gaulla. Ten se kvůli neutěšené situaci v Alžírsku a hrozící občanské válce vrátil z politického důchodu a dal Francii novou ústavu, kterou by šlo shrnout jeho slovy: „Pouze silná vláda zajistí, že v zemi nezavládne chaos.“ Řečeno bez diplomatických oklik: silný prezident, slabý parlament a většinový volební systém. Jeho hlavní myšlenkou bylo skoncovat s „diktaturou“ parlamentních stran, které vlády nominovaly a svrhávaly podle nálady a počasí. Jen v prvních deseti letech po válce jich Francie zažila víc než dvacet, což připomíná i naši první republiku.
Chaos však zavládl dnes, a to i přes de Gaullovu ústavu. Jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Bez silné legitimity v urnách je totiž prezident slabý. Poslední tři prezidenti skončili v průzkumech tak nízko, že bývalý prezident Hollande raději vůbec neobhajoval svůj mandát, protože se bál ponižujícího výsledku. Macron sice svůj mandát obhájil, ale poslední prezidentské volby vyhrál spíše díky slabým soupeřům a mezinárodní situaci po vypuknutí války na Ukrajině. Francouzi tehdy nechtěli dát klíče od Elysejského paláce Marine Le Penové, která měla blízké vztahy s Putinem. Macrona tedy nevolili z přesvědčení, a rozkol mezi ním a národem se dnešní krizí jen prohloubil.
Jak z bezradné situace
Z mladé a dynamické hvězdy francouzské politiky, která chtěla Francii nakopnout, nebo spíše „dát do pohybu“ (jak se jmenovalo jeho politické uskupení), se tak po osmi letech stal hlavně osamocený a mocí unavený prezident, do kterého se nebojí střílet ani jeho nejbližší spojenci, včetně Gabriela Attala, jenž má být jeho ideologickým a politickým nástupcem. To je asi jako kdyby u nás Karel Havlíček veřejně kritizoval Andreje Babiše. Tak bezradná je Macronova situace.
Dnes se proto Francouzi ptají, jestli by nebylo lepší, aby demisi podal sám Macron a situace se odblokovala novou prezidentskou volbou. Otázkou ale zůstává, zda by se země znovu nedostala do patové situace v parlamentu, i kdyby byl v Elysejském paláci někdo jiný.
Francii tak zbývají dvě věci. Buď si najde nového „kapitána“ se silnou legitimitou, který dokáže získat i většinu v parlamentu a vyvést zemi z bouře. Anebo přijme parlamentní demokracii takovou, jakou máme my, Němci a jiné evropské země, tedy že akceptujeme fakt, že nám vznikají velké koalice různorodých stran, které mají někdy protichůdné programy. A prezident by opět pouze zaléval chryzantémy v Elysejském paláci – jak o této funkci kdysi s jistou ironií mluvil sám de Gaulle, než ji přetvořil k obrazu svému.
Autor působí jako poradce pro evropské záležitosti.