Vidíme to teď, kdy francouzský prezident Macron zamířil do Moskvy, německý kancléř Scholz do Washingtonu (jednat o Rusku i Ukrajině), šéfka německé diplomacie Baerbocková do Kyjeva a českému prezidentu Zemanovi se vyčítá poškozování česko-ukrajinských vztahů. Jistě, rétorika těchto státníků se různí, ale jejich cíle se liší méně, než by se mohlo zdát.