Macronův tah Palestinou. Princip dvoustátního řešení by mohl mít tři přínosné dopady

V polovině letošních prázdnin na sebe strhl celosvětovou pozornost francouzský prezident Emmanuel Macron. Napsal dopis předsedovi Palestinské samosprávy Mahmúdovi Abbásovi s pompézním oznámením, že na zářijové celosvětové konferenci o budoucnosti Palestiny se Francie vysloví pro plné „uznání Palestiny jako státu“. Toto rozhodnutí má své silné historické i geopolitické souvislosti.

Po intenzivních jednáních v Oslu v roce 1990 byla vytvořena tzv. Palestinská samospráva jakožto zárodek budoucího státu s náležitými politickými pravomocemi. Jenomže sami Palestinci si hodně uškodili teroristickými útoky proti Státu Izrael, nejvíce tím posledním, který spáchali v říjnu předloňského roku. Proč tedy prezident Macron s takovým rozhodnutím přišel?

V první řadě má vnitropolitické pohnutky. Ve Francii žije na 8 milionů přistěhovalců z muslimského světa, kteří jsou vyznavači islámu. Ti považují Palestince a zejména Gazany za své bratry a sestry. Rozhořčeně odsuzují postup Izraelských ozbrojených sil, nazývají ho genocidou, jejímž cílem je vyhnat z této oblasti všechny její arabské obyvatele a přetvořit ji v další území, na kterém budou žít jen Izraelci. Francouzští muslimové jsou rozběsněni tím, že izraelští vojáci cíleně vystavují Gazany mučivému hladu, trýznivé žízni, a obviňují je, že navíc střílejí do ubožáků, kteří se sbíhají k balíkům humanitární pomoci.

Velká francouzská města, zejména Paříž, zažila masové demonstrace rozhněvaných muslimů, ke kterým se navíc přidává řada vlivných domácích politiků, zejména z levicového spektra. Každý francouzský politik musí brát v úvahu, že muslimové a jejich sympatizanti rozhodují o tom, zda v zemi bude klid, nebo budou propukat další výbuchy nespokojenosti, které mohou politicky rozkolísat zemi.

Velmi důležitý je i rozměr mezinárodněpolitický. Skvěle jej vystihl Dominique de Villepin, bývalý ministr zahraničí a také premiér. Ten říká, že přístup k Palestině vypovídá o tom, jak daná země přistupuje k světu jako takovému. A radikalizační dopad humanitární katastrofy v Gaze je o to silnější, že řada izraelských politiků se netají plány na zásadní přeměnu Gazy.

Hlásí se hlavně k výroku amerického prezidenta, že Gaza by mohla být přeměněna v jakousi riviéru, ve velký prázdninový resort. Vzápětí poté se v izraelském parlamentu konala velká konference s názvem „Riviéra v Gaze, od snu ke skutečnosti“.

Izraelský ministr hospodářství Becal’el Smotrich na ní otevřeně horoval o tzv. bezpečnostní anexi této „nedělitelné součásti Státu Izrael“, která by vyřešila nedostatek bytů a domů pro samotné Izraelce. Premiér Benjamin Netanjahu se vyjádřil poněkud opatrněji, když vyhlásil, že pokud někdo bude chtít z Gazy odejít, nebude se mu v tom bránit.

Do této snahy navíc zapadá iniciativa izraelské diplomacie přesvědčit takové země, jako jsou Indonésie, Libye nebo Etiopie, aby na svém území přijímaly tisíce Palestinců, kteří odejdou z Pásma Gazy. Podle posledních průzkumů tuto myšlenku podporují tři čtvrtiny dotázaných Izraelců. Ve hře je tedy opravdu hodně.

Myšlenka odsunu vyvolává vzpomínky na bývalého prezidenta Česka, který vzápětí po nástupu do funkce horoval pro transfer Palestinců do Saúdské Arábie. Způsobem uvažování se v podstatě trefil, možná i předběhl dobu. Jen se žalostně spletl v konečné destinaci odsunutých Palestinců. Jím vzývaná bohatá arabská petromonarchie něco takového ze zásady odmítá a kloní se k diplomatickému řešení, se kterým přichází právě Francie.

Emmanuel Macron a spolu s ním i ministerstvo zahraničí odmítají násilný odsun Palestinců i přeměnu Gazy na Riviéru, a upřednostňují diplomatická jednání. Prosazují tzv. dvoustátní řešení, kde by vedle sebe existovaly jak Izrael, tak i stát Palestinců. Mělo by přitom dojít k jakémusi křížovému vzájemnému uznávání.

Má návrh šanci?

Za jeho základní stavební kámen se ve Francii považuje dopis, který na počátku června předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás poslal prezidentu Macronovi. Napřímo v něm odsoudil teroristické útoky Hamásu z října 2023, což je zásadně důležité pro jeho prestiž a důvěru v očích západních politiků. A zároveň s tím Abbás potvrdil odhodlání uspořádat v Palestině v příštím roce legislativní i prezidentské volby.

Navazující vzájemné uznávání jako další důležitý krok by podle francouzských představ mělo pokračovat tím, že řada dalších států by mohla uznat princip dvoustátního řešení, čímž by se zvýšil jejich počet ze současných 49. Mluví o tom už i Velká Británie. A na oplátku by pak další a další arabské státy mohly postupně uznávat právo Státu Izrael na existenci.

Výše zmíněný postup by mohl mít tři velice přínosné dopady. Především by se rozšiřovala důvěra v bezpečnostní spolupráci ve výbušné oblasti Blízkého a Středního východu. Dále by se snížilo konfliktní napětí, a nakonec by se teroristé z Hamásu dostali na okraj a postupně by ztráceli svůj vliv na palestinské obyvatelstvo.

Francouzi tomu říkají, že by protivníkovi posekali trávu pod nohama, česky by mu vypálili rybník. Moc důležité je, že se nejedná o další individuální iniciativu prezidenta, ale že jde o konsenzuální stanovisko sdílené i skutečnými odborníky na francouzském ministerstvu zahraničních věcí.