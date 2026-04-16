O Maďarsku a některých jeho historických a jazykových souvislostech

Snad jen připomenu, že jméno vítězné politické strany Tisza nese řadu konotací: zaprvé je to slovo zkratkové, složené z prvních slabik plného názvu Tisztelet és Szabadság Párt, tedy „Strana úcty a svobody“ (pamětníci si v této souvislosti možná vybaví tiskový orgán Maďarské socialistické dělnické strany, jenž vycházel pod jménem Népszabadság - „Svoboda lidu“), zadruhé je to jméno řeky, po Dunaji druhé největší v Maďarsku (pramení ovšem na Ukrajině, protéká i dalšími státy a nakonec do Dunaje ústí v Srbsku, nedaleko místa, kde v r. 1697 v bitvě u Zenty Evžen Savojský rozdrtil armádu sultána Mustafy II., kterou zastihl zcela nepřipravenou při přechodu přes řeku), a zatřetí je slovo Tisza v Panonské nížině relativně rozšířené coby příjmení: jeho historicky asi nejznámější nositel István (česky „Štěpán“) Tisza byl v době sarajevské krize r. 1914 ministerským předsedou Uherska.
Což mne přivádí k rozdílu mezi Maďarskem a Uherskem.
Tento rozdíl je zaprvé geograficko-historický: Uhersko či Uhry bylo mnohonárodnostní království, v němž žili kromě Maďarů i Slováci, Chorvati, Rumuni, Rusíni a další národnosti, zatímco Maďarsko vzniklo po konci první světové války na jeho troskách – zabíralo (a dodnes zabírá) pouhých cca 30 % rozlohy původního uherského státu. I Maďarsko ovšem bylo až do r. 1945 formálně královstvím, ovšem bez krále, v němž jako regent vládl Miklós Horthy, formální hodností admirál, ovšem bez moře.
Zadruhé je to rozdíl jazykovědný – což ovšem platí pouze ve slovanských jazycích. Zatímco maďarština užívá vždy termínu obsahujícího slovo Magyar (Magyar Királyság – doslova „Maďarské království“, čímž se míní historické Uhersko, Magyarország – termín užívaný pro dnešní Maďarsko) a němčina má v obou případech slovo Ungarn – „Uhry“ (a podobně je to v angličtině, francouzštině, španělštině, …), rozlišuje čeština a některé další slovanské jazyky mezi termíny Maďar a Maďarsko reflektujícími název, jímž sebe sama ve svém jazyce nazývá příslušné etnikum, na straně jedné a slovy Uher, Uhry, Uhersko na straně druhé, jež vznikly jaksi „zvenčí“ a pocházejí z latinského Ungri po změně „ng“ na „h“ (náslovné „H“ bylo v latině přidáno až později).
Původ slov Magyar a Ungri (či jejich variant) není zcela jasný, o jejich etymologii však existuje pěkná (byť zcela zřejmě nepravdivá) legenda, již ve 12. století vytvořil neznámý autor kroniky Gesta Hungarorum (“Činy Uhrů“). V ní se praví, že maďarský národ měl ještě před příchodem do Panonské nížiny dva praotce. Jeden se jmenoval Hunor, a ten dal své jméno do vínku výrazům Hungaria, Hungary, Ungarn apod. Jeho bratrovi, jehož jméno dalo vzniknout názvům Maďar a Maďarsko, pak legenda přisuzuje jméno Magor.
Abychom však nekončili takto politicky nekorektně (autor Gest jistě netušil, že si Češi o nějakých sedm století později špatně rozloží francouzské slovo fantasmagorie utvořené složením řeckých komponent fantasma – „blouznění“ a agorein – „veřejně mluvit“, a vzniknou jim tak výrazy fantas a magor), dodejme na závěr, že etymologicky zajímavější jsou slova, která čeština přejala z maďarštiny – asi nepřekvapivé jsou názvy pochutin jako guláš, čabajka, langoš, lečo a palačinka (která má ovšem původ v latinském placenta – „koláč“) a pojmenování tance čardáš, ale maďarštině vděčíme třeba i za bundu, jež maďarsky znamená „krátký kožíšek“, za kočího a kočár, kteréžto výrazy jsou odvozeny od jména vesnice Kocs nedaleko Komárna, kde byla významná přepřahací stanice na cestě z Vídně do Pešti, za husitský palcát, vzniklý z maďarského pálca – „hůl“ (jež nicméně pochází z praslovanského „palica“), nebo za bagančata, vzniklá z maďarského názvu bakancs pro „vysoké boty“, a konečně i za bačkory, neboť bocskor je maďarský výraz znamenající „střevíc“.