Rusové, běžte domů! Místo Trumpa a Putina dorazila do Budapešti volební kampaň

Premiér Viktor Orbán dokonce nabubřele prohlásil, že Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Nestalo se tak a není vyloučeno, že tolik vyhlížený malý krok k míru na Ukrajině, zato velký skok pro člověka (čti Viktora Orbána) na cestě k jeho volebnímu vítězství se neuskuteční vůbec. Jedno je ale po včerejšku jasné – volební kampaň v Maďarsku začala.
Ačkoli se tzv. mírový pochod v den výročí vypuknutí revoluce uskutečnil už poněkolikáté, ten včerejší měl prý dosud nejvyšší účast. Předseda vlády Orbán si pochvaloval, že na jeho akci přišlo dvakrát tolik lidí než na mítink opoziční strany Tisza Pétera Magyara. Druhá strana to viděla přesně naopak. Média uvádějí, že celkem byly na obou srazech stovky tisíc účastníků.
Mír lze uzavřít jen u nás, řekl Orbán na výročí povstání. Budapeští prošly davy
Čím to? Nešlo přece o kulaté jubileum. Maďaři si připomněli 69. výročí zápasu za svobodu, který po necelých čtrnácti dnech bojů v ulicích Budapešti, jež si vyžádaly tisíce obětí a zraněných a jejichž následky přiměly zhruba čtvrt milionu Maďarů k emigraci, potlačily sovětské tanky. Kouzlo včerejších oslav spočívalo v tom, že zemi čekají za šest měsíců parlamentní volby a je nejvyšší čas začít udržovat své stoupence v té správné předvolební náladě, byť, popravdě, něco na ten způsob se už dlouhé měsíce děje. A jak účast na obou shromážděních, tak i sdělení obou lídrů ukázaly, že půjde o mnoho.
Státostrana vs. loutka Bruselu
Připomenout si myšlenku boje za svobodu národa a uctít památku obětí revoluce roku 1956 považovaly za nutné oba tábory. Takže v základu by se představitelé i fanoušci obou současných nesmiřitelných stran zřejmě snadno shodli. Myšlenky, které se od tohoto základu odvíjely, se pak už ale na obou tribunách ubíraly úplně jiným směrem.
Viktor Orbán a jeho Fidesz budou obhajovat svoje mocenské posty po dlouhých šestnácti letech vládnutí (stejnou dobu řídili své kabinety kancléři Helmut Kohl a Angela Merkelová, ale rekordman Orbán má se svými čtyřmi roky na přelomu milénia na kontě dohromady dvacet odsloužených let). Spíše než skutečnými ekonomickými výsledky vlády si přízeň svých voličů udržují důrazem na konzervativní hodnoty (tradiční rodina apod.), suverénní zahraniční politiku Budapešti, která vede permanentní boj s „Bruselem“, a odmítání vojenské pomoci Ruskem napadené Ukrajině. V tomto punktu je Orbán zajedno se svým slovenským kolegou Robertem Ficem, který ho mimochodem včera do jeho příjezdu zastupoval na bruselském summitu. Budapešťská i bratislavská vláda na rozdíl od zbytku EU s Moskvou nepřestaly komunikovat ani po ruské invazi na Ukrajinu.
Ale zatímco předsedovi slovenské vlády vadí „zabíjení Slovanů“, prý provokované Západem, Orbán coby Neslovan je oproštěný od jakékoliv citové zátěže v této otázce (až na to, že má Ukrajincům za zlé jejich ne vždy velkorysé chování vůči na Podkarpatí žijící maďarské menšině), dokonce opakovaně zdůrazňuje, že Maďaři mají svoje špatné zkušenosti s Rusy, a proto jsou rádi, že mezi oběma zeměmi je ještě nějaká entita. A především pak chladnokrevně zdůrazňuje maďarské ekonomické potřeby. Ty Maďarsku Moskva v podobě levnějších surovin pomáhá naplňovat. Přesto se zemi hospodářsky příliš nedaří, což je zase voda na mlýn opozici.
Orbánových šestnáct nepřerušených let u moci je vedle mimořádného politického talentu ministerského předsedy výsledkem roztříštěnosti maďarské opozice, její personální vyprázdněnosti a neschopnosti zvednout téma, jímž by oslovila nespokojeného voliče. To všechno platilo do loňského roku, kdy se objevila nová strana Tisza (vyslovuje se stejně jako řeka Tisa, jde ale o zkratku vytvořenou ze slov Respekt a Svoboda), která už zhruba rok v průzkumech poráží vládní Fidesz.
Založil ji dnes už poslanec Evropského parlamentu Péter Magyar, jenž byl ještě na začátku loňského roku vlivným členem Orbánovy strany a který úspěch svého projektu postavil na tom, že coby znalec vnitřních poměrů v partaji mluví o rozsáhlé korupci ve státě. Ve své řeči včera přirovnal Fidesz ke „státostraně“, která vládla v Maďarsku do roku 1989. Naopak Magyar je pro Fidesz obyčejnou loutkou válkychtivého Bruselu a kdo prý říká, že chce volit změnu, volí ve skutečnosti válku.
Co ví jen prezident USA
Ruszkik, haza! (Rusové, domů!) znělo včera na obou výročních shromážděních. Ale zatímco na tom vládním šlo o připomínku 69 let starých událostí, stoupenci opozice skandovali tato slova v narážce na politiky současné vlády, kteří se z jejich pohledu paktují s válečnými zločinci v Kremlu. Přitom to byl právě Viktor Orbán, kdo v roce 1989 vyzval ke stažení sovětských vojsk ze země. Zdali se Péteru Magyarovi a jeho lidem podaří poslat Viktora Orbána s jeho partou „domů“, není navzdory pro ně příznivým průzkumům tak jisté.
Nejde o to, že jak organizátoři Magyarova mítinku, tak i jeho účastníci mají hlouběji do kapsy než ti lépe organizovaní a zajištění voliči, kteří přišli zatleskat Orbánovi. To byla naopak ta spokojenější a svým způsobem úspěšnější část maďarské společnosti. Ti nespokojení, kteří dříve v naději na změnu volili všechno možné zleva doprava, se pod prapory strany Tisza setkávají jaksi ad hoc (podobná integrace opozice skončila v posledních volbách ústavní většinou Fideszu). A stejně jako vedle Magyara se zatím neobjevují další výraznější osobnosti, ani jeho voliči netvoří nějaké pevnější společenství, na které bude moci být v budoucnu spoleh.
Použije Magyar proti Orbánovi jeho vlastní zbraň? Boj o hlasy zahraničních Maďarů
Především ale otazníky nad možným volebním úspěchem Tiszy vyvolává komplikovaný volební systém v Maďarsku. Celkové dlouhodobé vedení před Fideszem ještě nic nemusí znamenat. Poměrný volební systém rozhodne o obsazení pouze menší části 199členného parlamentu, tu větší část si Maďaři zvolí většinově v jednomandátových obvodech. A jak to dopadne tam, neví ani pánbůh. Leda snad Donald Trump, který minulý týden na blízkovýchodním setkání s Viktorem Orbánem předpovídal jeho volební vítězství.