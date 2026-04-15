Přichází mesiáš Magyar. Podaří se Freddymu Kruegerovi a Conanu mstitelovi vytvořit republiku lásky?

V desetimilionovém Maďarsku ale paradoxně existuje pouze jediný člověk, který na jaře roku 2022 blaženě tleskal Orbánovi, když jeho Fidesz získal ve volbách více než dvoutřetinovou většinu v parlamentu, a bezmezně se radoval, když strana Tisza ve volbách v roce 2026 porazila Orbána a získala více než dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Víte, jak se jmenuje? Péter Magyar! To by nedokázal ani Chuck Norris.
Dalším paradoxem je, že Fidesz v osobě Pétera Magyara, který byl členem Orbánovy strany 22 let, vygeneroval ze svých řad v jedné personální unii nejen svoji noční můru, říkejme ji Freddy Krueger, ale zároveň i mstitele, který jako bohyně Nemesis symbolizuje osudovou mstu, přináší spravedlivou odplatu, trestá lidskou pýchu a zpupnost, říkejme mu Conan mstitel.
O Péteru Magyarovi by dnes nikdo, snad kromě pár tisíc politických insiderů v Maďarsku, nevěděl vůbec nic, nebýt kauzy jeho ženy Judit Vargové (nevzala si jméno manžela), která byla ministryní spravedlnosti ve vládě Viktora Orbána.
Orbán roli poraženého zvládl. Teď je na vítězi Magyarovi, aby tento příběh sloužil ke cti Maďarům
V únoru 2024 vyšlo najevo, že ministryně Vargová před návštěvou papeže v roce 2023 v Budapešti kontrasignovala milost, kterou tehdejší prezidentka Katalin Nováková udělila právoplatně odsouzenému Endremu Kónyaovi, náměstkovi ředitele dětského domova, který vydíral svědka, aby vzal zpět výpověď proti pedofilnímu řediteli.
Po skandálu, který otřásl jedním ze základních pilířů vládní politiky (ochrana dětí), a po celorepublikových protivládních demonstracích odstoupila z funkce (zřejmě po nátlaku Orbána) nejen ministryně Vargová, ale i prezidentka Nováková. Nebýt její kontrasignace (trapně se bránila tím, že si popletla papíry), Péter Magyar by i letos 12. dubna večer v Budapešti nadšeně tleskal v prvních řadách šestému volebnímu vítězství strany Viktora Orbána.
Čistka, jakou nezažilo ani Polsko
Takže Maďarsko v příštích čtyřech letech povede člověk, před jehož nově nastupující ekipou se už dnes třesou představitelé Systému národní spolupráce (Nemzeti Együttműködés rendszere – NER), jak nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Freddy Krueger a Conan mstitel, který tvrdí, že z Maďarska vytvoří republiku lásky, pravděpodobně provede v následujících týdnech a měsících takovou čistku na ministerstvech, státních úřadech, ve státem ovládaných podnicích, justici, policii, armádě, tajných službách, ale i ve veřejnoprávních médiích, jakou nezažilo ani Polsko poté, co se Donald Tusk stal v prosinci 2023 předsedou vlády.
Možná, že někteří potentáti Orbánova systému před mstitelem Magyarem opustí zemi, stejně jako to udělal v roce 2024 bývalý polský náměstek ministra spravedlnosti Marcin Romanowski, který ve své zemi čelil obvinění například ze zpronevěry peněz. Byl na něj vydán evropský zatykač a Maďarsko mu udělilo azyl, stejně jako někdejšímu polskému ministru spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi, který byl tváří sporných justičních reforem prosazených konzervativní vládou z let 2015 až 2023. Premiér Tusk doufá, že nová vláda v Maďarsku tyto dvě stíhané osoby Varšavě vydá.
Kam ale mohou utéct Maďaři před Magyarem? Na Slovensko? Do Srbska? Pod křídla Vladimira Putina do Ruska, kde by sdíleli společnou daču s Baššárem Asadem, nebo k Donaldu Trumpovi do USA? Nebo do Dubaje, jak to udělal syn bývalého guvernéra maďarské centrální banky Ádám Matolcsy, který už před volbami v kontejnerech přepravoval luxusní auta a další majetky.
Maďarská obdoba českého Nejvyššího kontrolního úřadu před časem zdokumentovala, že z nadace Maďarské národní banky v době, kdy ji řídil György Matolcsy (v letech 2023 až 2025), zmizel majetek v hodnotě více než 500 miliard forintů (asi 33 miliard korun).
Čistka je základem (nejen) maďarské politiky. Může být i docela užitečná
Magyar ale naznačil, že by současného guvernéra centrální banky Mihálye Vargu, který je ve funkci teprve rok, nechal dál sloužit. Z toho se dá usuzovat, že jarní úklid nemusí být zas tak důkladný, jelikož Magyar, podobně jako svého času Andrej Babiš, nebude mít hned po ruce dost kompetentních lidí.
Benešovy dekrety a Free Palestine
V otázce zahraniční politiky Magyar v lednu vypustil průzkumný balónek, když vyzval slovenského premiéra Roberta Fica, aby zrušil novelu trestního zákona, která umožňuje trestat až půlročním vězením veřejnou kritiku nebo popírání poválečných dekretů československého prezidenta Edvarda Beneše. „Protože dobré sousedské vztahy jsou v zájmu Slovenska i Maďarska, navrhuji, abyste 88 dní zbývajících do maďarských voleb využil ke zrušení Benešových dekretů i zmíněné novely,“ vyzval Magyar slovenského premiéra.
Volby jsou za námi a Češi a Slováci se ptají, zda nový maďarský premiér vezme do ruky sochor a začne páčit desetiletí bezpečně zavřená železná vrata Benešových dekretů, o kterých nejspíše poprvé slyšel před pár měsíci. V Bibli je sice psáno, že možné je všechno, ale pokud Magyar bude rozumný a bude ctít tradici maďarské zahraniční politiky a nebude chtít naštvat giganty v Bruselu, tuto citlivou otázku, stejně jako Orbán, neotevře nikdy.
Další otázka se týká budoucích vztahů Maďarska s Izraelem, které v době Orbána byly mimořádně dobré. Jenže na závěrečném obřím koncertě strany Tisza na Náměstí hrdinů v centru Budapešti na výzvu rasistického rappera, který měl kolem krku šátek zvaný kefíja, i na vyspělém Západě součást populárního teroristického folkloru, mnohasettisícový dav opakovaně řval: Szabad Palesztinát! (Svobodnou Palestinu!).
Židé v Maďarsku, kde jich žije po Francii v Evropské unii údajně nejvíce, byli hodně překvapeni. Reakce na sociálních sítích upozornily na to, že když Magyarovy voliče děsí, jakým fyzickým a verbálním útokům musí čelit Židé v Londýně, Berlíně, Paříži i jinde na Západě, měli by si uvědomit, že tento strašidelný svět s velkou rychlostí může dorazit i do Budapešti.
Židovský levicový spisovatel György Moldova už před léty napsal, že maďarským Židům jeden Auschwitz asi nestačil k tomu, aby se poučili, takže doufejme, že toto varování nebude hlasem volajícího na poušti. Dav provolávající v transu slávu teroristům, kteří například 7. října 2023 pod tímto heslem vraždili Židy, musel všem normálním lidem nahánět hrůzu. Země lásky se tímto způsobem vybuduje obtížně… Ale doufejme, že Péter Magyar bude mít eminentní zájem na tom, aby jeho země měla s Izraelem dobré vztahy, a aby se Židé v Maďarsku nezačali zase bát.
Vstříc neznámé hrůze?
Kdyby Orbánovi před dvěma lety řekli, s kým letos prohraje, smál by se. Skvěle organizovanou a velkou stranu Fidesz porazí hnutí, která má 29 členů. Vzdělaného a sečtělého Orbána, jemuž bude příští měsíc 63 let a posledních 40 let věnoval vysoké politice, knokautuje mnohem mladší kavárenský švihák, který všechny dosavadní dobře placené pozice v Orbánově systému získal pouze proto, že byl manželem ministryně spravedlnosti. Jenže vypadá to, že Péter Magyar si za poslední rok vybudoval image bojovného státníka, který chce sloužit idejím pravdy a svobody a který se snaží, aby Maďarsko bylo prosperujícím státem, kde lze důstojně žít.
Říká se, že strom poznáš podle ovoce. Toto přísloví znamená, že pravý charakter člověka poznáme podle jeho konkrétních činů a výsledků práce. Až čas ukáže, zda Péter Magyar zůstane trapnou loutkou v rukou lídrů pokrokové internacionály například Ursuly von der Leyenové či George Sorose, jak věští pravicoví kritici budoucího maďarského premiéra, nebo se stane i doma opěvovaným lídrem Maďarska na dlouhá léta.
Hamlet ve svém slavném monologu (v překladu Martina Hilského) říká: „To nám láme vůli – snášíme radši hrůzy, které známe, než abychom šli vstříc těm neznámým.“ Maďaři si minulou neděli zvolili neznámou variantu B. Doufejme, že měli šťastnou ruku.