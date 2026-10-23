Maďaři touží po zúčtování s orbánovskou minulostí. Nadšení ze změny ale může vystřídat kocovina

Takhle před rokem si Orbánova Budapešť dělala naděje, že bude dějištěm summitu dvou světových státníků s mimořádným humanitárním cítěním, jak by řekl Steve Witkoff. Dnes víme, že válka na Ukrajině trvá o další rok déle a že víc než osud Ukrajiny zaměstnává mysl Viktora Orbána a jeho politických souputníků otázka, bude-li jejich opoziční osud jediným trestem za roky při moci.
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Tisíce mrtvých a dohra ve vodním pólu. Před 70 lety povstali Maďaři proti SSSR
Ve středu ráno byl spolu s dalšími osobami zadržen bývalý guvernér maďarské centrální banky György Matolcsy. Stalo se tak v rámci vyšetřování hospodaření centrální banky za Matolcsyho vedení v letech 2013-2025. Bankéř, který je podezřelý z finančního podvodu a z použití padělaných dokumentů, byl po výslechu na prokuratuře vzat do vazby.
Netrpělivé Maďarsko
Zatčený někdejší guvernér centrální banky je dosud nejvýše postaveným činitelem, který po letošní jarní změně vlády v Maďarsku čelí trestnímu stíhání. Boj proti korupci a očista země po šestnácti letech Orbánova vládnutí byly leitmotivem kampaně Pétera Magyara a jeho strany Tisza před dubnovými volbami (přesun stovek miliard forintů z veřejných zdrojů do několika nadací pod režijním dohledem Györgye Matolcsyho označil Magyar jako „největší bankovní loupež na světě“). Jednou ze symbolických změn, k nimž pak po výměně vlád začalo docházet, bylo střídání na postu hlavy státu. Ústavní soudce András Baka nahradil v létě ve funkci prezidenta Tamáse Sulyoka, který byl z Magyarova pohledu jen prodlouženou rukou výkonu moci Orbánova Fideszu, a musel proto odejít.
Teď, jak se zdá, můžou přijít i jiné postihy než jen politický důchod.
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Čistka je základem (nejen) maďarské politiky. Může být i docela užitečná
Sám premiér Magyar přiznává, že cítí ve veřejnosti jistou netrpělivost. „Všichni však musí pochopit, že chceme vybudovat právní stát, demokratickou zemi, která dodržuje pravidla Evropské unie i základní práva, a to vyžaduje čas,“ řekl předseda maďarské vlády v rozhovoru pro agenturu AP. A pak jako zkušený scenárista dodal: „Snažím se lidem vysvětlit, že i v mafiánských či kriminálních filmech nejsou nejnapínavější hned první minuty, ale spíše střed a závěr.“
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Místo Donalda Trumpa a Vladimira Putina dnes do Budapešti zavítají politici jiného naturelu. Na oslavy státního svátku má přijet například předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ani největší eurofil si jistě nemůže myslet, že tato návštěva má být tou napínavější částí příběhu. Nemalou váhu pro Maďary má ale fakt, že právě díky oživení komunikace mezi novou vládou v Budapešti a Bruselem a díky rychlým reformám zaměřeným na boj proti korupci a posílení nezávislosti soudnictví EU už v květnu oznámila, že uvolní 16,4 miliardy eur (asi 399,3 miliardy Kč) z prostředků, které zmrazila za Orbánovy éry. Podle Magyara tyto peníze představují 14 procent maďarského rozpočtu.
Varování před zklamáním
Miliardy z Bruselu jsou jednou částí léčby bolavé postorbánovské maďarské duše. Tou druhou, podstatně náročnější procedurou bude vyvozování odpovědnosti za zneužívání moci a proces navrácení veřejného majetku, který měl být za uplynulých Orbánových šestnáct let (celkem byl expremiér šéfem vlády dvacet let) zneužit. Je jistě dobře, že Magyar apeluje na trpělivost, protože to, co se ve vzrušené volební kampani jeví býti nad slunce jasné, nemusí orgánům činným v trestním řízení stačit.
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Pokání na maďarský způsob. Orbánův miliardář předá svůj majetek státu
Jako varování mohou posloužit zkušenosti ze sousedního Slovenska. Po pádu vlády Roberta Fica, během níž byl zavražděn nepohodlný investigativní novinář a jeho snoubenka, nastoupila vláda nová. A od té se očekávalo, že rozplete a odsoudí propojení mafiánských kruhů se státní mocí, jež mělo vést k onomu bezprecedentnímu krvavému zločinu.
Slovenské orgány pilně pracovaly, na leccos přišly, ale mnohé dotáhnout nestihly. Pak se k moci Fico a jeho Směr vrátili a tah na branku zeslábl. O tom, jak co bylo, se mezi sebou hádají nejen politici, ale i policisté a mnozí jiní, kteří o věci vědí víc než běžný volič. Tomu pak jen zbydou oči pro pláč. Ať už proto, že se nedočkal spravedlnosti, nebo proto, že si ji představoval úplně jinak.
A podobná kocovina přesto, že například exguvernérův syn Ádám Matolcsy měl v minulých měsících hromadně přepisovat a převážet luxusní majetek do Dubaje a dnes je na něj vydán mezinárodní zatykač, samozřejmě hrozí též maďarskému voliči.