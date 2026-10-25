Před 70 lety se uskutečnilo maďarské protikomunistické povstání, jež invazí krvavě potlačila sovětská armáda. Po skončení dlouhé éry Viktora Orbána je Budapešť na Moskvě zatím značně ekonomicky závislá, přestože politicky už směřuje zpět do Evropy.
Tím se jako země přímo sousedící s Ukrajinou po mnoha letech Maďarsko opět stává potenciálním vojenským cílem pro ruského agresora, jenž i nadále považuje všechny země bývalého východního bloku za svou výsostnou sféru vlivu. Na případnou pomoc Američanů pod vedením prezidenta Donalda Trumpa se momentálně spoléhat spíše nevyplatí.
Rusové si z pošlapání mezinárodního práva nic nedělali tehdy a neměli by zábrany ani dnes.
Padesátá léta minulého století byla v našich zeměpisných šířkách spojena s nemilosrdným utahováním totalitních šroubů a upevňováním krutovlády stalinistické diktatury v soukolí komunistického východního bloku. Po Stalinově smrti v březnu 1953 se však začaly v některých satelitech objevovat i první systémové trhliny a marxistická indoktrinace řízená Moskvou vyvolala první vážnější protesty. Násilím musely být potlačeny nepokoje v polské Poznani i povstání ve východním Berlíně.
Vrcholem těchto snah se potom stal 23. říjen roku 1956, kdy povstali Maďaři, a přestože Sověti zahájili invazi do země už o pouhý den později, 24. října, až do poloviny listopadu se Budapešť dokázala heroicky bránit proti sovětské ozbrojené intervenci, marně doufajíc v zásah západních mocností. Stejně jako Čechoslováci v letech 1938 a 1968 se ale Maďaři setkali pouze s naprostou netečností a lhostejností, kterou nemohly vykompenzovat ani pokrytecké velkoústé proklamace, jež nepřetržitě chrlilo tehdejší vysílání Rádia Svobodná Evropa. Tři roky po skončení korejské války, která málem vyeskalovala v jaderný konflikt velmocí, nechtěl nikdo jakýkoliv další střet riskovat.
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Sovětům krvavě potlačené povstání přineslo dočasné upevnění tvrdé prokremelské diktatury, dalo však vzniknout i novému maďarskému národnímu hrdinovi Imre Nagyovi. Původně Moskvou dosazený premiér, jenž se stal klíčovou postavou maďarského povstání, byl o dva roky později z rozhodnutí nové vlády Jánose Kádára, jejíž legitimitu odmítl uznat, popraven.
Nagy a Orbán
Historici o jeho kontroverzní roli v maďarských dějinách stále diskutují, podobně jako budou v budoucnu nepochybně vášnivě debatovat o reálném přínosu dlouholetého maďarského premiéra Viktora Orbána. Například o jeho kontroverzním pojetí genderové politiky, excentrických zásazích do maďarské ústavy a také až příliš vstřícném a přátelském vztahu k Ruské federaci. Nepochybně i kvůli tomu ho v dubnových volbách přesvědčivě předstihl lídr strany Tisza Péter Magyar, jenž se vůči Moskvě politicky jasně vymezil, když uvedl, že Rusko představuje bezpečnostní hrozbu a v konfliktu s ním je Ukrajina jednoznačnou obětí.
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Bohužel ekonomicky se Magyar, byť by nepochybně chtěl, vůči Rusku tak snadno vymezit nemůže. Po svém předchůdci zdědil totiž zemi, jejíž závislost na dodávkách ruského plynu a ropy dosahuje až 90 procent (pokud započítáme i dovoz z jiných států, které jsou de facto pouze zprostředkovateli ruských surovin). Maďarská energetika je v současné době s Ruskem úzce propojená plynovody, ropovody či samotným nastavením rafinerií.
Maďarský ministr hospodářství a energetiky István Kapitány nedávno prohlásil, že jeho země je schopna přejít na neruské zdroje plynu do října příštího roku, jak vyplývá z dřívější dohody v rámci Evropské unie. Co se ropy týká, tam potřebuje Budapešť od Bruselu udělení další výjimky, jinak řečeno – zbavit se tohoto surovinového dědictví může trvat roky.
Většina Maďarů pochopila, že Orbánův vstřícný vztah k Rusku, které už čtyři a půl roku ostřeluje ukrajinská města, je pro civilizovaný svět politicky a především morálně nepřijatelný a že liknavý přístup k bezpráví se dlouhodobě nevyplácí. Právě z vlastní historie Maďaři velmi dobře vědí, že tak jako si Rusové (Sověti) nedělali z pošlapání mezinárodního práva hlavu před sedmdesáti lety, neměli by v tomto směru nejmenší zábrany ani dnes.
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Pro EU, ale hlavně pro NATO, je maďarské procitnutí rozhodně dobrá zpráva, protože po pobaltských státech, Finsku a Polsku se přidává další země nárazníkového pásma, která neponechá Rusku pootevřená vrátka do Evropy.
Je totiž potřeba počítat s tím, že dokud bude Bílý dům obývat Donald Trump, Spojené státy nepomohou Evropě jinak než maximálně dodávkami zbraní, dokud nebude direktivně ohrožena jejich vlastní bezpečnost. A to i v případě, že by došlo k aktivaci třeba všech článků NATO najednou i s neveřejným dodatkem o mimozemských civilizacích.
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Jak ukázala nedávná surovinová dohoda Spojených států s doposud tvrdě sankcionovaným Ruskem, obzvláště morální a etické otázky jsou pod rozlišovací schopností Donalda Trumpa. Tento patologický mistr nevyzpytatelnosti a nekonzistentnosti, který své zmateně promyšlené či promyšleně zmatené kroky, jako byl třeba právě tento, podniká výhradně k užitku a záchraně celého lidstva a činí tak z obětavostí a skromností sobě vlastní. Obávám se, že kdyby mu někdo nenapsal do kalendáře blížící se volby do Kongresu, úplně by na ně, chudák altruista, zapomněl.