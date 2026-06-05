„Lex Sulyok“ a „lex Orbán“. Pomůže maďarským suverenistům v boji s Magyarem zahraničí?

Mají to věru těžké národy, které se nespokojí s koncentrací veškeré státní moci do jedněch rukou. Demokracie je nesnadná disciplína. Co jen zlé krve nadělaly například u nás občasné šarvátky mezi prezidentem a vládou, aktuálně se bojuje o letenky do Ankary. Naděje, že se věci uspořádají nějak civilizovaně, ale umírá poslední. Ne tak v Maďarsku. Premiér Magyar dal prezidentovi Sulyokovi ultimátum do konce května, aby odstoupil. To se nestalo.
Předseda vlády trvá na Sulyokově odchodu proto, že v minulých letech z jeho pohledu vždy mlčel a nevzepřel se Orbánově vládě například při omezování svobody shromažďování, potlačování opozice či zneužívání tajné služby proti Magyarově straně Tisza. Bývalý předseda ústavního soudu Sulyok, který má samozřejmě podporu Orbánova dnes již opozičního Fideszu, ještě před vypršením ultimáta zopakoval, že ve funkci zůstane a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava.
Zvolí si Maďaři prezidenta sami?
Přichází tedy plán B. Nová maďarská vládní většina je ústavní, a tak si troufá zahájit legislativní kroky nezbytné k výměně hlavy státu. Celý proces by měl údajně trvat jen měsíc, nikdo ale netuší, co Magyar a jeho vláda zamýšlejí. Jak přesně bude sesazení současného prezidenta vypadat a zdali jeho nástupce bude opět volit parlament jako dosud, nebo dostanou Maďaři příležitost zvolit si svého prezidenta v přímé volbě.
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To by teprve bylo pikantní. Hlavně kdyby do soutěže vyslal Fidesz právě současnou hlavu státu. Ještě pikantnější scénář, kandidatura Viktora Orbána, je prozatím z říše politologických snů. Jeho strana byla sice ve volbách poražena na hlavu a její podpora od onoho dubnového hlasování ještě dál klesla, bude-li ale Magyarova moc příliš tlačit na pilu, není vyloučeno, že budou mít Maďaři potřebu ve volbách vyvažovat moc a postavit se na stranu slabšího.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Mimochodem je poměrně bizarní, když se dnes reprezentant strany suverenistického proudu chytá stébla v podobě angažmá Benátské komise, poradního orgánu Rady Evropy. Ta, jak ve čtvrtek Tamás Sulyok napsal na svém Facebooku, naléhavě vyšetřuje záměr odvolat prezidenta a představitele dalších ústavních orgánů v zemi.
Ostatně není vyloučeno, že se jednoho dne budou mezinárodní soudní instance zabývat i návrhem na omezení působení maďarských premiérů na maximálně dvě funkční období. Této legislativní iniciativě strany Tisza, kterou poslanci již projednávají ve výborech, se nepřekvapivě říká „lex Orbán“, protože má zabránit případnému návratu Viktora Orbána do úřadu ministerského předsedy. Jejím slabým místem je retroaktivita. Dostane se Orbánovi pomoci ze zahraničí, nebo proběhne vše v režii suverénních maďarských institucí?
Měsíc dlouhých nožů
Péter Magyar a jeho strana Tisza trvají na tom, že dubnové volby nepřinesly jen změnu vlády, ale přímo změnu režimu. Pokud by tento narativ dokázali obhájit před maďarskou veřejností i zahraničními partnery, možná jim nějaký ten měsíc dlouhých nožů projde. Ale při vědomí toho, že Orbánovo Maďarsko navzdory všem problémům, které tento enfant terrible EU léta způsoboval, sedělo celou dobu u jednoho společného evropského a především demokratického stolu, může bruselské přivření očí nad Sulyokovým vymítáním přinést nemalé bolení břicha.
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Na druhou stranu, když Evropa přežila například i zrušení špatně rozjetých prezidentských voleb v Rumunsku tamním ústavním soudem, proč by se pohoršovala nad výměnou jedné víceméně ceremoniální postavy v čele Maďarska? Nová reprezentace země a vedení EU si zjevně notují a poté, co si obě strany vysvětlily, za jakých okolností budou odblokovány miliardy unijních eur pro Budapešť, jakož i otevřena jednání o členství Ukrajiny v Unii, která za Orbána Budapešť brzdila, budou mít asi současní lídři EU pochopení pro Magyarovu snahu zajistit pro svou vládu „klid na práci“.
Vždyť kreativní využití ústavní parlamentní většiny je rozhodně menším zlem, než kdyby měla Magyarova moc sáhnout po nějakých ještě méně vybíravých metodách. Pamětníci dobře vědí, že mezi důvody, jež v 90. letech bránily mezinárodní integraci Slovenska, byly doslova mafiánské způsoby vlády Vladimíra Mečiara. Své o tom věděl i prezident Michal Kováč, původně Mečiarův člověk, který v sobě nakonec našel sílu vzepřít se mu, za což zaplatil politicky i osobně. To heslo na Wikipedii se jmenuje „Únos Michala Kováče mladšího“.