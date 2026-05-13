Arogantní jako Magyar. Když vyštípal prezidenta z focení, dosáhl laťky Turka či Zemana

Fandíte-li Andreji Babišovi, za arogantní asi pokládáte řeči bývalého šéfa vládní komunikace Otakara Foltýna. Toho, jenž jisté lidi ocejchoval na „zombíky“, ba „svině“. Či výroky Petra Fialy, jenž jako premiér dělil strany na demokratické a nedemokratické. Zato Babišovy řeči z Ostravy, kde se odmítl bavit o heřmanické haldě, ač právě o ní měla debata s občany být, vám přijdou asi normální.
Fandíte-li naopak prezidentu Petru Pavlovi, za arogantní asi pokládáte výroky šéfa diplomacie Macinky (ty, kteří ho nechápou, označil za „méněcenné“) a ještě víc zmocněnce Turka (řeči o „parazitech“, které je třeba „deratizovat“). Kdežto loňské výroky Otakara Foltýna dost možná řadíte do rubriky „oprávněné výstrahy“.
|
Turek se omluvil za výrok o parazitech. Myslel jsem aktivisty, ne úředníky, tvrdí
Vidíme tedy, že šuplík „arogance“ není vnímán jednoznačně. Někdo pokládá za aroganci fakt, že premiér Babiš dorazil na schůzku s prezidentem na Hradě o 20 minut opožděn. Jiný naopak to, že prezident Pavel premiéra „vydíral“ skrz rozhovor v novinách (sdělení: na summit NATO pojedu, a basta), místo aby to Babišovi řekl sám.
Ale to vše bledne před gestem Pétera Magyara, čerstvého vítěze voleb, nového maďarského lídra a miláčka progresivistů ve světě.
„Abychom ty fotky nemuseli retušovat“
V úterý maďarský prezident Tamás Sulyok jmenoval ministry Magyarovy vlády. Jmenoval kabinet, který týž den složil v parlamentu přísahu. Že prezident Sulyok je z prostředí poražené strany Fidesz, tedy orbánovec, je známo. Stejně je známo, že Magyar se ho chce zbavit a hned po volbách mu doporučil demisi.
|
Viktátor skončil. Vyroste z nového premiéra Magyara „Pannonský Caligula“?
To je stále ještě logika vítězů voleb. Zvláště když volby přinesly straně Tisza ústavní většinu. Ale musí se to dělat tak, jak popsala média? Že premiér požádal prezidenta, aby se neúčastnil společného focení. „Prezidenta jsem důrazně požádal, aby se s ministry nefotografoval,“ řekl Magyar. „Abychom pak nemuseli fotografie retušovat.“
I toto má jistou logiku. Pokud prezident Sulyok odstoupí či bude odvolán, byl by jeho snímek s ministry zbytečný. Na tom něco je. Ale musí se mu to říkat tak arogantně?
Když se řekne arogance dobra
Našinec si vzpomene na podobně neblahá gesta arogance, která utkvěla v paměti. Třeba na to z roku 2017, kdy prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci veřejně „drezúroval“ premiéra Bohuslava Sobotku. Když mu ukazoval holí, kam se má postavit, a provázel to slovy „nastav si to, támhle to máš obráceně“. To vše veřejně, před kamerou a mikrofonem.
|
Nový maďarský parlament zvolil Pétera Magyara premiérem
Je to chování spojované s lidmi jistého typu. Řekněme s lidmi, kteří se sami aktivně vymezují vůči progresivismu, levičáctví a wokismu. S lidmi, jako jsou třeba Miloš Zeman, Filip Turek nebo Petr Macinka.
Ale Péter Magyar ukázal, že po aroganci sahají i ti, kteří jsou sami za progresivisty pokládáni (nechme teď stranou, zda oprávněně). Byla to ukázka něčeho, čemu se někdy říká arogance dobra. Něčeho, co rádi předvádějí třeba hipsteři, kteří se prohánějí na kolech či sdílených koloběžkách po zaplněných ulicích a chodnících.
Že lidé před nimi musí uskakovat? Že jim nadávají? Nezájem. To my, říkají si v duchu mnozí z nich, jsme ti nositelé pokroku, kteří musí ty zaostalé vychovat. Musí jim zprostředkovat, jak to chodí na vyspělém Západě.
|
Budu jezdit škodovkou, oznámil Magyar. Jeho superb se proslavil už v kampani
Svým úterním gestem, kdy ze společného focení vykázal prezidenta Sulyoka, se k nim zařadil i Péter Magyar. Což je vlastně dobře. Aspoň názorněji než dříve vidíme, že aroganci v politice nelze určovat podle sympatií. Že arogantní může být i obdivovaný lídr, kterému fandí celá EU. Že i on se může přiblížit k laťce, kterou u nás nasadili Miloš Zeman či Filip Turek.