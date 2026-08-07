Prezident z klobouku. Maďaři za pár dní zvolí hlavu státu, kandidát stále není znám

Jakmile bylo jasné, že dosavadní maďarský prezident Tamás Sulyok má své dny ve funkci spočítané, začala se objevovat jména jeho možných nástupců. Maďarsko jako nobelovská velmoc nemá o zajímavé osobnosti nouzi. Také proto se mezi zvažovanými jmény objevila například maďarsko-americká biochemička Katalin Karikóová, která získala Nobelovu cenu teprve před třemi roky. Anebo vynálezce Rubikovy kostky Ernő Rubik.
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Jiná respektovaná osobnost dostala od vlády dokonce i oficiální nabídku – slavná šachistka Judit Polgárová ji však odmítla. Stalo se tak jen několik desítek hodin poté, co v důsledku ústavních změn Sulyok 20. července ve funkci skončil. Nejpozději v tuto chvíli si premiér Péter Magyar a jeho okolí museli říct: tudy cesta nevede.
„Česká“ výjimka jménem Nováková
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Dnes, prakticky tři týdny poté, se cesta krátí, protože parlament má novou hlavu státu zvolit do měsíce od uvolnění prezidentského křesla, zato stále neznáme jméno člověka, který po ni kráčí. Volba prezidenta má začít příští úterý v 9:40, přitom dosud nikdo neví, koho Magyarova strana Tisza disponující ústavní většinou za čtyři dny vytáhne z klobouku. Poslanecký klub strany má o věci jednat v sobotu.
Dějiny se neopakují a tak se tentokrát Češi sotva můžou těšit na někoho s tak krásným českým příjmením, jaké měla na vizitce Sulyokova předchůdkyně Katalin Nováková. Hlavně abychom zvládli výslovnost, přejí si určitě čeští hlasatelé a moderátoři, kterým se jistě ulevilo, když po dlouhých letech odešel ze scény společně s Viktorem Orbánem i jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó.
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Jména, o kterých se mluví, by nemusela být žádným jazykolamem. Například snad největším z diskutovaných favoritů je András Baka. Zde si stačí pamatovat, že „s“ se v maďarštině čte jako „š“. Tvrdším oříškem než obávaná maďarská výslovnost můžou být možné následky očekávaného rozhodnutí poslanců.
Přijde další loutka?
První problém má politickou rovinu. Překotný a současně ne zcela transparentní výběr kandidáta se dnešní parlamentní většině může vymstít. I česká zkušenost říká, že volební kampaň, ať už jde o volbu přímou nebo v parlamentu, pomáhá udělat si o kandidátech lepší obrázek. Co si asi tak můžou myslet poslanci o někom, jehož jméno čtyři dny před hlasováním neznají?
Jistě, před sněmovnu si nestoupnou zcela neznámí lidé, očekává se kandidatura například bývalého šéfa Nejvyššího soudu nebo advokáta, který stál u zrodu aféry (milost pro sexuálního násilníka), v jejímž důsledku odstoupila exprezidentka Nováková a která nakonec vedla ke konci 16 let dlouhého Orbánova vládnutí. Ale i tak – jedna věc je léta sledovat práci renomovaného právníka vyjadřujícího se vesměs k předmětu své práce. A něco jiného pak vidět prakticky v přímém přenosu reagovat téhož člověka na různé, často ožehavé otázky politického i společenského života. Takové chvíle prozradí o dotyčném řadu věcí, které bychom se jindy nedozvěděli.
A poslancům musí záležet na tom, koho nakonec vyberou. Jakkoli je o maďarském prezidentovi možné ještě oprávněněji než v případě jeho kolegů v Česku či na Slovensku říct, že je toliko ceremoniální figurou, současně platí, že je prvním občanem ve státě. A vážně by k celé věci měli přistupovat, i kdyby nakrásně vybírali jen „loutku“ dnešní maďarské moci. Což by byla, pokud by se budoucnost ubírala tímto směrem, hezká ironie, protože právě tento výraz používal Péter Magyar, když vysvětloval, proč musí skončit Tamás Sulyok, jehož si předloni zvolil Orbánův Fidesz.
Čekání na ideálního kandidáta
A za druhé - Maďarsku hrozí právní chaos. Opoziční Fidesz se odmítá podílet na volbě nového prezidenta a za nelegitimní označuje už i způsob, který vedl k odchodu Sulyoka z funkce. On zůstává pro Fidesz hlavou státu. Co nastane, až se jednoho dnes Fidesz vrátí? A i kdyby příští vládu nesestavovala strana Viktora Orbána, můžou si být Maďaři jistí tím, že jednou někdo nebude zpochybňovat vše, co se v těchto týdnech a měsících odehrává?
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Poslanci vládní strany Tisza se dnes můžou tvářit, že se nedopustili žádného bezprecedentního kroku, když změnou ústavy ukončili mandát prezidenta Sulyoka. Podobně přece při schvalování ústavy v roce 2011, kdy byl premiérem Orbán, ukončila tehdejší vládní většina mandát předsedy Nejvyššího soudu Andráse Baky, který se má nyní šanci vrátit, resp. vystoupat až na nejvyšší ústavní post v zemi.
Kde tohle skončí? Možná přijetím nové ústavy, kterou Magyar Maďarům slibuje. Bude-li schválena v referendu, jak premiér naznačuje, a jestliže bude zvolena nová hlava státu (třeba i ta, která „vyhraje“ úterní volbu v poslanecké sněmovně) na jejím základě, vše může vypadat perspektivněji. Ale tam ještě nejsme.
Ještěže Maďaři ani v takto nešťastné situaci neztrácejí smysl pro humor. Nejlepším prezidentem by prý byl sám předseda vlády Péter Magyar. Reprezentoval by obě dnešní tváře své země – léta byl poslušným straníkem v Orbánově Fideszu a dnes je lídrem Tiszy, která Fidesz nakonec porazila.