Odešel zrádce, či spojenec? Střídání moci v Maďarsku vyvolává emoce nejen u nás

Když po 16 letech odešel z úřadu německého kancléře Helmut Kohl, oddechli si i mnozí jeho původní fanoušci. Totéž platilo i pro Angelu Merkelovou po 16 letech. A totéž musí v nějaké míře platit i pro Orbána.
Jenže v jeho případě nešlo jen o těch 16 let v úřadu. Ani jen o to, že Orbánovo Maďarsko se stalo „potížistou EU“. Tato pozice měla své minusy i plusy. Stačí připomenout Británii. Kolik lidí si po brexitu oddechlo? Ale možná stejně tolik lituje, že odchod Británie snížil názorovou rozmanitost v EU.
Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál
Hřebíček do rakve Orbánovy pověsti zarazily až poslední čtyři roky. Vzdělanec, intelektuál a skvělý řečník Orbán našel až příliš velké pochopení pro Putinovo Rusko, právě když Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Tehdy si i mnozí lidé oceňující Orbánovo vzdělání, rétoriku i „pošťuchování Bruselu“ řekli ne. Byli rádi, že se našel politik, který bránil směřování EU k „vedoucí úloze progresivismu“. Ale za cenu podlézání Putinovi to nestálo. Takto nějak uvažovali mnozí Maďaři a občané jiných zemí.
Patrioti bez své ikony
Má to logiku, v podstatě logiku selského rozumu. Problém může nastat, když se tato logika převádí na barikádový boj Dobra a Zla. Kdy se přestane mluvit o střídání moci, o tom, že právě střídání moci je definiční podmínka demokracie.
Orbán roli poraženého zvládl. Teď je na vítězi Magyarovi, aby tento příběh sloužil ke cti Maďarům
Nezasvěcený našinec, jenž to sleduje zpovzdálí, si pak může připomenout pořekadlo z doby našich prababiček: sousedovi chcípla kráva – je to sice jen malá radost, ale zaplaťpánhůh za ni.
V tomto smyslu můžu mít jen malou radost, že osobnosti jako Putin, Trump (osobně Vance), Fico a do menší míry Babiš (osobně se činil hlavně Macinka) vsadily na špatného koně. Jako český občan z toto nic nemám. Ale zaplaťpánbůh aspoň za tu malou radost.
Třeba teď o něco poklesne nabubřelost výše zmíněných politiků (i když na to by asi nikdo velké peníze nevsadil). Třeba trochu vyvane projekt Patrioti pro Evropu: klub v Evropském parlamentu složený z Orbánova Fideszu, rakouských Svobodných, Babišova ANO a dalších. Krev do žil mu lil Orbán coby letitý premiér Maďarska a „potížista EU“.
Orbán v roli opozičníka Patrioty pro Evropu oslabí. A představa, že pozornost Evropy by na sebe strhli pánové Babiš a Fico, je poněkud úsměvná.
Bude platit, že Maďarsko je náš vzor?
Progresivisté po Orbánově porážce propadají jásotu, který je pochopitelný, ale v praxi nebude tak čirý, jak se teď zdá. Je snad Péter Magyar, příští premiér ze strany Tisza, progresivista? Ta otázka zaniká v potlesku nad porážkou Orbána. Ale neměla by. Vždyť Magyar je původně konzervativec (začínal ve Fideszu) s porozuměním pro národní linii. Teprve uvidíme, kdy a jak se to nějak názorně projeví. Respektive jak se projeví politici, například polský premiér Tusk, kteří by ho rádi přivítali „u svých“.
Babiš gratuloval Magyarovi, zve ho do Česka. Chce s ním mít blízký vztah
Někdy to bude i zábavné. Třeba představa, že čeští politici, kteří až do neděle pohřbívali Visegrádskou skupinu, ji budou náhle obhajovat. Jen proto, že se v Maďarsku změní vláda. Možná nám budou dávat Tuskovo Polsko a Magyarovo Maďarsko za vzor (jako za Klause, řekne si našinec). Ale pozor, představa, že premiér Péter Magyar vítá třeba migrační pakt EU, může být dost naivní.
Ve světě vyhrocených nálepek jsou karty rozdané asi takto. Magyar je vítěz nad Orbánem, tak se mu přidělí nálepka progresivista. Aby zapadl do prostředí, které v pátek definoval pro polské poměry Donald Tusk: „Eliminovat všechno, co zavání zradou, co je kolaborací s těmi, kdo vztahují ruce na nezávislost státu a jednotu Evropy.“
V tomto pojetí Orbán zůstává zrádcem a Magyar jakýmsi premiérem osvoboditelem. Jenže v rozkurážené řeči nálepek se osobní sympatie či antipatie přenášejí na celé státy. Ministr Macinka v neděli večer řekl: „Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU.“ Mediální titulky z toho pak dělají věty typu Česko přišlo o spojence. To jako že český stát se rozkmotřil se státem maďarským? Nebo se jen v těch státech – u nás v říjnu, v Maďarsku v dubnu – změnily politické garnitury?
Platí to pro obě strany barikády. Prezident Pavel nedávno řekl, že Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem. Proč se to musí říkat nahlas a do kamer? Dejme si pozor na nálepkování celých států.