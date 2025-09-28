Ropné objevy Maďarsko nespasí. Raději bude černé zlato dál kupovat od Ruska

„Každá kapka domácí produkce snižuje závislost na dovozu. Zároveň platí, že čím více potrubí máme v regionu, tím větší jistotu máme, že energie dorazí. Nejjistějším zdrojem zůstává vždy ten domácí,“ citovala média Györgye Bacsu, provozního ředitele MOL Maďarsko. Jde již o několikátý objev domácího ropného zdroje během několika posledních tří let.
Kromě Družby do Maďarska (i na Slovensko) teče ropa skrze potrubí jadranského ropovodu Adria. I když nové objevy ropných ložisek mohou pomoci ke zlepšení nezávislosti na dovozu ropy, rozhodně to z této středoevropské země nedělá ropnou velmoc.
Podle výše zásob ropy se řadí zhruba na 70. až 80. místo na světě a v rámci světového srovnání se podíl jeho zásob pohybuje na úrovni necelých dvou tisícin procenta celkových světových zásob. Jen pro porovnání české zásoby jsou ani ne poloviční oproti Maďarsku, zatímco za největší zásobárnu ropy je považována Venezuela, která disponuje zhruba 18 procenty celkových zásob, v závěsu za ní je pak Saúdská Arábie s 16 procenty.
|
Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby
O peníze jde až v první řadě
Ale zpět k Maďarsku a jeho těžbě ropy, společnost MOL, která je největším producentem uhlovodíků v zemi (kromě ropy těží i zemní plyn), opakovaně deklaruje, že nová ložiska posílí energetickou bezpečnost země. Ale ačkoliv výše citovaný Bacsa hovoří i snižování závislosti na dovozu, reálná situace tomu spíše neodpovídá.
Svoji energetickou bezpečnost ohrožují v zásadě sami Maďaři tím, že pokračují v dovozu ruské ropy prostřednictvím Družby (podobně jako Slováci a donedávna ještě i Češi). Z jejího narušení obviňují Ukrajince, i když spíše lze z tohoto ohrožení vinit samotné politické postoje Maďarska v čele s jeho premiérem Viktorem Orbánem, který se netají svými proruskými sympatiemi.
|
Ruskou ropu nahradíme, až budou nové trasy, vzkázalo Slovensko Trumpovi
Přitom bylo opakovaně studiemi prokázáno, že Maďarsko (i Slovensko) by se bez ruské ropy obešlo. Obě země podle výzkumu Centra pro studium demokracie (CSD) a Centra pro výzkum energie a čistého ovzduší (CREA), který zveřejnily letos v květnu, disponují dostatečnými alternativními cestami k dodávkám energií – přesto však nejenže neomezily dovoz z Ruska, ale svou závislost na něm dokonce prohloubily.
Zároveň platí i okřídlené přísloví, že za vším je potřeba vidět peníze. Ruská ropa je totiž pro MOL a Maďarsko levnější, což se sice neprojevuje u čerpacích stanic, ale jak upozorňuje zmíněná studie, na nárůstu provozního zisku společnosti MOL. A bohužel tato stránka věci bude spolu s vnitropolitickou situací hrát vždy významnou roli. A to i do budoucna, i kdyby MOL otvíral jeden domácí ropný vrt za druhým…