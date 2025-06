Ta naše traumata středoevropská. Pro někoho je jím Trianon, pro jiného 17. listopad

Co ti Maďaři s tím Trianonem furt mají? diví se leckdo. No co by měli. Vrazil mezi ně státní hranice. Budapešť v roce 1920 přišla o dvě třetiny svého území a třetinu národa, což při vší úctě k nezpochybnitelnému právu sousedních národů na jejich vlastní státní existenci jistý důvod k jakémusi kolektivnímu traumatu představuje. Je to jako by u nás dosud platil mnichovský diktát. Kdyby po válce nebylo obnoveno Československo, Češi by dosud žili v hranicích někdejšího protektorátu a jejich soukmenovci by byli menšinou v německých Sudetech.

Posilování národa přes hranice

Nemají to ti Maďaři jednoduché. Jako by výše uvedené nestačilo, v důsledku politiky současného vedení země je většina Evropy považuje za potížisty, kteří porušují unijní pravidla a nectí demokratické zvyklosti, tu a tam se dokonce ozývají hlasy požadující Maďary nejen trestat, ale přímo vyloučit z Evropské unie. Pro Budapešť je přitom EU právě kvůli jejím menšinám v sousedních státech životně důležitá.

Uhry Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.

Členství ve společném evropském domě a zejména pak vstup země a některých jejích sousedů do Schengenu odstranily alespoň část bariér, které bezmála celé jedno století stály mezi Maďary žijícími v potrianonském Maďarsku a zbytkem národa, který po první světové válce zůstal za území sousedních států. Jistě jim také proto nejspíš nečiní potěšení, když Orbánova vláda odmítá členství Ukrajiny v EU, protože by to prý jeho zemi obrovsky hospodářsky a sociálně poškodilo, přičemž současně Budapešti není lhostejný osud Maďarů na Podkarpatské Rusi, která byla kdysi součástí Uher.

Udělat něco s trianonským prokletím se Maďaři pokusili během druhé světové války, kdy si vybrali špatné přátele možná i proto, že si od nich slibovali úspěch na poli revize. Poválečné uspořádání Evropy a mír na kontinentu (pokud odhlédneme od Ukrajiny, události v níž potvrzují toto pravidlo) dosud drží i díky tomu, že jsou respektovány osmdesát let staré hranice.

Ani v Maďarsku žádný relevantní politik nemluví o nutnosti jejich překreslování, spíše je kladen důraz na budování a posilování národa přes hranice, což jim umožňuje právě to unijní soužití. A že k tomu Maďaři nepřistupují formálně, ukázal právě Den národní jednoty. Diváci maďarské veřejnoprávní televize měli příležitost zapojit se do charity a posílat dárcovské esemesky do sbírky ve prospěch povodněmi postiženého Sikulska, regionu uprostřed Rumunska obývaného většinově Maďary.

Co garantuje slušný život

Svátky neprozrazují mnohé jen o jednotlivých národech, ale též o jednotlivcích. Také Slováci řešili tento týden jeden pro ně důležitý den. V rámci konsolidace státních financí vláda Roberta Fica navrhla zrušit 17. listopad, připomínající pád komunismu v bývalém Československu, coby den pracovního klidu, napříště bude běžným pracovním dnem, byť formálně zůstane státním svátkem. Podobný osud potkal loni i 1. září – Den Ústavy SR.

Věcně tomu člověk rozumí. Potíž je v tom – a mnozí to méně či více jízlivě připomínali - že premiér Fico se k odkazu 17. listopadu nejen že nikdy nehlásil, naopak rád dával na odiv, že je mu ten den tak trochu ukradený. Jednou doslova pronesl, že si ho „nevšiml“. Aby ne. Pro Fica, v roce 1989 mladého učenlivého komunistu, byl pád režimu bolševiků překážkou v jeho kariéře. Nakonec ale jen přechodnou, protože, a to se musí uznat, s takovou kariérou, jakou si vybudoval po Listopadu, se na Slovensku jen tak někdo pochlubit nemůže.

Pro mnohé Slováky, stejně jako Čechy, je hodnota 17. listopadu ta nejvyšší. Při výročí vzniku státnosti, který nejspíš preferují Fico a jeho voliči, můžeme nakrásně slzet, ale jen samotná existence vlasti není garantem našeho kvalitního a svobodného života. Mnozí na Slovensku dosud adorují 14. březen, kdy v roce 1939 vznikl tzv. Slovenský štát, aniž by přemýšleli o jeho povaze. Hodnoty 17. listopadu naopak garantují charakter státu. Slušný stát uctívající občanský princip vnímá i příslušníky menšin, včetně těch etnických, jako plnohodnotné občany. Neslušný stát, jakkoli jeho věrchuška mluví naším jazykem, utlačuje i příslušníky vlastního kmene.