Orbán roli poraženého zvládl. Teď je na vítězi Magyarovi, aby tento příběh sloužil ke cti Maďarům

Nestalo se tak, protože dosavadní premiér Viktor Orbán nenapodobil svého politického přítele Donalda Trumpa a nevyzval k útoku na budapešťský parlament. Naopak už dvě a půl hodiny po uzavření volebních místností uznal porážku a pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi.
Určitě si přečteme mnohé o tom, že Orbán je na rozdíl od Trumpa skutečný politik, racionální člověk, který není ve vleku emocí, jež tolik cloumají šéfem Bílého domu. Současně je ale jasné, že Orbánovi situaci paradoxně velmi usnadnila jeho drtivá porážka. Dělat ramena při těsném výsledku je skoro politikova povinnost, zpochybňování výrazné prohry vede ale jen ke ztrapnění. Tedy v podmínkách civilizované Evropy, nemluvíme o nějakých orientálních autokraciích.
Boj o Orbánův odkaz
Rychlým a jednoznačným uznáním, že Fidesz prohrál, zachránil Orbán evropskou tvář své země a současně budoucímu vládci nastavil svou vlastní přívětivou tvář. Řekl sice, že jeho strana bude tvrdou opozicí a své voliče neopustí. Jinak si je ale příliš dobře vědom, že on i jeho partaj mají po nepřetržitých šestnácti letech při moci tolik másla na hlavě, že by nebylo nejrozumnější dráždit hada bosou nohou.
Leitmotivem kampaně opoziční strany Tisza byl boj proti zkorumpovanému Orbánovu režimu. Za šestnáct let u kormidla by začal zapáchat i ten nejvoňavější lodivod. Orbán na jednu stranu bojoval srdnatě za národní zájmy Maďarska v Evropě, na druhou stranu byla jeho strana už natolik srostlá se státními strukturami a jeho blízcí lidé tak nezdravě zbohatlí, že to začalo pobuřovat už i mnohé jeho bývalé stoupence.
Dosavadní lídr Maďarska má teď šanci svým chováním jednak zmírnit dopady očekávaného čištění Augiášova chléva v Budapešti a ovlivnit také to, jak se bude zacházet s jeho odkazem coby státníka. Bude muset našlapovat velice opatrně, protože Magyarovi spadla do klína ústavní většina a tedy ty nejsilnější karty, které mu umožní čištění hloubkové. Na řadu nepřijdou jen nějací abstraktní úředníci, ale faktický výkon justice, veřejnoprávních médií a dalších institucí, jež byly ve vleku státostrany.
Možná je ale rychlá Orbánova zpátečka také chytrým strategickým krokem zkušeného politika, který teď bude čekat na protivníkovy chyby, jež se jistě dostaví. Tisza není žádná konsolidovaná strana s promyšleným, léta připravovaným a diskutovaným programem. Zemi se ekonomicky nedaří a není vyloučeno, že následující roky budou pro Maďary ještě větším zklamáním než soumrak dosavadní Orbánovy moci.
Za čtyři roky teprve ani ne 67letý politik, ve srovnání například s Trumpem prakticky muž v nejlepších letech, by se mohl vrátit s tím největším odhodláním završit svou práci a odejít pak jako skutečný otec národa. Ať už jako šestinásobný premiér nebo hlava státu, bude-li o tento, kompetencemi méně naditý post stát.
Zapomenout na revanš
Mimochodem Maďaři mají za sebou volby s nejvyšší účastí voličů od pádu komunismu. Tolik jich nepřišlo k volbám ani v roce 1990. I na tom je vidět, že na rozdíl například od Československa, kde jsme komunisty poslali k šípku na podzim 1989 během deseti dnů, se Maďarsko, pověstné svým gulášovým socialismem, v posledních dekádách své existence ne tak brutálním jako ten československý, loučilo s režimem jedné strany delší dobu a jaksi průběžně. I takový Fidesz vznikl už v roce 1988.
Konec šestnáctileté éry Viktora Orbána je pro mnohé Maďary v jistém smyslu možná větším psychologickým předělem, protože přišel ze dne na den. Navzdory všemu, co mu bude nová moc vyčítat (politicky nebo justičně), Orbán svou roli protentokrát zvládl. Aby se ten příběh zapsal do historie pozitivně, bude teď záležet na vítězi.
Je na Péteru Magyarovi a jeho straně Tisza, aby v zemi nezvítězila chuť po revanši, ale v rozumných mezích vedená touha zklidnit situaci, potrestat, co bylo za právní hranou, a vrátit Maďarsko na evropskou a světovou scénu jako spolehlivého, vypočitatelného, prozápadního, i když rozhodně ne submisivního partnera a spojence.