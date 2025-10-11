Jeden mistr slova proti druhému. Tak trochu i slovenský nobelista Krasznahorkai proti Orbánovi

Spisovatel, který je vykreslován nejen jako velký mistr popisu apokalyptických hrůz, ale též coby kritik současného dlouholetého vládce Maďarska Viktora Orbána, zvláště jeho politiky vůči Ukrajině.
Když v roce 1984 dostal Nobelovu cenu za literaturu český básník Jaroslav Seifert, zdejší komunistická věrchuška najednou nevěděla, jak s tím naložit. Chlubit se úspěchem člověka, který byl v té době v neoblibě režimu, by bylo trapné. Zmínka o tomto výjimečném světovém ocenění vyšla v tisku velice stručná na sotva viditelném místě, a aby bylo formalitám učiněno zadost, vážně nemocného starého poetu navštívil s kyticí v ruce a velmi potichu alespoň ministr kultury.
Realita dnešní střední Evropy vypadá zcela jinak. A ať si myslí o současném Maďarsku kdo chce, co chce, ani tamní politické vedení nemůže nikomu zakazovat kriticky myslet, natož takového člověka společensky izolovat. Nemluvě o tom, že Krasznahorkai je tak trochu světoobčan, který není odkázaný jen na perkelt v průměrné budapešťské restauraci.
Maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi je vyčítáno, že se se svou stranou až příliš zabetonoval ve své pozici a průzkumy veřejného mínění mu už rok naznačují, že za šest měsíců dost možná bude muset po dlouhých šestnácti letech u moci do opozice. To všechno mu ale nebrání v tom, aby zprávu o udělení Nobelovy ceny za literaturu člověku, který je vůči němu kritický, ustál se ctí a ještě z toho rafinovaně vybruslil s plusovými body pro sebe.
Jak obstát před Bohem
Ve svém včerejším vystoupení na sjezdu Demokratické aliance Maďarů v Rumunsku se Orbán rozpovídal o jakési noční můře Maďarů, zlém snu, ve kterém se Bůh ptá jeho národa, kdo je a proč je tady na světě. A když prý jejich odpověď není dostatečná, jsou Maďaři Bohem vyškrtnuti ze seznamu národů. Jaká je tedy ta správná odpověď?
„My Maďaři musíme dokazovat, že jsme dali lidstvu víc, než kolik jsme si od něj vzali,“ pronesl maďarský ministerský předseda slova, která si člověk pro vlastní pobavení může neuctivě srovnávat s tak často v politice opakovaným tvrzením o tom, kdo je a kdo není čistým příjemcem peněz z EU. V přítomnosti dalšího vzácného hosta, rumunského premiéra Ilie Bolojana, pak Orbán začal vyjmenovávat významné historické osobnosti, aby se počínaje maďarskými svatými a konče největším maďarským fotbalistou všech dob Ferencem Puskásem dostal až k početnému seznamu maďarských nobelistů, který je mimochodem opravdu jedinečný a na jehož konci je od čtvrtka László Krasznahorkai.
„Maďarský národ nedrží pohromadě ani státní hranice, ani krev, ale jazyk, kultura, historie a společná duše. Bez literatury není maďarského národa,“ zněla slova, která byla adresována nejen přítomným delegátům politické strany Maďarů v Rumunsku, ale prakticky všem, kteří se chystají k dubnovým parlamentním volbám v Orbánově zemi. Jak známo, zapojit se do nich můžou už dlouhá léta také držitelé maďarských pasů ze zahraničí, včetně právě Rumunska nebo Slovenska.
Vystoupení to bylo jistě působivé, což o to, Orbán je mimořádně schopný rétor, v konečném důsledku si ale jeden každý volič bude muset sám odpovědět, zdali tato hezká premiérova slova jsou v souladu s jeho představami o řízení věcí veřejných, či nikoliv. Někdo by přímo řekl, že se z těch slov nenají. Pozorovateli ale nemohlo uniknout, jak ze zdánlivé nevýhody (mezinárodního ocenění premiérova kritika) učinil výhodu a s jakou blahosklonností zahrnul nejsilnější muž dnešního Maďarska oceňovaného spisovatele do jakési „základní sestavy“, která za celý národ hraje o jeho místo pod sluncem. „Musíme poděkovat Krasznahorkaimu za to, že svou prací získal pro Maďary několik dalších desítek let.“
Spisovatelé jsou solitéři a o takové angažmá často nestojí. Ti největší z nich jsou samozřejmě velkým přínosem pro jednotlivá národní písemnictví, ale osobně „kopou“ zpravidla za univerzálnější než jen národní cíle. Jinak tomu nejspíš nebude ani v případě Lászlóa Krasznahorkaie, spisovatele, který je kritický nejen k současné maďarské vládě, ale i společnosti jako celku a o svých spoluobčanech si nedělá iluze.
Maďar, Žid a možná trochu i Slovák
A tak je otázka, jak on sám cítí Orbánova slova o „společné duši“ národa. Jako pozorný svědek selhávání jednotlivců i národů sám říká, že není pyšný na to, že je Maďar, což si Maďaři určitě nesmí brát osobně. Nejspíš stejně by dopadly i jiné národy, kdybychom ho do nich chtěli zařadit.
V této souvislosti je zajímavé, že Krasznahorkai je stejně jako druhý z maďarských literárních nobelistů Imre Kertész také židovského původu. Méně už se ale ví, že spisovatelův dědeček se původně jmenoval jinak a ještě i jeho otec se narodil s příjmením Korin. Rodina tenkrát bydlela v Tótkomlósi (slovensky Slovenský Komlóš), kde dosud žije početná slovenská komunita, a Krasznahorkaiův děda se jednoho dne, to bylo ještě za vlády Miklóse Horthyho, rozhodl pro změnu příjmení.
V předloňském rozhovoru pro maďarský podcast Friderikusz to spisovatel, podle jehož slov vzešel jeho otec „ze slovenského milieu“, vysvětloval jako dědovu snahu zbavit se „slovenského příjmení“. Korin je ale ve skutečnosti spíše ukrajinské jméno. Nicméně Slovákům, kteří dosud nemají svého nositele Nobelovy ceny, to nemusí bránit v tom, aby k dosavadním několika laureátům se slovenskými kořeny (ti nejodvážnější tvrdí, že jich je devět, ti střízlivější mluví o dvou – Filipu Lenardovi za fyziku a Danielu Gajdusekovi za medicínu) si připsali dalšího – Lászlóa Krasznahorkaie. Ostatně hrad Krásna Hôrka (maďarsky Krasznahorka vára, Krasznohorkai je pak možné přeložit jako Krásnohorský) leží na území dnešního Slovenska.