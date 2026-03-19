Proč Ukrajinci leží Maďarům v žaludku. A byl by Magyar vůči nim shovívavější?

Ukrajinská vlajka na demonstraci kterékoliv politické strany, pokud ovšem ve své DNA nemá předsudečnou nenávist, je v Česku poměrně reálná představa. Ne tak v Maďarsku. Protiukrajinská nálada je v tamní společnosti tak silná, že na škále symbolů, jimiž je možné získávat nebo ztrácet body ve volební kampani, má modro-žlutý prapor úplně nejhorší rating.
Naposledy jsme to viděli minulou neděli, kdy během pochodu strany Tisza vzbudilo velké pozdvižení právě roztažení velké ukrajinské vlajky. Možná ještě víc než účastníky akce opozičního lídra Pétera Magyara zaujala tato událost konkurenční tábor – vládní stranu Fidesz Viktora Orbána. „Jeho“ veřejnoprávní televize pak v reportáži rafinovaně zprostředkovala i názory několika stoupenců Tiszy, podle kterých si napadená země zaslouží podporu. Něco tak skandálního jste prostě ještě neslyšeli, musel si říct Orbánův divák. Mimochodem podle Magyara byla „akce ukrajinská vlajka“ dílem provokatérů Fideszu.
Země, která sousedí sama se sebou
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Kde se v Maďarech vzalo takové eufemisticky řečeno nepochopení pro situaci Ukrajiny, která se už pátým rokem brání ruské agresi? Kde jsou kořeny toho, že Kyjev je dnes v předvolebních vystoupeních Viktora Orbána ještě větší hrozbou než už léta Budapeští tolik démonizovaný Brusel (“novou vládu sestaví Zelenskyj, nebo já“, „nebudeme ukrajinskou kolonií!“)?
Ze všech zemí východního křídla NATO hostí Maďarsko nejméně ukrajinských uprchlíků. Jistě, částečnou odpovědí by mohlo být, že nejde o slovanskou zemi a Ukrajinci se tam hůř domluví. Ale copak jsou Estonci nebo Rumuni Slované?
Jak známo, Maďaři mají v disciplíně „vztahy se sousedy“ poněkud ztížené podmínky. Vousatý vtip říká, že Maďarsko je jediná země na světě, která sousedí sama se sebou. A právě péče o maďarské menšiny v sousedních zemích bývá občas předmětem nedorozumění či přímo sporů. Zde se samozřejmě jedná o maďarskou minoritu žijící na Podkarpatské Rusi, v regionu, který kdysi patřil k Československu, ale ještě předtím byl po staletí součástí Uher.
Více než stoleté trianonské trauma Maďarů však nemusí mít výlučně fatální následky. Přestože měla Budapešť v minulosti nejeden důvod řešit postavení a práva Maďarů na jižním Slovensku nebo v srbské Vojvodině, vztahy Maďarska s jeho severním a jižním sousedem jsou v posledních letech nebývale dobré. Práva menšin v těchto zemích se prostě opírají o jakési evropské standardy, jež výrazně přispívají k oněm lepším vztahům. Tento prvek v maďarsko-ukrajinských vztazích absentuje.
Budování státu na úkor menšin?
K vzájemným rozmíškám došlo už před rokem 2022, kdy na Ukrajinu vtrhlo Rusko. Už o několik let dříve přijal parlament v Kyjevě školský zákon, který nadzvedl politiky prakticky ve všech sousedních zemích. Rumunský prezident tenkrát dokonce zrušil svou návštěvu Ukrajiny.
Polákům, Maďarům ani Rumunům se pranic nelíbilo, že ukrajinský stát chtěl garantovat vzdělávání od páté třídy základní školy už jen v ukrajinštině. Mladý stát se prostě snažil upevnit pozici státotvorného národa a jeho jazyka především vůči ruské konkurenci na východě země (a neřešme teď, zdali své úsilí přehnal, či nikoliv) a spolu s Rusy si to odskákali také příslušníci menšin na západě Ukrajiny.
Toť odpověď na otázku, proč Ukrajinci leží Maďarům tolik v žaludku. V této atmosféře se jakémukoliv maďarskému politikovi, který by měl pocit, že Orbánova vláda už přetáhla ukrajinskou strunu, jenž je ale současně konfrontován s reportážemi o násilně odvlečených ukrajinských Maďarech do tamní armády, velmi špatně pracuje. Formulovat jakýkoliv střízlivější, natož vstřícný postoj vůči Ukrajině, jejíž prezident Volodymyr Zelenskyj je neoblíbený u dvou třetin Maďarů, by mohlo být sebevražedné.
Dobře to ví i Péter Magyar, který je Fideszem vykreslován jako ten, který jde na ruku válkychtivému „Bruselu“ a v případě vítězství ve volbách zatáhne svou zemi do války, a který také proto kolem tématu Ukrajina našlapuje přeopatrně. Od své případné budoucí vlády, která by se měla soustředit především na domácí témata, kdy slibuje vyhubení zkorumpovaného fideszovského režimu, nelze očekávat stoprocentní kontinuitu ani v zahraniční politice. Současně je však jisté, že vůči Ukrajině nedojde k otočce o 180 stupňů.
Vlastenectví vs. vlastenectví
Co bychom od případného kabinetu sestaveného stranou Tisza mohli očekávat, naznačila nedávno Magyarova stínová ministryně zahraničí Anita Orbánová (shoda jmen je čistě náhodná). Na rozdíl od premiéra Orbána a jeho lidí, kteří členství Ukrajiny v Evropské unii důrazně odmítají, Tisza jejími slovy jen nepodporuje zrychlený vstup Kyjeva do Unie, přičemž chce v této věci uspořádat referendum. V dohledné době prý k němu ale nedojde.
Pokud jde o onen neuralgický bod vztahů mezi Budapeští a Kyjevem, kontroverzní návrh ukrajinského školského zákona, k chybě podle Orbánové mělo dojít na straně Maďarska, šlo prý pravděpodobně o selhání maďarské diplomacie. Na Ukrajině žije zhruba stejný počet Rumunů, Poláků a Maďarů (cca 150 tisíc). „A Rumunům i Polákům se povedlo vyjednat s Kyjevem ochranu svých menšin, jen Maďarům se to nepodařilo,“ zdůraznila Anita Orbánová.
A budoucí možná ministryně zahraničí Maďarska do třetice: „U maďarsko-ruského jednacího stolu dnes Maďarsko sedí na ruské straně. My si sedneme zpátky na maďarskou stranu stolu a budeme hájit maďarské zájmy.“
Ústa plná maďarských zájmů mají samozřejmě obě strany soutěže. Bude jistě i otázkou vkusu voliče, zdali cesta k nim povede skrze levnější ropu z Moskvy, kterou tak rád navštěvuje Orbánův ministr zahraničí Péter Szijjártó.
Silné vlastenectví je součástí obou soupeřících proudů. Červeno-bílo-zelené trikolory a vlajky mohl minulou neděli pozorovatel vidět jak v Orbánově Mírovém pochodu, tak v Magyarově Národním pochodu. Až se v tom jeden ztrácel. Jisté je jedno – od doby, kdy také Maďaři za hranicemi mohou získat maďarské občanství a právo účastnit se voleb do budapešťského parlamentu, je zájem o ně pro politika (jedno zda vládního, nebo opozičního) nejen možnost, ale ve vlastním zájmu přímo povinnost.