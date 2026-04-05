Patriot Orbán vs. pokrokář Magyar. Válka dvou světů aneb Tisíciletá turánská kletba stále nezlomená

István Léko
Věštění je náročná disciplína, zvláště když se to týká budoucnosti. Tento výrok dánského fyzika Nielse Bohra platí pro předpověď výsledku maďarských parlamentních voleb 12. dubna tisícinásobně. Země je názorově extrémně rozdělená už dlouho, politologové, sociologové a filozofové staletí marně hledají důvody této nešťastné situace, mnozí ji dokonce nazývají národní tragédií.
Špinavá štěnice. Maďarské slovo poloska (čti pološka) v tomto kontextu znamená...

Špinavá štěnice. Maďarské slovo poloska (čti pološka) v tomto kontextu znamená skrytý mikrofon. Tato hanlivá přezdívka Pétera Magyara nevznikla proto, že by ho vládní politici a novináři dehumanizovali, jak se to snaží servírovat levicová média i u nás. Důvod je ten, že Magyar v době, kdy byl manželem ministryně spravedlnosti Judit Vargové (Fidesz), doma tajně nahrával jejich komunikaci, pak ji čtrnáct měsíců terorizoval a vydíral proto, aby se s ním nerozvedla, aby lhala před policií o domácím násilí a udržela ho v dobře placených vládních funkcích. V zájmu své politické kariéry zradil matku tří dětí. | foto: István Léko

Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu...
Lže, proto se bojí diskutovat. Premiér Orbán byl často kritizován, že nechodí...
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu...
Riziko představují oni: Volodymyr Zelenskyj, Péter Magyar a Ursula von der...
Řada lidí našla vysvětlení v jedné starodávné legendě – a možná, že na tom něco bude. Kořeny národní nejednoty údajně sahají daleko do historie, kdy před korunováním krále svatého Štěpána 1. ledna 1001 pohanští kouzelníci (maďarsky táltos), kteří si nepřáli křesťanské směřování Maďarska, prokleli prozápadně a proněmecky orientovanou část katolické církve a část šlechty.

Kletba se nazývá turánskou, protože podle jedné z teorií pravlast sedmi maďarských kmenů, které se později usadily v Karpatské kotlině, existovala v Asii, v oblasti Turánských stepí. Dnešní zastánci tohoto výkladu (a není jich málo) jsou přesvědčeni, že maďarská společnost jednoduše nemá genetické předpoklady k tomu, aby mezi dvěma znesvářenými skupinami národa došlo k dialogu, natožpak k uzavření míru.

Dva spasitelé

Kdo proti sobě stojí a bojuje o parlamentní většinu ve volbách, které se uskuteční 12. dubna? Dva světy.

Jeden reprezentuje konzervativec a patriot Viktor Orbán (62), který jako premiér řídí Maďarsko už od roku 2010 a vládnoucí stranu Fidesz prakticky od března 1988. V čele armády druhé galaxie stojí liberální pokrokář Péter Magyar (45), kterého do roku 2024, kdy založil stranu Tisza (Tisztelet és szabadság párt - Strana respektu a svobody) a stal se jejím předsedou, znalo asi pár tisíc lidí jako manžela ministryně spravedlnosti Judit Vargové.

Způsobí Tisza středoevropskou povodeň? Výsledek voleb v Maďarsku může ovlivnit i Česko

Jako muže, který při akcích Fideszu seděl v první řadě, nadšeně tleskal Orbánovi a díky své ženě dostával lukrativní funkce ve státní správě. Lidé z Fideszu jej mají za zrádce, který prý zradí svoje voliče i v případě vítězství ve volbách.

Lidé, kteří volí Viktora Orbána, žijí zejména na venkově. Jsou přesvědčeni, že pro premiéra a jeho vládu na prvním místě bylo, je a bude vždy Maďarsko, že podle tohoto principu rozhodovaly jeho vlády za posledních 16 let. Voliči strany Fidesz si nepřejí u vlády politiky, pro které jsou na prvním místě američtí demokraté, Brusel, Ukrajina a možná až potom Maďaři. Podporují premiéra, který od začátku války na Ukrajině káže o nutnosti míru.

Špinavá štěnice. Maďarské slovo poloska (čti pološka) v tomto kontextu znamená skrytý mikrofon. Tato hanlivá přezdívka Pétera Magyara nevznikla proto, že by ho vládní politici a novináři dehumanizovali, jak se to snaží servírovat levicová média i u nás. Důvod je ten, že Magyar v době, kdy byl manželem ministryně spravedlnosti Judit Vargové (Fidesz), doma tajně nahrával jejich komunikaci, pak ji čtrnáct měsíců terorizoval a vydíral proto, aby se s ním nerozvedla, aby lhala před policií o domácím násilí a udržela ho v dobře placených vládních funkcích. V zájmu své politické kariéry zradil matku tří dětí.
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu mladých pro změnu), která podporuje Pétera Magyara. Zkratka NER znamená Systém národní spolupráce (Nemzeti együttműködés rendszere), takto nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Lže, proto se bojí diskutovat. Premiér Orbán byl často kritizován, že nechodí do diskusních pořadů. Když pak ale začal vystupovat na mítincích v různých městech Maďarska, aktivisté opozice jeho akce pravidelně narušovali vulgárními výkřiky.
Pryč s NERem. Samolepka hnutí FF (Félmillió fiatal a változásért – Půl milionu mladých pro změnu), která podporuje Pétera Magyara. Zkratka NER znamená Systém národní spolupráce (Nemzeti együttműködés rendszere), takto nazval Viktor Orbán novou státní strukturu, kterou začal budovat od roku 2010, kdy koalice Fideszu a Křesťanskodemokratické strany poprvé získala v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
Podle příznivců Orbána je Magyar psychopat, nejen proto, že doma tajně nahrával svoji ženu, ubližoval jí a vydíral ji, ale i kvůli tomu, že ve své straně se prý chová jako diktátor, svým spolustraníkům například zakazoval vystupovat v médiích. Je považován za lháře, válečného štváče, muže dvou tváří, loutku George Sorose, Ursuly von der Leyenové a Volodymyra Zelenského. Mají ho za antisociálního politika, protože Tisza po volbách údajně plánuje zvýšení daní, zrušení zastropování energií a utahování opasků obyvatelstva.

Na druhé straně lidé, jejichž spasitelem je Magyar, žijí většinou v Budapešti a ve velkých městech. Označují Orbána, jeho oligarchy a členy rodiny za zkorumpovanou pakáž, za brzdu pokroku, za nepřítele Bruselu, Ukrajiny, LGBTQ+ komunity, nešťastných uprchlíků, za poskoka Vladimira Putina a Donalda Trumpa, za sionistu, jelikož podporuje Izrael a Benjamina Netanjahua (proto Fidesz dostal od levicových antisionistů hanlivou přezdívku Žides).

Orbán i jeho volební sok Magyar svolali své příznivce do ulic Budapešti

Příznivci Magyara tvrdí, že až Orbán prohraje, před vězením uteče do Moskvy (osobně bych tipoval Floridu). Mediální dělníci strany Tisza často vytýkali Orbánovi, že nechodí mezi lidi diskutovat, protože se bojí volební porážky. A když začal jezdit po republice, opozice na jeho mítinky vyslala svoje aktivisty, aby mu výkřiky a vulgárními nadávkami znemožnili pronést projevy a umožnit diskusi.

Průzkumy hoďte do koše

Kdo tedy vyhraje? Zatímco před čtyřmi lety by bylo možné na Orbána klidně vsadit roční plat, dnes by to udělal jen fanatik. Možná že vyhraje Tisza, ale není vyloučeno, že zase Fidesz, i když těsně. Neočekává se však, že by se kromě těchto dvou stran dostaly do parlamentu další.

Proč Ukrajinci leží Maďarům v žaludku. A byl by Magyar vůči nim shovívavější?

Jinak doporučuji neřídit se podle předvolebních průzkumů, protože snad bez výjimky jsou ohnuté všechny. Jeden z posledních například věští výhru Magyara o 23 procent, 96procentní volební účast a dvoutřetinovou většinu pro Tiszu v parlamentu, který má 199 členů, což je tak daleko od reality jako vítězství trojského koně na Velké pardubické.

Ať už volby skončí jakýmkoliv výsledkem, můžeme vzít jed na to, že turánská kletba zůstane i nadále nezlomená.

