Patriot Orbán vs. pokrokář Magyar. Válka dvou světů aneb Tisíciletá turánská kletba stále nezlomená

Řada lidí našla vysvětlení v jedné starodávné legendě – a možná, že na tom něco bude. Kořeny národní nejednoty údajně sahají daleko do historie, kdy před korunováním krále svatého Štěpána 1. ledna 1001 pohanští kouzelníci (maďarsky táltos), kteří si nepřáli křesťanské směřování Maďarska, prokleli prozápadně a proněmecky orientovanou část katolické církve a část šlechty.
Kletba se nazývá turánskou, protože podle jedné z teorií pravlast sedmi maďarských kmenů, které se později usadily v Karpatské kotlině, existovala v Asii, v oblasti Turánských stepí. Dnešní zastánci tohoto výkladu (a není jich málo) jsou přesvědčeni, že maďarská společnost jednoduše nemá genetické předpoklady k tomu, aby mezi dvěma znesvářenými skupinami národa došlo k dialogu, natožpak k uzavření míru.
Dva spasitelé
Kdo proti sobě stojí a bojuje o parlamentní většinu ve volbách, které se uskuteční 12. dubna? Dva světy.
Jeden reprezentuje konzervativec a patriot Viktor Orbán (62), který jako premiér řídí Maďarsko už od roku 2010 a vládnoucí stranu Fidesz prakticky od března 1988. V čele armády druhé galaxie stojí liberální pokrokář Péter Magyar (45), kterého do roku 2024, kdy založil stranu Tisza (Tisztelet és szabadság párt - Strana respektu a svobody) a stal se jejím předsedou, znalo asi pár tisíc lidí jako manžela ministryně spravedlnosti Judit Vargové.
Jako muže, který při akcích Fideszu seděl v první řadě, nadšeně tleskal Orbánovi a díky své ženě dostával lukrativní funkce ve státní správě. Lidé z Fideszu jej mají za zrádce, který prý zradí svoje voliče i v případě vítězství ve volbách.
Lidé, kteří volí Viktora Orbána, žijí zejména na venkově. Jsou přesvědčeni, že pro premiéra a jeho vládu na prvním místě bylo, je a bude vždy Maďarsko, že podle tohoto principu rozhodovaly jeho vlády za posledních 16 let. Voliči strany Fidesz si nepřejí u vlády politiky, pro které jsou na prvním místě američtí demokraté, Brusel, Ukrajina a možná až potom Maďaři. Podporují premiéra, který od začátku války na Ukrajině káže o nutnosti míru.
Podle příznivců Orbána je Magyar psychopat, nejen proto, že doma tajně nahrával svoji ženu, ubližoval jí a vydíral ji, ale i kvůli tomu, že ve své straně se prý chová jako diktátor, svým spolustraníkům například zakazoval vystupovat v médiích. Je považován za lháře, válečného štváče, muže dvou tváří, loutku George Sorose, Ursuly von der Leyenové a Volodymyra Zelenského. Mají ho za antisociálního politika, protože Tisza po volbách údajně plánuje zvýšení daní, zrušení zastropování energií a utahování opasků obyvatelstva.
Na druhé straně lidé, jejichž spasitelem je Magyar, žijí většinou v Budapešti a ve velkých městech. Označují Orbána, jeho oligarchy a členy rodiny za zkorumpovanou pakáž, za brzdu pokroku, za nepřítele Bruselu, Ukrajiny, LGBTQ+ komunity, nešťastných uprchlíků, za poskoka Vladimira Putina a Donalda Trumpa, za sionistu, jelikož podporuje Izrael a Benjamina Netanjahua (proto Fidesz dostal od levicových antisionistů hanlivou přezdívku Žides).
Příznivci Magyara tvrdí, že až Orbán prohraje, před vězením uteče do Moskvy (osobně bych tipoval Floridu). Mediální dělníci strany Tisza často vytýkali Orbánovi, že nechodí mezi lidi diskutovat, protože se bojí volební porážky. A když začal jezdit po republice, opozice na jeho mítinky vyslala svoje aktivisty, aby mu výkřiky a vulgárními nadávkami znemožnili pronést projevy a umožnit diskusi.
Průzkumy hoďte do koše
Kdo tedy vyhraje? Zatímco před čtyřmi lety by bylo možné na Orbána klidně vsadit roční plat, dnes by to udělal jen fanatik. Možná že vyhraje Tisza, ale není vyloučeno, že zase Fidesz, i když těsně. Neočekává se však, že by se kromě těchto dvou stran dostaly do parlamentu další.
Jinak doporučuji neřídit se podle předvolebních průzkumů, protože snad bez výjimky jsou ohnuté všechny. Jeden z posledních například věští výhru Magyara o 23 procent, 96procentní volební účast a dvoutřetinovou většinu pro Tiszu v parlamentu, který má 199 členů, což je tak daleko od reality jako vítězství trojského koně na Velké pardubické.
Ať už volby skončí jakýmkoliv výsledkem, můžeme vzít jed na to, že turánská kletba zůstane i nadále nezlomená.